Fare la doccia al buio: perché alcuni medici ne elogiano i benefici

Spegnere la luce prima di fare la doccia può sembrare sorprendente, eppure questa abitudine sta affascinando sempre di più gli operatori sanitari. Meno luce, più calma: e se questo piccolo cambiamento trasformasse la vostra routine serale in un vero e proprio intermezzo rilassante?

Meno luce, più delicatezza per il tuo orologio interno

Il principio è semplice: ridurre la stimolazione visiva per aiutare il sistema nervoso a rallentare naturalmente. La sera, la luce artificiale, soprattutto quella proveniente da lampadine e schermi potenti, invia al cervello un segnale di risveglio. Gli specialisti della Harvard Medical School spiegano che l'esposizione alla luce notturna può inibire la produzione di melatonina, l'ormone che prepara il corpo al sonno. In altre parole, più intensa è la luce, più il corpo rimane in modalità "allerta".

In questo contesto, fare la doccia in penombra fa parte di una routine che si avvia verso il riposo. Illuminare con luci soffuse, o addirittura spegnerle se il bagno lo consente in sicurezza, può inviare un segnale chiaro: la giornata sta volgendo al termine, è ora di rilassarsi.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Isis Louis (@commeisis)

Stimolazione sensoriale ridotta, meno stress

Il tuo corpo è una meraviglia di sensibilità. Reagisce alla luce, al rumore, alla temperatura e alle texture. Quando l'ambiente è molto luminoso, la tua attenzione aumenta. Al contrario, un ambiente più buio favorisce l'attivazione del sistema nervoso parasimpatico, quello che favorisce il rilassamento e il recupero.

La Sleep Foundation sottolinea inoltre che ridurre l'illuminazione serale è una raccomandazione standard per una buona igiene del sonno. Sebbene nessuno studio esamini specificamente "fare la doccia al buio" come pratica isolata, essa si allinea perfettamente a questi principi consolidati.

In termini pratici, riducendo gli stimoli visivi, dai alla tua mente la possibilità di respirare. Il tuo respiro può diventare più profondo, le tue spalle si rilassano, il tuo ritmo interiore rallenta. Il tuo corpo, in tutta la sua presenza e ricchezza sensoriale, diventa il centro dell'esperienza.

Un invito alla consapevolezza

Nell'oscurità o nella semioscurità, l'attenzione si sposta naturalmente su altre sensazioni: il calore avvolgente dell'acqua, il flusso costante sulla pelle, il vapore che accarezza il viso. Alcuni medici descrivono questo come un effetto indiretto simile alle pratiche di consapevolezza. Senza distrazioni visive, si è più in sintonia con le proprie sensazioni corporee. Questa immersione sensoriale può trasformare una normale doccia in un rituale quasi meditativo.

Secondo l'American Psychological Association , gli approcci basati sulla consapevolezza aiutano a ridurre lo stress e a migliorare il benessere generale. Fare la doccia in un ambiente scarsamente illuminato non sostituisce una routine strutturata, ma può catturarne l'essenza: rallentare, sentire e accogliere. Il tuo corpo non si limita più a lavarsi; diventa uno spazio di ascolto e attenzione consapevole.

Una pratica da adattare con buon senso

Detto questo, si consiglia cautela. Fare la doccia nel buio più totale può aumentare il rischio di cadute, soprattutto se si ha scarso equilibrio o se il bagno presenta superfici scivolose. I professionisti raccomandano quindi, se si desidera sperimentare, di optare per un'illuminazione molto soffusa piuttosto che per il buio più totale. Una luce notturna, un'illuminazione indiretta o una lampadina a basso voltaggio possono essere sufficienti per creare un'atmosfera accogliente garantendo al contempo la sicurezza. L'obiettivo non sono le prestazioni o gli eccessi, ma il comfort. Meriti un ambiente che sia allo stesso tempo rilassante e rassicurante.

In breve, fare la doccia al buio non è una prescrizione medica ufficiale. È un'abitudine basata su principi semplici: ridurre la luce la sera, ridurre al minimo gli stimoli e preparare il corpo al sonno. In un mondo saturo di schermi, avvisi e luci fluorescenti, questo gesto minimalista può diventare un atto di cura di sé.