Queste posizioni yoga aiutano a rilasciare la tensione dopo una giornata di lavoro

Torcicollo, spalle indolenzite, schiena che necessita di un po' di attenzione: dopo una lunga giornata di lavoro, il corpo potrebbe aver bisogno di rallentare. Alcune dolci posizioni yoga possono aiutare a creare un momento di relax, senza alcuna pressione a eseguire esercizi complessi. Bastano circa 15 minuti per concedersi una pausa.

Iniziate facendo ripartire la colonna

Dopo diverse ore trascorse nella stessa posizione, la posizione del gatto-mucca aiuta a recuperare gradualmente la mobilità. Iniziate a quattro zampe, con le mani sotto le spalle e le ginocchia sotto i fianchi. Inspirando, inarcate delicatamente la schiena. Espirando, arrotondate la colonna vertebrale, portando leggermente il mento verso il petto. Ripetete questo movimento una decina di volte, lentamente e delicatamente, concentrandovi sulla fluidità piuttosto che sulla profondità. L'obiettivo non è "correggere" il corpo, ma semplicemente offrirgli un po' di movimento dopo una giornata spesso molto statica.

Concedi un po' di riposo alla zona lombare.

Partendo dalla posizione a quattro zampe, avvicinate gradualmente i fianchi ai talloni ed estendete le braccia in avanti per assumere la posizione del bambino. Se vi risulta comodo, potete appoggiare la fronte a terra. Mantenete la posizione per uno o due minuti, respirando naturalmente e senza cercare di approfondire la posizione oltre il punto in cui vi sentite a vostro agio. Se i fianchi rimangono lontani dai talloni, un cuscino può offrire maggiore comfort. Questa posizione può rappresentare una vera e propria transizione tra la giornata lavorativa e la sera, a patto che sia un'esperienza piacevole.

Lascia spazio ai fianchi

Stare seduti a lungo può causare rigidità alle anche. La posizione della farfalla offre un modo delicato per mobilizzare questa zona. Da seduti, unite le piante dei piedi e lasciate che le ginocchia si aprano naturalmente verso i lati. Se lo desiderate, inclinate leggermente il busto in avanti. Non c'è bisogno di spingere con le ginocchia o di cercare di abbassarvi ulteriormente: lasciate semplicemente che la posizione si evolva con il respiro. Uno o due minuti potrebbero essere sufficienti per prendervi il tempo necessario e percepire cosa vi fa stare bene.

Gambe contro il muro: una pausa leggera

Non avete voglia di fare praticamente nulla? Sdraiati sulla schiena e appoggia le gambe a una parete, nella posizione più comoda possibile. Le braccia possono rimanere lungo i fianchi. Questa posizione, spesso apprezzata dopo una lunga giornata trascorsa in piedi o seduti, offre principalmente un momento di calma e riposo. Rimanete in questa posizione per qualche minuto, fino a cinque o dieci se vi fa stare bene. Ripeto, non è una posizione "miracolosa": alcuni la apprezzeranno moltissimo, altri molto meno.

Termina con una comoda torsione

Infine, sdraiatevi sulla schiena e portate un ginocchio verso di voi. Quindi, lasciatelo ruotare delicatamente verso il lato opposto, guardando dall'altra parte se la posizione rimane comoda. Mantenete le spalle il più rilassate possibile. Un minuto per lato è sufficiente. La torsione deve rimanere delicata: non c'è bisogno di forzare o di provare una sensazione di allungamento intenso.

In breve, questa piccola routine può diventare un piacevole rituale di fine giornata, ma non è necessariamente adatta a tutti e i suoi effetti possono variare da persona a persona. Una postura comoda per alcuni può risultare scomoda per altri. La migliore guida, quindi, è il proprio stato di benessere. Se si soffre di problemi alla schiena, al collo o alle ginocchia, si è in gravidanza o si hanno problemi articolari, è consigliabile consultare un medico prima di iniziare.