Questa pillola, pensata per aumentare la libido dopo la menopausa, sta suscitando polemiche.

Mentre gli uomini hanno potuto per anni aumentare il desiderio e innescare una risposta sessuale con la famosa pillola blu, le donne non avevano un equivalente sul mercato. Ora, coloro che entrano in menopausa e desiderano ritrovare una "libido giovanile" hanno il loro Viagra di riferimento. Sebbene il piacere intimo non conosca età, questo afrodisiaco prodotto in laboratorio non è necessariamente universalmente apprezzato.

Ecco cosa devi sapere su questa "pillola rosa" di cui tutti parlano

Si tratta di un farmaco che la comunità medica sta salutando come una "mini-rivoluzione". Addyi, l'equivalente maschile del Viagra , è destinato alle donne in menopausa sotto i 65 anni che desiderano "riavviare il motore" e riprendere il controllo della propria libido in calo. Soprannominata la "pillola rosa", un nome che ne allude già allo scopo, questa pillola, un tempo riservata alle donne in premenopausa, è ora disponibile a un pubblico più ampio e promette una vita sessuale più appagante. Questa iniziativa è stata resa possibile grazie alla Food and Drug Administration, l'agenzia statunitense responsabile della salute pubblica.

Non è più un mistero: gli effetti della menopausa sono ben documentati. La menopausa non si riduce a qualche vampata di calore e alla cessazione delle mestruazioni. In questo momento cruciale, che segna la fine di un'era e l'inizio di una nuova, il corpo delle donne a volte entra in "modalità standby". Regola i propri parametri, si riprogramma e non è più reattivo come prima. Ciò che un tempo le faceva rabbrividire e sentire come se stessero per bollire, ora le lascia indifferenti. A questa realtà biologica si aggiungono secchezza vaginale, calo di energia, sbalzi d'umore e dolore intimo. Secondo un rapporto dell'app di incontri Adam & Eve, il 43% delle donne sperimenta una diminuzione della libido durante la menopausa.

Questa "pillola rosa", presumibilmente più efficace degli elisir di zenzero e dei decotti di maca, dovrebbe aiutare le donne con bassa libido a mantenere il desiderio e a "compensare" presunti malfunzionamenti fisici. Tuttavia, non è una bacchetta magica. A differenza del Viagra, che raddrizza meccanicamente il pene maschile, Addyi agisce sui neurotrasmettitori, tra cui la serotonina, l'ormone del benessere.

Un requisito aggiuntivo o la risposta a un'esigenza reale?

Sebbene una diminuzione della libido non sia di per sé una tragedia, né tantomeno un'anomalia da correggere, per alcune donne rappresenta una vera e propria sofferenza psicologica. Gli specialisti in intimità la definiscono disturbo del desiderio sessuale ipoattivo (HSDD). Il desiderio di entrare in contatto con la persona amata è certamente presente, ma il corpo non risponde e rimane insensibile a qualsiasi carezza, anche alle più irresistibili. È qui che Addyi si rivela particolarmente utile: perché affronta una sensazione di disagio, non una condizione normale, né una pressione da prestazione. Questa pillola, simile a un carburante intimo, potrebbe aiutare 1 donna su 10 affetta da questo disturbo, secondo la Società Internazionale di Medicina Sessuale.

Oltre all'aspetto puramente medico, gli specialisti della salute sottolineano sulle pagine di SELF anche la dimensione simbolica di questa pillola. Secondo loro, Addyi sfida il luogo comune secondo cui la vita sessuale delle donne si conclude bruscamente con la menopausa, come se il desiderio avesse una data di scadenza.

Il suo arrivo tardivo sul mercato, rispetto al Viagra, disponibile su prescrizione dal 1998, riflette il diffuso stigma che circonda il piacere femminile. "Offrire questa opzione è un riconoscimento fondamentale dell'importanza del piacere per le donne mature", afferma la dottoressa Rahman, "sia per la loro qualità di vita che per la loro salute generale". Tuttavia, questa pillola non deve diventare un farmaco "comune", prescritto indiscriminatamente per mantenere una vita sessuale attiva o per perseguire un ideale di giovinezza.

Un farmaco da assumere con cautela.

Ogni esperienza è unica. Nessuna donna vive la menopausa allo stesso modo. Alcune la notano a malapena, mentre altre si sentono come estranee nel proprio corpo. Oltre a destare sospetti, questo farmaco, che compete con il Viagra, rimane una sostanza chimica concentrata. Inoltre, è impossibile trovarlo senza ricetta. Negli Stati Uniti, l'unico Paese che lo autorizza, è necessaria la prescrizione medica per ottenerlo.

Le donne più colpite sono anche restie ad assumere una pillola che agisce direttamente sul cervello e manipola gli ormoni. Secondo gli specialisti, non si tratta di una cura miracolosa destinata a stregare il corpo o a privare del piacere; è un farmaco che richiede un approccio personalizzato. Mentre molte donne assumono già la pillola anticoncezionale da anni e ne subiscono gli effetti collaterali, Addyi rischia di prolungare questa cattiva abitudine.

Il punto cruciale è questo: rendere la pillola un'opzione, mai un obbligo mascherato. Perché il vero progresso non sta solo nell'esistenza di un farmaco, ma nella libertà concessa alle donne di decidere, senza pressioni sociali o mediche, cosa desiderano riscoprire, esplorare o abbandonare.