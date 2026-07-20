Questa posizione yoga può aiutare ad alleviare i crampi mestruali.

I dolori mestruali colpiscono molte donne e a volte possono interferire con la vita quotidiana. Mentre alcune cercano soluzioni delicate per gestirli al meglio, lo yoga sembra essere un'opzione promettente. Una posizione in particolare, la posizione del cobra, ha mostrato risultati incoraggianti per alcune donne che soffrono di crampi mestruali.

La posizione del cobra: un movimento delicato per il corpo

Conosciuta come "Bhujangasana" in sanscrito, la posizione del cobra è una classica postura yoga. Il suo principio? Sdraiarsi a pancia in giù, posizionare le mani sotto le spalle, quindi sollevare delicatamente la parte superiore del corpo mantenendo il bacino a terra. Questa apertura del torace allunga la zona addominale e la parte bassa della schiena, due aree spesso sollecitate durante le mestruazioni.

Accessibile anche ai principianti, questa posizione non richiede attrezzature speciali né una lunga esperienza nello yoga. Può essere facilmente integrata in una routine di benessere, a patto di ascoltare il proprio corpo e non forzarlo mai.

Cosa rivela uno studio sullo yoga e i dolori mestruali

La posizione del cobra è stata oggetto di uno studio clinico pubblicato sul Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology dalla ricercatrice Zahra Rakhshaee. L'obiettivo era valutare l'effetto di tre posizioni yoga – cobra, gatto e pesce – sul dolore mestruale.

Lo studio ha coinvolto 92 giovani donne di età compresa tra i 18 e i 22 anni affette da dismenorrea primaria, ovvero dolore mestruale in assenza di una patologia ginecologica identificata. Le partecipanti sono state suddivise in due gruppi e osservate per tre cicli mestruali. Il loro livello di dolore è stato quindi valutato utilizzando una scala specifica.

I risultati hanno mostrato una diminuzione dell'intensità e della durata del dolore tra le partecipanti che praticavano queste posizioni. I ricercatori hanno quindi sottolineato che lo yoga potrebbe rappresentare un approccio semplice e accessibile per aiutare alcune donne a gestire i propri sintomi.

Perché questa postura potrebbe portare sollievo?

Diversi meccanismi possono spiegare questi effetti positivi. I delicati allungamenti eseguiti durante la posizione del cobra possono contribuire a rilassare i muscoli addominali e lombari, spesso tesi durante le mestruazioni. Anche la respirazione profonda associata allo yoga gioca un ruolo importante. Favorisce il rilassamento e può aiutare a gestire meglio la sensazione di dolore.

Inoltre, lo yoga è noto per i suoi effetti benefici sullo stress, che a volte può amplificare la percezione del disagio fisico. Muoversi con delicatezza, respirare profondamente e prendersi un momento per sé può quindi diventare un valido alleato per alcune donne durante questa fase del ciclo.

Una soluzione non adatta a tutte le situazioni

Sebbene i risultati siano incoraggianti, è importante contestualizzarli. Questo studio ha coinvolto un numero limitato di partecipanti, principalmente giovani donne senza patologie ginecologiche note. Pertanto, la posizione del cobra non può essere presentata come una soluzione universale per i dolori mestruali.

Alcune donne trarranno un reale sollievo grazie allo yoga, mentre altre non noteranno alcun cambiamento. Ogni corpo è diverso e l'efficacia di questa pratica può variare da persona a persona. Soprattutto in caso di endometriosi , adenomiosi o altre patologie ginecologiche, il dolore può essere estremamente intenso e debilitante. Una singola posizione yoga potrebbe non essere sufficiente ad alleviare i sintomi legati a una patologia di base. Lo yoga può potenzialmente integrare le cure mediche, ma non sostituisce una diagnosi o un trattamento adeguati.

I forti dolori mestruali non vanno presi alla leggera.

Avere il ciclo mestruale non dovrebbe necessariamente significare sofferenza. Sebbene un certo fastidio sia normale, un dolore intenso, insolito o che impedisce di vivere normalmente non dovrebbe essere considerato inevitabile. Se si verificano crampi molto dolorosi, mestruazioni difficili da gestire o sintomi che influiscono sulla vita quotidiana, è fondamentale consultare un medico. Questo dolore può talvolta essere sintomo di una patologia ginecologica, come l'endometriosi, che richiede un trattamento adeguato.

La posizione del cobra può quindi essere un bellissimo invito a prendersi cura di sé e a riconnettersi con il proprio corpo. Soprattutto, dovrebbe essere parte di un processo di autoascolto: alleviare i sintomi, certo, ma anche ricercarne l'origine quando il dolore diventa troppo intenso.