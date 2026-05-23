Perché i dentisti insistono tanto sull'uso del filo interdentale?

Lavarsi i denti dopo ogni pasto è la base fondamentale di una corretta igiene orale. Tuttavia, oltre a questa abitudine quasi automatica, è consigliabile perfezionare la propria routine di pulizia con il filo interdentale. Questo piccolo strumento, progettato per rimuovere briciole e batteri nocivi incastrati tra i denti, non è esattamente pubblicizzato dalle influencer di bellezza. Eppure, è molto più utile dei gadget per il benessere che si vedono ovunque su internet.

Un accessorio che troppo spesso viene sottovalutato

Molti membri della Generazione Z sognano di ricevere il loro primo stipendio per potersi permettere faccette dentali all'estero o aspirano a sbiancare i denti per un sorriso degno di una pubblicità. Eppure, pochi si prendono veramente cura dei propri denti e mantengono le buone abitudini di igiene orale tramandate dai genitori. Mentre lavarsi i denti era un'attività a tempo durante l'infanzia, una routine imprescindibile, da adulti a volte rimandiamo questo rituale altrimenti essenziale. Tendiamo a lavarci i denti più frettolosamente. Questo è piuttosto paradossale se si considera il tempo che passiamo davanti allo specchio a spalmarci creme, sieri antietà e maschere dai colori sgargianti.

Ma ecco il punto: i problemi dentali non perdonano. Anche se ora esistono spazzolini da denti supersonici dotati di tecnologie all'avanguardia, il filo interdentale rimane essenziale. Questo accessorio, che non è certo l'oggetto più elegante in un mobiletto del bagno, viene regolarmente prescritto dai dentisti. Lungi dall'essere un optional, ha una funzione ben precisa. Sebbene molti lo usino per evitare la temuta "pasta tra i denti", il suo scopo principale è pulire quegli angoli e fessure difficili da raggiungere. Come ha ricordato il chirurgo dentale Kami Hoss a SELF , uno spazzolino da denti pulisce solo il 60% della superficie del dente. La conclusione logica è: il filo interdentale si occupa del resto.

Rimuove la placca, previene la carie, riduce il rischio di malattie parodontali e rinfresca l'alito allo stesso tempo. In altre parole, contribuisce a una buona salute dentale e integra la tradizionale spazzolatura per una bocca davvero pulita.

Ripercussioni positive che vanno oltre la bocca

Il filo interdentale non serve solo a rimuovere i residui di cibo dopo i pasti e a perfezionare il tuo sorriso. Contribuisce alla salute generale e potrebbe persino aumentare l'aspettativa di vita. Sì, questo oggetto spesso trascurato, mai visto negli hashtag virali, potrebbe allungare il nostro tempo sulla Terra. Contrariamente a quanto si crede, la bocca è talvolta il punto di partenza di altre malattie che, a prima vista, sembrano non avere nulla a che fare con questa zona.

«Il solco gengivale, quel sottile solco dove la gengiva incontra il dente, è rivestito da uno dei tessuti più permeabili del corpo umano», spiega lo specialista. «Ricco di vasi sanguigni, permette ai batteri e a tutte le sostanze che vi introduciamo di entrare direttamente nel flusso sanguigno». I batteri che proliferano in quest'area possono quindi essere ritrovati in altre parti del corpo, grazie al loro elevato tasso di assorbimento. Un batterio in particolare sta attirando l'attenzione: il Porphyromonas gingivalis. L'esperto precisa che può ostruire le arterie durante un infarto e che è già stato riscontrato nel tessuto cerebrale di pazienti affetti da Alzheimer. «Le malattie parodontali croniche causano un'infiammazione sistemica che colpisce quasi tutte le principali categorie di malattie», avverte il dottor Hoss.

Come usare correttamente il filo interdentale

Il filo interdentale non è lo strumento più "desiderabile" sul mercato, ma svolge un ruolo importante nella prevenzione di alcune patologie. Sebbene non sia certo una bacchetta magica in grado di risolvere tutti i problemi in una volta sola, è uno strumento di salute pubblica. Se non hai familiarità con il filo interdentale, ecco come utilizzarlo per una pulizia profonda ed efficace:

Tagliate un pezzo di filo interdentale della lunghezza desiderata. Prendete circa 40-50 cm di filo interdentale. Può sembrare lungo, ma vi permetterà di adattare la pulizia a ogni spazio interdentale. Avvolgimento intorno alle dita: avvolgi la maggior parte del filo intorno ai medi, quindi mantieni 2-3 cm di filo teso tra le dita per poter lavorare. Inserite delicatamente il filo interdentale tra i denti. Fatelo scorrere senza forzarlo. Evitate di farlo scattare contro le gengive (questo è un errore comune). Formate una "C" attorno al dente. Una volta posizionato tra due denti, premete il filo contro un dente, formando una "C", e spostatelo delicatamente verso l'alto dalla gengiva. Pulisci entrambi i lati. Esegui questo movimento sul dente di sinistra, poi su quello di destra nello stesso spazio. Cambiate zona per ogni dente. Srotolate un po' di filo interdentale pulito in ogni nuovo spazio per evitare di ridistribuire i batteri.

Lo specialista raccomanda di praticare questo rituale una volta al giorno, preferibilmente la sera prima di dormire, per ottenere risultati ottimali e costanti.

Facile da integrare nella routine quotidiana, richiede solo pochi minuti al giorno, ma i suoi effetti sono duraturi. In breve, questo piccolo e discreto gesto fa una grande differenza nel mantenere i denti sani più a lungo.