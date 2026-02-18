Ridurre le ansie senza negarle: l'approccio validato dalla psicologia

Invece di puntare alla perfezione a tutti i costi e puntare costantemente alle massime prestazioni, è meglio imparare a non preoccuparsi e a lasciarsi andare. Non prendere le cose troppo sul personale: questo è il vero segreto della felicità. Questo approccio molto rilassato è raramente elogiato nei libri di auto-aiuto o nei consigli sul benessere dei media. Eppure, secondo la psicologia, cambia tutto nella vita di tutti i giorni.

Non preoccuparsi: un approccio malvisto ma efficace

L'orso della giungla Baloo cantava "Lo Stretto Indispensabile", mentre Pumbaa intonava "Hakuna Matata" come inno alla gioia. I personaggi Disney, filosofi più accessibili di Cartesio e Platone, promuovono una mentalità rilassata, ma non detengono la verità assoluta sulla felicità . Inoltre, in queste fiabe moderne, nessuno menziona la mentalità del "non me ne frega niente", anch'essa assente dalle pagine alimentate dalla dopamina e dalle prescrizioni mediatiche.

Eppure, è certamente il consiglio migliore per sentirsi meglio con se stessi e smettere di trattare la propria vita come una competizione. L'autore Mark Manson gli ha dedicato un intero libro, intitolato " The Subtle Art of Not Giving a F*ck ", bestseller del New York Times. In esso, espone il nucleo di questa filosofia, spesso considerata noncurante e scambiata per condiscendenza. Questo mantra, che si discosta dall'estrema empatia e da tutte le altre regole dell'autorealizzazione, è tutt'altro che malsano.

In una società in cui ci è sempre stato insegnato a essere la "versione migliore di noi stessi", è difficile rimanere insensibili ai rimproveri di un capo, alle osservazioni velate di un collega o alle pressanti esigenze della vita quotidiana. È impossibile fingere che non ci tocchi. Oppure, pur salvaguardando le apparenze, dentro ribolliamo di rabbia. Tuttavia, questo cambiamento mentale cambia tutto. No, non curarsi non è il riflesso di chi è senza cuore, né è segno di mancanza di emozioni. È l'abitudine di chi si prende veramente cura di sé.

Imparare a fregarsene fa bene alla salute mentale

Non preoccuparsi significa lasciare che il Dr. House interiore prenda il sopravvento su quella vocina interiore che ci fa sentire costantemente vittime. È un buon modo per liberare la mente dai pensieri intrusivi. Una ricerca condotta dall'Università della California ha dimostrato che le persone che scelgono deliberatamente dove dirigere la propria attenzione sono circa il 23% più felici di coloro che cercano di controllare tutto.

Fregarsene non significa dire agli altri di andarsene o adottare un tono altezzoso e freddo. Non si tratta di "prendere tutto alla leggera", ma semplicemente filtrare ciò che ci colpisce. Si tratta di saper dire "no" quando gli altri annuiscono in segno di assenso quando sono già stufi. Si tratta di mantenere la calma di fronte a rimproveri gratuiti che non sono nemmeno costruttivi. Si tratta anche di congratularsi con un amico per una promozione invece di mettere in discussione tutta la sua vita. In definitiva, si tratta di scegliere di non investire energie emotive inutili. Ed è questa la differenza cruciale tra fregarsene in modo intelligente ed essere completamente negligenti.

Le basi per imparare a fregarsene con tatto

L'idea non è fingere che non ci importi quando ferisce il nostro ego. Non è una facciata; è un atteggiamento, uno stato d'animo. E a volte, è un delicato gioco di equilibri, soprattutto quando siamo abituati a giustificarci costantemente, a difenderci o a confrontarci con gli altri. Se fingiamo indifferenza, possiamo rapidamente apparire odiosi o sgradevoli.

Da qui l'importanza di non seguire ciecamente la lezione, ma di applicarla. È una sorta di disintossicazione mentale, una purificazione interiore. È come se attivassimo la modalità di "riduzione del rumore" nella nostra mente. E il libro "The Subtle Art of Not Giving a F*ck" fornisce un'eccellente base per iniziare questa pratica "senza pensieri". C'è una domanda chiave da tenere a mente: "Questa cosa è davvero importante per me?"

Da lì, due opzioni:

Se è importante: ha senso dedicargli energia, attenzione e investire emotivamente.

Se non è importante, allora non ha senso sprecare tempo mentale o emotivo. Lascialo andare e basta.

Nell'immaginario collettivo, il disinteresse è visto come un segno di immaturità emotiva, il comportamento tipico di un bambino viziato. Eppure, il disinteresse ha un'arte. A volte è un atto di rispetto per se stessi, di autoprotezione. Non si tratta di guardare il mondo dall'alto in basso, ma semplicemente di acquisire una prospettiva diversa.