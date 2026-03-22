La "regola delle 18:30" per alleviare lo stress: perché questo metodo sta suscitando tanto dibattito?

Benessere
Julia P.
Photo d'illustration : Freepik

In un mondo in cui stress e pensieri incessanti spesso si intromettono nelle serate, la "regola delle 18:30" si distingue per semplicità ed efficacia. Questo metodo, diventato virale, suggerisce di fissare un orario limite per smettere di preoccuparsi, al fine di liberare la mente e ritrovare la meritata tranquillità a fine giornata.

L'origine e il principio fondamentale

Questa tecnica è stata resa popolare da Mel Bradman , una giornalista in cura per ansia cronica, che racconta il consiglio del suo terapeuta: "Dopo le 18:30, è il momento di non preoccuparsi". L'obiettivo non è negare o reprimere le preoccupazioni, ma confinarle in una fascia oraria specifica. In questo modo, invece di lasciare che l'ansia prenda il sopravvento sulla serata, essa rimane circoscritta a un periodo in cui può essere gestita in modo più efficace.

Questa idea si ispira direttamente alla "pianificazione delle preoccupazioni", uno strumento utilizzato nella terapia cognitivo-comportamentale (TCC). Diversi studi confermano che dedicare del tempo specifico alla riflessione sui pensieri può ridurre significativamente lo stress cronico e migliorare la gestione dell'ansia.

Perché scegliere le 18:30?

La scelta delle 18:30 non è da poco. Dopo quest'ora, il cervello inizia la sua fase di recupero: la stanchezza accumulata durante la giornata spesso amplifica i pensieri negativi e la ruminazione. Stabilire un limite permette di interrompere questo ciclo prima che prenda il sopravvento, offrendo un vero e proprio riposo mentale, proprio come un muscolo dopo l'esercizio.

Per darvi un'idea, uno studio stima che abbiamo in media 6.200 pensieri al giorno. È impossibile controllarli tutti, ma inquadrarli in un arco temporale specifico è assolutamente fattibile e aiuta a ridurre lo stress.

Come applicare la regola delle 18:30

Il procedimento è semplice e adattabile a ogni individuo. Prima delle 18:30, puoi annotare le tue preoccupazioni, fare una lista o pensare a delle soluzioni. Poi, una volta trascorsa l'ora, è il momento di dedicarsi a qualcos'altro: leggere, svolgere un'attività creativa, fare esercizi di respirazione o semplicemente rilassarsi.

Mel Bradman spiega che, seguendo questo rituale, è riuscita ad allungare gradualmente le sue serate senza ansia, passando da poche ore di tensione a notti tranquille e serene. Gli studi confermano che la ruminazione alimenta lo stress, mentre programmare delle pause mentali rigeneranti migliora l'attenzione, l'umore e persino la qualità del sonno.

I vantaggi tangibili

Questo metodo coniuga semplicità ed efficacia: non richiede attrezzature speciali né tempo, eppure fornisce risultati concreti. Tra i vantaggi riscontrati si annoverano:

  • Riduzione dell'ansia serale
  • Migliore qualità del sonno
  • Una sensazione di controllo e libertà mentale
  • Un graduale ritorno di ottimismo ed energia per il giorno seguente.

La "regola delle 6:30" democratizza quindi una tecnica della terapia cognitivo-comportamentale, rendendola accessibile a tutti, e richiama una verità essenziale: il lasciar andare può essere programmato e pianificato.

Un approccio flessibile e attento

È importante sottolineare che la "regola delle 18:30" non è un obbligo rigido. Ognuno può adattarla al proprio ritmo o alle proprie esigenze; la chiave è creare uno spazio di tranquillità mentale alla fine della giornata. Non si tratta di eliminare le preoccupazioni, ma di fornire un contesto sicuro e temporaneo in cui la mente possa rilassarsi.

In sintesi, questo metodo semplice e pragmatico dimostra che è possibile ritrovare l'equilibrio emotivo senza tecniche complicate. La "regola delle 18:30" illustra perfettamente come, con un po' di sana disciplina, possiamo imparare a sciogliere la tensione e goderci appieno le nostre serate, liberi da pensieri intrusivi.

Julia P.
Julia P.
Sono Julia, una giornalista appassionata di storie avvincenti da scoprire e condividere. Con uno stile di scrittura creativo e un occhio attento, mi impegno a dare vita a una vasta gamma di argomenti, dalle tendenze attuali e dalle questioni sociali alle delizie culinarie e ai segreti di bellezza.
Article précédent
"Stavo perdendo ancora prima di salire sul ring": questo pugile parla dell'importanza della forza mentale.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Stavo perdendo ancora prima di salire sul ring": questo pugile parla dell'importanza della forza mentale.

Nello sport si parla spesso di forza, resistenza o tecnica. Ma un altro elemento può fare la differenza:...

Si dice che questa zona del corpo sia un vero e proprio scrigno di emozioni negative.

Rabbia, frustrazione, tristezza, solitudine, senso di colpa. Queste emozioni negative che a volte ti travolgono non svaniscono nel...

Ecco i 10 paesi "più felici" nel 2026 e ciò che li contraddistingue.

Ogni anno, la classifica dei paesi più felici attira l'attenzione. Quest'anno, il 2026, conferma alcune tendenze, rivelando al...

Scrivere per sentirsi meglio: perché i diari sono tornati di moda nel 2026

Nell'era del digitale e delle notifiche incessanti, prendersi del tempo per scrivere per se stessi sembra un vero...

Sovraccarico sensoriale: questi sono i segnali che molte persone ignorano.

Il profumo del tuo collega ti assale ogni volta che gli passi accanto, il rumore del frigorifero ti...

"Disintossicazione dal cortisolo": una moda passeggera o un'autentica esigenza del corpo?

Cortisolo, un termine un tempo riservato al gergo medico, è ora uno degli hashtag più popolari su TikTok....