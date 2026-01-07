Search here...

In caso di incidente, questo seggiolino in auto è quello che salverebbe più vite.

Quando saliamo in macchina, raramente pensiamo alla nostra sicurezza quando scegliamo il posto a sedere. Per abitudine, comodità o semplice riflesso, preferiamo il sedile anteriore per vedere la strada, o un sedile laterale sul retro per appoggiare la testa al finestrino. Tuttavia, uno studio scientifico rivela che un altro sedile, spesso trascurato, è in realtà il più sicuro di tutti.

Il posto più trascurato… e più sicuro

Secondo i dati raccolti da Lucas Waldenback , co-fondatore di Zutobi, una piattaforma di formazione per conducenti, il sedile centrale posteriore offre le migliori possibilità di sopravvivenza in caso di incidente. Uno studio del 2009 ha rilevato che i passeggeri in questa posizione hanno il 46% di probabilità in più di sopravvivere in un incidente mortale rispetto a quelli seduti davanti. Anche considerando solo i sedili posteriori, il vantaggio persiste: il sedile centrale offre il 13% di sicurezza in più rispetto ai sedili laterali.

Perché questa differenza? È una questione di ingegneria.

Il segreto sta nella geometria del veicolo e nel modo in cui assorbe gli impatti. In caso di collisione, le aree anteriore e posteriore sono progettate per deformarsi e dissipare l'energia d'impatto, le cosiddette "zone di deformazione". Il sedile centrale posteriore si trova esattamente nel punto più lontano da tutte queste aree vulnerabili, il che riduce significativamente la forza dell'impatto per il passeggero che lo occupa. In parole povere, che si tratti di una collisione frontale, laterale o posteriore, questo sedile rimane il più centrale e quindi il meno esposto.

Ma attenzione, un dettaglio cambia tutto

Questo vantaggio ha senso solo se il passeggero indossa correttamente la cintura di sicurezza. Ed è qui che sta il problema: gli studi dimostrano che le persone sedute dietro hanno cinque volte più probabilità di dimenticare di allacciarla. Di conseguenza, in caso di collisione, sono esposte a lesioni gravi, persino mortali, vanificando completamente i benefici di questa zona più sicura.

La sicurezza è una questione di abitudine.

Come ci ricorda Lucas Waldenback, "non esiste un posto perfettamente sicuro, esistono solo comportamenti più sicuri". Il modo migliore per proteggersi è indossare sempre la cintura di sicurezza ovunque ci si sieda, anche per un breve tragitto.

La morale della storia è questa: la prossima volta che sali in macchina, tieni presente questo: anche se il sedile centrale sul retro potrebbe non sembrare sempre il più comodo, secondo i dati rimane il tuo migliore alleato per la sicurezza.

