Contrazioni palpebrali: un sintomo benigno nella maggior parte dei casi

La tua palpebra inizia improvvisamente a tremare da sola? Questo piccolo tremolio involontario può essere sorprendente, a volte fastidioso o persino preoccupante. Tuttavia, nella stragrande maggioranza dei casi, questo fenomeno è innocuo e scompare spontaneamente.

Un nome scientifico per un problema molto comune

Questo tremore ha un nome medico: miocimia palpebrale. Consiste in piccole contrazioni involontarie dei muscoli intorno all'occhio. Più spesso colpisce la palpebra inferiore, ma può interessare anche quella superiore. Questi spasmi sono generalmente:

localizzato a un occhio

lavoratori autonomi

indolore

di breve durata, da pochi secondi a pochi minuti

A volte questi battiti cardiaci si ripetono per diversi giorni, o addirittura per alcune settimane, senza indicare un problema serio.

Perché la tua palpebra ti dà problemi?

Nella maggior parte dei casi, questo sintomo è legato a fattori quotidiani piuttosto che a una malattia.

Stress e affaticamento

Questa è la coppia di fattori scatenanti per eccellenza. Durante periodi di tensione o sovraccarico mentale, il sistema nervoso a volte diventa più sensibile. Di conseguenza, i muscoli possono reagire con piccole contrazioni involontarie. Anche la mancanza di sonno gioca un ruolo significativo. Un corpo stanco può diventare più reattivo, anche a livello delle palpebre.

Troppo caffè o troppi stimolanti

La caffeina stimola il sistema nervoso. Il consumo rapido di caffè forti, tè intensi o energy drink può contribuire a questi lievi spasmi.

Schermate ripetute

Computer, telefono, tablet… i tuoi occhi lavorano duramente tutto il giorno. L'esposizione prolungata agli schermi può causare affaticamento oculare e talvolta secchezza oculare, due fattori che possono scatenare il tremore delle palpebre.

Asciugare gli occhi

Quando l'occhio non è sufficientemente lubrificato, può verificarsi irritazione. Ciò accade più frequentemente con l'aria condizionata, il riscaldamento secco, le lenti a contatto o dopo lunghe ore trascorse davanti a uno schermo.

Quanto dura?

Buone notizie: la miocimia palpebrale di solito scompare da sola entro pochi giorni. A volte può ripresentarsi in modo intermittente per diverse settimane, ma rimane benigna se:

Rimane circoscritto alla palpebra.

non chiude completamente l'occhio

Non è accompagnato da altri sintomi.

Spesso, dormire meglio, rallentare i ritmi o ridurre gli stimolanti è sufficiente a calmare la situazione.

Quando è opportuno consultare un medico?

Sebbene questo fenomeno sia solitamente innocuo, alcuni segnali richiedono attenzione medica. Consultare un medico se:

Gli spasmi persistono per diverse settimane senza alcun miglioramento.

l'occhio si chiude involontariamente

altre aree del contratto facciale

appare dolore, arrossamento o gonfiore

Noti disturbi visivi

In rari casi, contrazioni più pronunciate e persistenti possono corrispondere a blefarospasmo, che richiede un trattamento specifico.

Dovremmo preoccuparci di una malattia neurologica?

È una preoccupazione comune, ma un semplice e isolato tremore della palpebra è raramente collegato a una condizione neurologica. Alcune patologie possono includere sintomi muscolari, ma quando si tratta solo di un tremore della palpebra senza altri segni associati, la causa è il più delle volte benigna. In altre parole: questo sintomo è allarmante, ma in genere non indica nulla di grave.

Come alleviare questo lieve tic nervoso?

Alcuni semplici accorgimenti possono aiutare il corpo e gli occhi a ritrovare la calma:

dormire a sufficienza

Riduci il consumo di caffè, tè o bevande stimolanti.

Fai delle pause regolari davanti allo schermo.

Applica la regola del 20-20-20: ogni 20 minuti, guarda in lontananza per 20 secondi.

Sbattere le palpebre deliberatamente per favorire l'idratazione

Se necessario, utilizzare lacrime artificiali, seguendo il consiglio di un farmacista.

Le tecniche di rilassamento, come la respirazione profonda o la meditazione, possono essere utili anche se la causa è lo stress.

In breve, il tremore delle palpebre è spesso un segnale sottile del corpo: stanchezza, affaticamento, occhi sovraccarichi. Non c'è nulla di cui vergognarsi, né di cui allarmarsi. Nella maggior parte dei casi, bastano pochi accorgimenti per far tornare tutto alla normalità. E se il problema persiste o ti disturba in modo significativo, un professionista sanitario può rassicurarti e consigliarti.