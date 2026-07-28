A 32 anni, questa modella racconta la sua esperienza con l'endometriosi prima della gravidanza.

La modella e attrice ungherese Barbara Palvin ha raccontato, in un podcast condotto dal marito, l'attore italo-americano Dylan Sprouse, e dallo scrittore Brendan Columbus, il percorso che l'ha portata alla diagnosi di endometriosi. Incinta del suo primo figlio, ha descritto "anni di dolore e una diagnosi tardiva".

Sintomi che sono stati a lungo minimizzati

Barbara Palvin racconta di notti trascorse sul pavimento, di episodi di vomito causati dal dolore e della totale mancanza di sollievo nonostante i vari trattamenti provati. Secondo la sua testimonianza, diverse visite ginecologiche non hanno portato a una diagnosi: le è stato detto che il dolore era dovuto alle normali mestruazioni e le è stato consigliato di modificare il suo stile di vita o di rafforzare i muscoli. Questa esperienza di debilitazione è frequentemente riportata da chi è affetto da questa condizione.

Una malattia cronica ancora poco compresa

L'endometriosi è caratterizzata dalla presenza, al di fuori dell'utero, di tessuto simile a quello che riveste la sua cavità interna. Può causare dolori pelvici debilitanti, mestruazioni abbondanti, affaticamento cronico e, talvolta, complicazioni che incidono sulla fertilità. Come ha sottolineato la stessa Barbara Palvin, un esame ginecologico standard non è sempre sufficiente per individuarla, il che spiega in parte i lunghi tempi di diagnosi tardiva.

Un intervento preliminare al progetto per bambini

Dopo aver consultato uno specialista, Barbara Palvin si è sottoposta a un intervento chirurgico nel 2025, come ha annunciato in un post sui suoi social media. Ha chiarito che l'intervento non rappresentava una cura definitiva, ma che aveva alleviato significativamente i suoi sintomi. Barbara Palvin e Dylan Sprouse hanno spiegato di aver scelto di intraprendere questo percorso prima di pensare a una gravidanza. La loro figlia nascerà nell'agosto del 2026.

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Una testimonianza che serve da monito

Nel suo post, Barbara Palvin incoraggia coloro che sospettano di avere la malattia a consultare uno specialista, sottolineando l'importanza di una diagnosi precoce per limitare le complicazioni a lungo termine. Anche suo marito, Dylan Sprouse, ha osservato che la ricerca su questa patologia è ancora insufficiente.

Questo racconto fa luce su un meccanismo documentato da anni: la banalizzazione del dolore mestruale ritarda il riconoscimento di una malattia cronica. Guidato da una figura pubblica come Barbara Palvin, contribuisce a rendere visibile una realtà che molte donne vivono senza parole o risposte mediche.