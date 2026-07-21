La luna può davvero influenzare il ciclo mestruale? Ecco cosa dice la scienza.

La luna ha sempre affascinato l'umanità e alimentato numerose credenze, in particolare quelle legate al ciclo mestruale. Data la loro durata pressoché identica, è facile immaginare un collegamento tra i due. Ma cosa dice realmente la ricerca scientifica? Le risposte sono più complesse di quanto sembri.

Una convinzione che è sopravvissuta nei secoli

L'idea che la Luna possa influenzare il ciclo mestruale non è nuova. In molte culture, il corpo celeste è associato alla fertilità, ai cicli corporei e alla femminilità. Questa teoria si basa in particolare su una semplice osservazione: il ciclo lunare dura circa 29,5 giorni, mentre il ciclo mestruale ha una durata media di 28 giorni.

Oltre a ciò, viene spesso citato un altro paragone: se la Luna influenza le maree, perché non dovrebbe avere un effetto anche sui nostri corpi? Un'ipotesi a lungo considerata un mito per mancanza di solide prove scientifiche.

Uno studio riaccende il dibattito

Nel 2021, un team di ricercatori tedeschi guidato dalla cronobiologa Charlotte Helfrich-Förster ha fornito nuove informazioni. Gli scienziati hanno studiato i dati di 22 donne che avevano monitorato il proprio ciclo mestruale per una media di quindici anni.

La loro analisi rivela che a volte può verificarsi un fenomeno di sincronizzazione. In alcune partecipanti i cui cicli duravano più di 27 giorni, le mestruazioni sembravano allinearsi temporaneamente con i cicli di luce e gravità lunari. Tuttavia, questa correlazione non era né costante né universale. Appariva periodicamente e poi scompariva, senza seguire uno schema identico da una persona all'altra.

Un legame che sembra svanire col tempo

I ricercatori hanno anche osservato che questa sincronizzazione diventa meno frequente con l'età. Un altro fattore potrebbe giocare un ruolo: il nostro stile di vita moderno. L'esposizione alla luce artificiale, sia essa proveniente da lampioni o schermi, potrebbe alterare i ritmi biologici che un tempo erano maggiormente influenzati dai cicli naturali. I periodi in cui la sincronizzazione sembrava più pronunciata coincidevano con le lunghe notti invernali, quando la luce lunare è più intensa.

Le conclusioni vanno interpretate con cautela.

Sebbene questi risultati siano interessanti, non ci permettono di concludere che la luna influenzi sistematicamente il ciclo mestruale. Lo studio si basa su un numero limitato di partecipanti e le osservazioni variano considerevolmente da persona a persona. Gli autori stessi sottolineano che saranno necessarie ricerche con un campione più ampio per comprendere meglio questi meccanismi e confermare, o smentire, l'esistenza di un legame reale.

Una pista affascinante, ma non una certezza.

Ad oggi, la scienza non ha fornito prove definitive dell'influenza della Luna sul ciclo mestruale. Alcune osservazioni suggeriscono che in alcune persone possa verificarsi una sincronizzazione occasionale, ma rimane un fenomeno intermittente e tutt'altro che diffuso.

Questa domanda (la Luna può davvero influenzare il ciclo mestruale?) ci ricorda che il corpo umano è complesso e che molti fattori, come l'ambiente, la luce e i ritmi biologici, possono interagire in modi sottili. Questo è un ulteriore motivo per approcciarsi a questi risultati con curiosità... senza trasformare un'ipotesi promettente in una certezza.