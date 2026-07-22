Questa posizione durante il sonno potrebbe essere la causa dell'insonnia.

Hai la sensazione di passare le notti a rigirarti nel letto o di svegliarti senza mai sentirti veramente riposato? Prima di mettere in discussione il materasso o la tua routine serale, un dettaglio potrebbe meritare la tua attenzione: la posizione in cui dormi.

Dormire sulla schiena: una posizione che non è adatta a tutti

Dormire sulla schiena presenta diversi vantaggi. Questa posizione aiuta a mantenere la colonna vertebrale correttamente allineata e riduce i punti di pressione sul viso. Tuttavia, gli specialisti del sonno consigliano anche di monitorarla, poiché può influire sulla respirazione durante la notte.

Quando si è sdraiati sulla schiena, la forza di gravità spinge naturalmente la lingua e i tessuti della gola all'indietro. Questo può restringere le vie aeree, favorendo il russare e, in alcune persone, le pause nella respirazione note come apnea notturna.

Perché questo può disturbare il sonno

Quando la respirazione viene regolarmente ostruita, il cervello innesca brevi micro-risvegli per ripristinare il normale flusso d'aria. Nella maggior parte dei casi, queste interruzioni passano completamente inosservate. Tuttavia, frammentano il sonno e impediscono al corpo di beneficiare appieno delle fasi più rigenerative.

Il risultato: anche dopo una notte di sonno apparentemente lunga, potresti svegliarti sentendoti esausto. Secondo la Sleep Foundation , più della metà delle persone con apnea notturna riscontra un peggioramento dei sintomi quando dorme sulla schiena.

Dormire su un fianco favorisce un sonno più tranquillo.

Per chi russa o soffre di apnea notturna lieve , gli specialisti spesso raccomandano di dormire su un fianco. Questa posizione facilita il mantenimento delle vie aeree aperte, riducendo il russare e migliorando la qualità del sonno. Dormire sul fianco sinistro è spesso consigliato anche a chi soffre di reflusso gastroesofageo, un altro fattore che può disturbare il sonno.

Alcuni consigli per cambiare gradualmente le proprie abitudini

Se hai sempre dormito sulla schiena, non c'è bisogno di cambiare tutto dall'oggi al domani. Il tuo corpo ha bisogno di tempo per adattarsi a una nuova posizione. Puoi, ad esempio, mettere un cuscino dietro la schiena per limitare i movimenti notturni, infilare un cuscino tra le ginocchia per maggiore comfort o sollevare leggermente la testa. Questi piccoli accorgimenti possono facilitare la transizione, rispettando le sensazioni naturali del tuo corpo.

Ogni dormiente è unico

È importante ricordare che non esiste una "posizione perfetta per dormire" adatta a tutti. Dormire sulla schiena non è necessariamente un problema e questa posizione si adatta molto bene a molte persone, soprattutto quando non causa russamento significativo o difficoltà respiratorie.

Se invece soffrite di stanchezza persistente, risvegli frequenti o russamento eccessivo, la posizione in cui dormite potrebbe essere un aspetto da valutare. Se questi problemi persistono nonostante alcuni accorgimenti, è consigliabile consultare un medico per individuarne la causa e trovare la soluzione più adatta alla vostra situazione.

In sintesi: la posizione in cui dormi può influenzare la qualità del sonno, ma non spiega tutti i casi di insonnia. La chiave è ascoltare il proprio corpo e trovare la posizione in cui ci si sente più riposati. Se i problemi di sonno persistono, consultare un medico rimane la soluzione migliore per tornare a dormire sonni più tranquilli.