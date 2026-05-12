Hantavirus: quali sono i sintomi e come si trasmette questo virus?

Da diversi giorni ormai, il nome hantavirus circola ampiamente sui media, soprattutto dopo l'annuncio del primo caso confermato in Francia e l'allarme legato a una nave da crociera. Come spesso accade in queste situazioni, le informazioni possono diffondersi rapidamente e generare ansia. È quindi utile capire di cosa si tratta realmente, senza cedere al panico o a scenari allarmistici.

Un virus raro, ma che viene tenuto sotto controllo.

Hantavirus, ora raggruppato sotto il nome di Orthohantavirus, si riferisce a una famiglia di virus a RNA presenti in diverse regioni del mondo. Secondo la missione COREB , ne esistono circa venti, ognuno associato a diverse manifestazioni cliniche a seconda dell'area geografica.

Gli hantavirus si dividono generalmente in due categorie principali: gli hantavirus del Vecchio Mondo, diffusi in Europa, Asia e Africa, e gli hantavirus del Nuovo Mondo, presenti nelle Americhe. In Francia, il virus più frequentemente identificato è il Puumala, trasmesso da un piccolo roditore selvatico, l'arvicola rossastra.

I casi rimangono rari, con poco più di 2.000 casi registrati in Francia negli ultimi vent'anni, principalmente in alcune zone del nord-est. Non si tratta quindi di una malattia nuova o fuori controllo.

Come si trasmette il virus?

L'hantavirus è una zoonosi, ovvero una malattia trasmessa dagli animali all'uomo. La trasmissione non avviene tramite il normale contatto quotidiano, ma principalmente attraverso l'inalazione di particelle contaminate.

Nello specifico, il virus può essere presente nelle urine, nella saliva o negli escrementi dei roditori infetti. Quando queste sostanze si asciugano, possono trasformarsi in particelle microscopiche che si disperdono nell'aria, soprattutto in ambienti chiusi o scarsamente ventilati come cantine, soffitte, capannoni o edifici agricoli.

Meno frequentemente, la trasmissione può avvenire tramite morsi o contatto diretto con una superficie contaminata. La trasmissione da uomo a uomo rimane eccezionale ed è stata osservata solo per uno specifico ceppo in Sud America.

I sintomi sono spesso simili a quelli dell'influenza.

Dopo un periodo di incubazione da una a sei settimane, i primi sintomi dell'infezione possono assomigliare a quelli di una classica influenza: febbre, mal di testa, dolori muscolari e talvolta problemi digestivi.

In alcuni casi, la malattia può evolvere in forme più specifiche:

Febbre emorragica con sindrome renale, osservata principalmente in Europa e in Asia, con gravità variabile a seconda dei casi.

La sindrome cardiopolmonare, più comune nel continente americano, può progredire rapidamente fino a causare gravi complicazioni respiratorie.

Al momento non esiste un vaccino né una terapia antivirale specifica. Pertanto, la gestione della malattia si basa su cure mirate ai sintomi, che talvolta richiedono il ricovero ospedaliero nei casi più gravi.

Tra informazione e frenesia mediatica

La comparsa di un caso in Francia e gli allarmi internazionali hanno naturalmente attirato l'attenzione dei media. Le informazioni si diffondono rapidamente, a volte accompagnate da titoli allarmistici o da scenari estremi che suggeriscono focolai epidemici o restrizioni generalizzate.

In questo contesto, è fondamentale mantenere la calma. Rimanere informati è utile e persino necessario, ma le informazioni diffuse rapidamente non sempre rispecchiano la realtà scientifica o il livello effettivo di rischio. Le autorità sanitarie monitorano questo tipo di virus da tempo. La presenza di casi non significa un'imminente "esplosione epidemica" o una crisi generalizzata.

Proteggersi senza drammatizzare

La prevenzione si basa principalmente su semplici azioni, soprattutto nelle aree a rischio: evitare il contatto con i roditori, ventilare gli ambienti chiusi prima di pulirli e limitare l'esposizione a polveri potenzialmente contaminate.

Oltre a prendere precauzioni, è fondamentale mantenere un approccio equilibrato. Comprendere i rischi non significa esagerarli. L'hantavirus rimane un'infezione rara in Francia, nota agli specialisti e monitorata da molti anni. Rimanere informati è utile, ma senza trasformare ogni notizia in una fonte di costante ansia.

In definitiva, in materia di salute pubblica, la vigilanza spetta alle autorità. Per il pubblico in generale, la migliore linea d'azione rimane quella di verificare le fonti, confrontare le informazioni ed evitare di confondere un "allarme sanitario" con uno "scenario catastrofico".