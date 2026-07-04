"Le donne non dovrebbero sollevare pesi": questa atleta risponde a uno stereotipo ancora diffuso.

Secondo alcuni uomini, le donne dovrebbero accontentarsi di qualche esercizio di base su un tappetino di gommapiuma, allenarsi con moderazione ed evitare accuratamente la zona dei pesi liberi, chiaramente riservata agli uomini. A coloro che sono disgustati dalla vista di donne che sollevano manubri e si cimentano in esercizi erculei, questa culturista risponde mostrando le sue spalle massicce e le braccia muscolose.

Una dimostrazione di forza che infrange il mito della donna debole.

Sui social media, non appena le donne mostrano i loro fisici scolpiti grazie al sollevamento pesi e condividono i loro allenamenti impegnativi con carichi pesanti, gli uomini si lamentano. Si preoccupano della loro femminilità e credono che le donne stiano diventando meno attraenti, riducendo così le loro possibilità di conquistare i cuori. Invocano quindi una "modestia muscolare" affinché le donne rimangano atletiche e non li oscurino con i loro fisici imponenti. Non vogliono che gli uomini si sentano inferiori, ma piuttosto che mantengano una parvenza di credibilità in caso di pericolo.

Secondo l'ideale estetico dominante, una donna non dovrebbe avere una massa muscolare eccessiva, ma piuttosto tonificarsi , snellirsi e scolpirsi eseguendo circonduzioni delle gambe, affondi a corpo libero e piccoli movimenti delle braccia con manubri che pesano meno del cervello dei suoi detrattori, a malapena pochi grammi. Tuttavia, @kechynara si rifiuta di lasciare che questi standard di magrezza dettino la sua routine in palestra.

La content creator, che infrange lo stereotipo della donna fragile e indifesa con un semplice scrollare di spalle, dedica il suo tempo a perfezionare il suo fisico. Si allena non per dimagrire, ma per aumentare la massa muscolare, mettendo costantemente alla prova i limiti della sua forza. La vediamo in azione, mentre solleva un'intera pila di pesi alla lat machine, mentre soffre visibilmente durante un allenamento completo per le gambe e mentre allarga le braccia come un uccello con le ali spiegate.

Sollevare pesi affinché chi odia ci pensi due volte prima di parlare.

Questa donna, un mix tra Lara Croft, Wonder Woman e She-Hulk, condivide online il suo percorso atletico in una sorta di rito di passaggio. Oltre a essere un potente esempio di forza femminile, trasmette anche messaggi importanti. "Celebro me stessa perché molte versioni di me hanno lottato per questa pace e questa fiducia", proclama in un post traboccante di compassione.

In definitiva, per lei gli allenamenti sono più un modo per riconnettersi con se stessa, un atto di amore verso se stessa, che un'attività extrascolastica. "La palestra è la mia terapia", afferma in un altro post. E anche se sullo schermo sembra soffrire terribilmente, ne esce con il cuore leggero e l'autostima alle stelle.

Lungi dall'avere il fisico che si vede nelle campagne pubblicitarie di queste palestre di lusso, non cerca nemmeno di imitare le ragazze in vetrina. Anzi, ha raggiunto l'apice della fiducia in se stessa. Quando non si dedica ad alimentare il proprio ego, sfida le critiche flettendo i muscoli e assumendo pose che ricordano quelle delle divinità greche. I manubri che solleva con sguardo fiero sono armi formidabili contro i suoi detrattori.

Dietro questo divieto si cela la paura delle donne muscolose.

Se le donne muscolose suscitano reazioni così forti, non si tratta semplicemente di una questione di gusto o di estetica. Per secoli, la forza fisica è stata quasi un privilegio biologico riservato agli uomini. Vedere una donna sollevare pesi maggiori di quelli di alcuni uomini mette quindi in discussione una gerarchia a lungo considerata naturale.

Nei commenti a questi video, le critiche seguono sempre lo stesso schema. Gli utenti di internet affermano che queste atlete "sembrano uomini", che "perdono la loro femminilità" o che non troveranno mai un compagno. Come se l'attività sportiva dovesse, prima di tutto, rimanere compatibile con lo sguardo maschile. Dietro a queste osservazioni si cela spesso la stessa idea: una donna può essere atletica, a patto che non diventi più forte di chi la guarda.

Attraverso i suoi video, @kechynara ci ricorda una verità ovvia: i bilancieri non hanno mai avuto un genere. Un bilanciere carico non richiede un documento d'identità o cromosomi per essere sollevato. Semplicemente premia il duro lavoro, la costanza e la disciplina. Più donne si permettono di occupare questo spazio, più smantellano l'idea che i loro corpi debbano essere discreti, leggeri o fragili per essere accettati.

In definitiva, il vero peso che questa atleta solleva potrebbe non essere quello inciso sui dischi. È quello di decenni di stereotipi che hanno associato la forza agli uomini e la delicatezza alle donne. Con ogni ripetizione, dimostra che una donna non ha bisogno di apparire debole per essere femminile, né di scusarsi per essere forte per essere pienamente se stessa.