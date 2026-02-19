Dopo un incidente medico, lasciò l'ospedale con gli occhi verdi fluorescenti.

Quello che doveva essere un esame oculistico di routine si è trasformato in un aneddoto virale. Pochi minuti dopo, gli occhi di Margerita B. Wargola (@margoinireland) hanno assunto un inaspettato verde fluorescente, suscitando sorpresa e risate.

Un esame di routine che prende una piega inaspettata

Dopo un esame in ospedale, Margerita B. Wargola notò che i suoi occhi avevano assunto una tonalità verde fluorescente particolarmente vivida. La scena, che raccontò con ironia su Instagram, suscitò subito stupore. Rivolta verso l'obiettivo, insistette sul fatto che non era stato utilizzato alcun filtro. Il colore insolito era del tutto reale e derivava da un prodotto applicato durante l'esame della vista.

Secondo il suo racconto, tutto cambiò dopo l'instillazione di un liquido utilizzato per esaminare la superficie dell'occhio. Mentre sbatteva le palpebre, Margerita B. Wargola notò un'intensa colorazione gialla nel suo campo visivo. La spiegazione divenne subito chiara: le sue lenti a contatto avevano assorbito il colorante.

Fluoresceina, un colorante comune in oftalmologia

Il fenomeno osservato è spiegato dall'uso della fluoresceina, un colorante frequentemente utilizzato negli esami oftalmologici. Questa sostanza consente di individuare potenziali lesioni corneali o di valutare la qualità del film lacrimale. Sotto una specifica illuminazione, emette una caratteristica tinta verde brillante.

L'uso della fluoresceina è una pratica standard e generalmente sicura. Di solito viene rapidamente eliminata dalle lacrime. Tuttavia, in questo caso particolare, un dettaglio ha alterato il risultato visivo: le lenti a contatto non erano state rimosse prima dell'applicazione del prodotto. Queste lenti possono assorbire il colorante e trattenerne tracce più a lungo.

Perché il colore è rimasto visibile?

La fluoresceina, a contatto con alcuni materiali, può causare macchie persistenti. Le lenti a contatto morbide, in particolare, tendono ad assorbire liquidi. Margerita B. Wargola racconta che il personale medico ha immediatamente cercato di sciacquarle gli occhi. Ciononostante, la macchia è rimasta incastrata nelle lenti.

Senza un paio di occhiali di riserva o altri occhiali disponibili, ha dovuto rimetterli per poter tornare a casa. Soffrendo di grave miopia, Margerita B. Wargola ha spiegato di non poter fare a meno delle lenti correttive. Di conseguenza, ha lasciato la struttura con gli occhi verde fluorescente, particolarmente evidenti alla luce del giorno.

Un effetto spettacolare, ma senza pericoli

Sebbene l'aspetto possa essere sorprendente, gli esperti sottolineano che la fluoresceina è ampiamente utilizzata e i suoi effetti sono temporanei. La decolorazione dell'occhio stesso di solito scompare entro poche ore. In questo caso, non sono stati gli occhi a rimanere permanentemente colorati, ma le lenti a contatto. Margerita B. Wargola dimostra persino in un video successivo che il colore naturale delle sue iridi è tornato normale una volta rimosse le lenti. Ha comunque conservato le lenti colorate come ricordo di questo incidente. Anche il liquido nell'astuccio ha una sfumatura verdastra, prova che il colorante ha permeato il materiale.

Un aneddoto diventato virale

Oltre all'aspetto medico, è stato soprattutto il sorprendente contrasto di colore ad attirare l'attenzione online. Molti utenti di Internet hanno reagito, spaziando dalla sorpresa al divertimento. Questa storia serve a ricordare che una visita medica di routine può a volte rivelare risultati inaspettati, ma non necessariamente preoccupanti. Sottolinea inoltre l'importanza di seguire le istruzioni fornite prima di un esame della vista, in particolare per quanto riguarda l'uso delle lenti a contatto.

In definitiva, uscire dall'ospedale con gli occhi verdi fluorescenti potrebbe sembrare qualcosa uscito da un film di fantascienza. Tuttavia, in questo caso specifico, si è trattato semplicemente di una reazione a un colorante utilizzato in oftalmologia e assorbito dalle lenti a contatto. Più impressionante che pericoloso, questo incidente vissuto da Margerita B. Wargola (@margoinireland) illustra come funziona un esame di routine e serve da promemoria di alcune semplici precauzioni. Un aneddoto insolito che, passata la sorpresa iniziale, si conclude senza conseguenze per la salute.