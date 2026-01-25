Dormire con la luce accesa: perché al cuore non piace

Durante l'infanzia, trascorriamo le notti alla luce di una luce notturna, e a volte questo rituale confortante continua anche in età adulta. Questa piccola luce ambientale ci rassicura e ci impedisce di scambiare la pila di vestiti sulla sedia per un ladro. Mentre alcune persone hanno bisogno del buio totale per addormentarsi, altre preferiscono vedere l'ambiente circostante. Eppure, dormire con la luce accesa è una cattiva abitudine per il cuore.

Dormire con la luce accesa non fa bene al cuore.

Quando sei bambino e credi ancora nel mostro nell'armadio, chiedi una piccola luce notturna. Oppure chiedi a tua madre di lasciare accesa la luce del corridoio finché non ti addormenti. Anche se i tuoi genitori ti dicevano sempre: "Questa non è Versailles", una volta calata la notte, ti concedevano questo privilegio. Da adulto, a volte mantieni questa abitudine, e non solo in occasioni speciali in cui spegnere la luce richiede una forza sovrumana. Le tue luci notturne rimangono accese dall'ora di andare a letto fino al risveglio, e sono un po' come la tua coperta di sicurezza. Leniscono le tue paure e ti danno un senso di controllo su ciò che ti circonda.

Ma ecco la cattiva notizia: i nostri cuori non sono d'accordo e soffrono silenziosamente di questa abitudine notturna. Potremmo non avere la sensazione di danneggiarli, né sentirli gridare aiuto, ma a lungo termine questa pratica può avere conseguenze drammatiche. Questa è la conclusione di uno studio condotto dai ricercatori della Flinders University. Per condurre la loro ricerca, hanno seguito quasi 90.000 adulti per dieci anni. I partecipanti, la maggior parte dei quali sulla sessantina, avevano abitudini del sonno radicalmente diverse. Chi dormiva con la luce accesa aveva un rischio di infarto del 42% più alto.

"Questo collegamento si è dimostrato costante, indipendentemente dal livello di attività fisica, dalla dieta, dal fumo o dalla predisposizione genetica alle malattie cardiache", spiega StudyFinds . Che questa luce provenga da uno schermo televisivo, da una lampada soffusa o da un pannello LED, la sua intensità non fa differenza. Questa luce, che allevia il nostro disagio psicologico, allo stesso tempo aggrava le malattie cardiovascolari.

La luce confonde il corpo e gli impedisce di ripararsi.

Non è un caso che gli esperti raccomandino di spegnere gli schermi un'ora prima di andare a dormire. La luce artificiale, che sia blu, bianca, gialla o rosa Barbie, inganna l'organismo e lo mantiene in uno stato di veglia. Gli scienziati sono unanimi su questo punto: la luce, per quanto rilassante possa essere, è un elemento di disturbo. Interferisce con la secrezione di melatonina e sbilancia il ritmo circadiano, l'orologio interno che sincronizza il corpo con il ciclo giorno-notte. E basta un piccolo squilibrio in questo meccanismo per avere effetti su tutto l'organismo.

Il sistema nervoso rimane altamente attivo, la frequenza cardiaca aumenta e gli ormoni dello stress aumentano. Questo a volte spiega quelle palpitazioni molto spiacevoli al risveglio, spesso attribuite a un brutto incubo. "A lungo termine, vivere in un ambiente artificialmente luminoso inganna il corpo e lo immerge in uno stato di allerta cronica, impedendogli di riposare e ripararsi adeguatamente", spiega il Business Standard . Un'altra scoperta significativa dello studio è che le donne sono in prima linea e soffrono più gravemente degli effetti di questa luce notturna. Il termine "inquinamento luminoso" non è mai stato più appropriato.

Buone abitudini per proteggere il cuore mentre dormi

Il cuore, che è letteralmente il nostro motore, è già sottoposto quotidianamente a notevoli sforzi a causa dello stress, quindi non c'è motivo di maltrattarlo durante il sonno, l'unico momento di tregua disponibile. È consigliabile spegnere tutte le luci e, se necessario, coprire eventuali parti incandescenti del router o della TV. Inoltre, capovolgere il telefono sui mobili (sì, è importante). Investire in tende oscuranti se la luce esterna entra dalle finestre. Ecco altri consigli per prendersi cura del proprio cuore già sovraccarico:

Mantenere una temperatura ambiente confortevole. Tra i 18 e i 20 °C è l'ideale per favorire un sonno ristoratore ed evitare stress cardiaci.

Adotta una posizione adatta per dormire. Sulla schiena o sul fianco sinistro, per facilitare la circolazione sanguigna e ridurre la pressione sul cuore.

Limitare gli stimolanti prima di coricarsi. Caffè, tè, alcol o pasti pesanti possono aumentare la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna.

Gestire stress e ansia. Esercizi di respirazione, meditazione o lettura tranquilla prima di coricarsi riducono le palpitazioni notturne.

Mantenere un ritmo regolare. Andare a letto e svegliarsi a orari fissi stabilizza il ritmo circadiano e favorisce la salute del cuore.

Prestare attenzione ai segnali d'allarme. Palpitazioni, mancanza di respiro o dolore toracico notturno dovrebbero indurre a consultare un medico.

Dormire con la luce accesa può sembrare innocuo, ma dall'interno non è così innocente come sembra. Tuttavia, l'obiettivo non è soffrire di insonnia, quindi se la luce è davvero una fonte di benessere, optate per luci notturne rosse.