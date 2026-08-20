Mal di schiena sul lavoro: queste posture possono fare la differenza

Mal di schiena, torcicollo, spalle tese: una giornata passata davanti a uno schermo può farsi sentire rapidamente. La buona notizia è che bastano pochi semplici accorgimenti per rendere la vita quotidiana più confortevole. E soprattutto, non c'è bisogno di cercare la "postura perfetta": la chiave è muoversi regolarmente.

Una buona postura è innanzitutto una postura comoda.

La sedia ideale in realtà non esiste. Tuttavia, alcuni consigli possono aiutarti a creare un ambiente più confortevole per la tua schiena.

Tieni i piedi ben appoggiati a terra o su un poggiapiedi, con le cosce orizzontali e le ginocchia piegate a circa 90°.

Il sedile deve consentirti di rimanere seduto comodamente, senza che il bordo prema sulla parte posteriore delle gambe.

Lo schienale dovrebbe sostenere in modo naturale la parte bassa della schiena, mentre la parte alta rimane dritta senza irrigidirsi.

Ricorda inoltre di rilassare le spalle, tenere i gomiti vicini al corpo e allineare le mani con gli avambracci.

L'obiettivo non è quello di trasformarvi in statue davanti al computer: dovreste essere in grado di cambiare posizione con facilità.

Anche il tuo schermo merita la tua piena attenzione

Ti capita spesso di avere il collo rigido a fine giornata? Dai un'occhiata al tuo schermo. Una posizione scorretta può contribuire alla tensione cervicale. Idealmente, la parte superiore del monitor dovrebbe essere all'altezza degli occhi e lo schermo dovrebbe essere posizionato a circa 50-70 centimetri dal viso, all'incirca la lunghezza di un braccio.

Un punto importante da tenere a mente se si indossano lenti progressive: potrebbe essere utile abbassare leggermente lo schermo. Questo evita di dover piegare il collo per vedere correttamente. La tastiera, invece, trae vantaggio dall'essere posizionata a circa 10-15 centimetri dal bordo della scrivania. Questo accorgimento può contribuire a mantenere spalle e braccia più rilassate.

Il miglior alleato della tua schiena? Il movimento.

Anche con una sedia comoda e una scrivania perfettamente sistemata, rimanere immobili per ore non è una buona strategia. Il tuo corpo apprezza la varietà.

L'idea è semplice: ogni 50-60 minuti circa, concediti 5-10 minuti per cambiare posizione.

Alzati, fai qualche passo , prendi un bicchiere d'acqua o semplicemente guarda in lontananza per riposare gli occhi.

Quando l'ambiente lo consente, alternare la posizione seduta e quella in piedi può risultare benefico.

E soprattutto, non sentitevi in colpa se vi muovete durante la giornata lavorativa: questi piccoli cambi di ritmo contribuiscono pienamente al vostro comfort.

Tre semplici mosse da fare in ufficio

Non serve un allenamento completo per rilassare le zone più sollecitate. Bastano pochi movimenti leggeri da integrare nella routine quotidiana.

Per la zona lombare: stando in piedi, appoggiate le mani sulla parte bassa della schiena e inclinatevi delicatamente all'indietro per qualche secondo, senza sforzarvi. Questo movimento aiuta a cambiare posizione dopo ore trascorse seduti.

Per la nuca: da seduti, piegate delicatamente il mento verso la gola, come se voleste creare un leggero "doppio mento", senza abbassare la testa. Mantenete la posizione per qualche secondo, poi rilasciate.

Per la parte superiore della schiena: eseguite ampie rotazioni all'indietro delle spalle, circa dieci volte. Un semplice movimento per aiutare a rilasciare la tensione accumulata.

La parola chiave rimane delicatezza: nessun movimento deve essere doloroso.

E se il problema dipendesse anche dalle vostre apparecchiature?

Il dolore persistente non dovrebbe essere attribuito esclusivamente a una "postura scorretta". Anche l'ambiente di lavoro può avere un ruolo importante. Una sedia troppo bassa o mal regolata, uno schermo posizionato in modo errato, una tastiera scomoda, un mouse inadatto o una scrivania non idonea: attrezzature non adatte al proprio corpo possono aumentare la stanchezza nel corso della giornata.

Una postazione di lavoro ergonomica si basa sull'adattamento dell'ambiente di lavoro al corpo, e non viceversa. Una sedia regolabile, uno schermo posizionato correttamente e un mouse adeguato possono contribuire a migliorare il comfort e a prevenire dolori e fastidi. Se trascorri molte ore davanti a uno schermo, vale la pena rivedere l'intera postazione, anziché concentrarsi solo sulla postura.

Quando la schiena ti dice di prendertela comoda

Un po' di tensione dopo una lunga giornata è normale. Tuttavia, se il dolore è intenso, persiste per diverse settimane, si irradia lungo una gamba, è accompagnato da formicolio o disturba il sonno, è meglio consultare un medico.

E se la tua postazione di lavoro sembra essere il problema, valuta anche la possibilità di consultare un medico del lavoro. Potrà aiutarti a valutare la tua configurazione e a considerare le modifiche appropriate. Perché sì, se soffri di un forte mal di schiena, la priorità non è fare un sacco di stretching o cercare la "postura perfetta": è chiedere un parere medico.

Infine, chiariamo che la schiena non ha bisogno di rimanere in una "posizione perfetta" per otto ore. Ciò di cui ha più bisogno è varietà, movimento e un ambiente adeguato. Quando si tratta di comfort sul lavoro, l'approccio migliore è piuttosto semplice: la postura migliore è quella che si cambia regolarmente.