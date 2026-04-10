Cosa rivela la neuroscienza sulla nostra difficoltà a rallentare

Nonostante gli inviti alla meditazione, i ritiri di silenzio, le fughe senza cellulare e i discorsi sulla pace interiore, facciamo fatica a rallentare e a concederci delle pause. Persino un semplice pisolino di venti minuti sembra una perdita di tempo, viste le nostre continue richieste e le infinite liste di cose da fare. In un mondo in costante mutamento, il riposo rimane un concetto vago, persino un'utopia. Eppure, non siamo programmati per vivere a ritmi frenetici; è la società che ci costringe a farlo.

Il riposo, così difficile da mettere in pratica

Il riposo è quasi diventato una religione. Sui social media, anime spirituali si filmano nella posizione del loto, mostrano come stimolare il nervo vago ed esaltano le virtù dei bagni sonori. Ascoltare rumore bianco , praticare l'autoipnosi, la terapia di galleggiamento o i rituali di mindfulness: tutte tecniche utili per lasciarsi andare e rallentare. Eppure, quando chiudiamo gli occhi per cinque minuti, non ci proiettiamo in paradiso; pensiamo al bucato da stendere, alla cena e alle bollette da pagare. Mentre alcuni si godono il vagare senza meta e si rilassano non appena inizia la playlist con i suoni delle onde, altri sono spiriti liberi e sopportano il riposo più di quanto lo apprezzino.

Anche nei giorni liberi siamo impegnati, riempiendo le nostre agende di attività tutt'altro che urgenti. Invece di sdraiarci in un prato a guardare le nuvole o di coccolarci sulle sdraio, lucidiamo i mobili, ci dedichiamo alla ceramica nei caffè alla moda e proviamo la nuova palestra a infrarossi in città. Ci sentiamo in colpa al solo pensiero di rilassarci su un'amaca e lasciare che gli uccelli cantino. L'unico momento in cui restiamo a letto, senza distrazioni, è quando abbiamo la febbre a 39°C.

Il riposo non dovrebbe essere qualcosa che si impara tramite gli hashtag. Dovrebbe essere innato. È quanto dimostra uno studio dell'Università di Harvard. Ai tempi, i cacciatori-raccoglitori rimanevano nei loro accampamenti e si dedicavano ad attività "tranquille" e "fisicamente poco impegnative", descrivono i ricercatori. È la società moderna che ha plasmato individui irrequieti. Inoltre, l'attività costante spesso riflette un sistema nervoso bloccato in modalità "attacco o fuga" .

Riposare in un mondo di sovrapproduzione è quasi impossibile.

Prodotti per il benessere e tecnologie meditative abbondano sugli scaffali dei negozi, ricordandoci incessantemente le nostre mancanze nella ricerca del benessere. Da innovative cuffie massaggianti e dispositivi di monitoraggio della salute che controllano la frequenza cardiaca in tempo reale a diffusori di oli essenziali connessi e cinture per la respirazione, innumerevoli gadget soddisfano questo bisogno di tranquillità. Eppure, paradossalmente, la società equipara coloro che anelano alla serenità alla pigrizia più totale.

In un'epoca in cui dobbiamo costantemente dimostrare il nostro valore e ogni piccolo traguardo viene ostentato nelle storie di Instagram, è difficile trovare piacere nel contemplare il cielo o semplicemente nel sedersi in silenzio in riva al fiume. Quando ci accomodiamo sui cuscini del patio o ci sprofondiamo nel divano, quasi ci sentiamo in colpa per non essere produttivi. Abbiamo l'impressione di "sprecare" il nostro tempo libero o di non utilizzarlo saggiamente. Ci sentiamo quasi a disagio all'idea di non fare nulla, di non " essere in scena ".

«Viviamo indubbiamente in una società in cui dobbiamo costantemente dimostrare i frutti del nostro lavoro. Tuttavia, quando ci riposiamo e recuperiamo, non c'è nulla da mostrare. Questo non sembra corrispondere all'idea di ottimizzazione delle prestazioni», afferma Sophie Fluri, neuroscienziata, a Stylist .

Nell'era moderna, il riposo è diventato un lusso.

A giudicare dalle immagini rigeneranti che circolano online, il relax non si limita più a un pisolino all'aria aperta e a una passeggiata rinfrescante. Mentre in passato bastava guardare fuori dalla finestra, ascoltare il vento che frusciava tra gli alberi o chiudere gli occhi per riconnettersi con se stessi e resettare la mente, oggi la questione è più complessa. Persino il riposo stesso è diventato una dimostrazione di forza.

Bagni sonori con gong, ritiri spirituali in edifici lussuosi e appartati, soggiorni benessere da migliaia di euro con programmi meticolosamente pianificati, o persino terapie di contrasto prescritte in hotel a cinque stelle. Il riposo, a giudicare dai contenuti online, è passato dall'essere un'attività minimalista a un passatempo elitario. Tuttavia, non c'è bisogno di spendere una fortuna per concedersi una pausa rigenerante e riscoprire la lentezza. "Prendersi un piccolo impegno con se stessi dimostra che si è importanti. Le piccole abitudini sono spesso le più facili da adottare e hanno il maggiore impatto", rassicura l'esperto.

In definitiva, se non riusciamo a imparare a rallentare, potrebbe essere perché la società ci ha convinto che il riposo sia più una sconfitta che un vantaggio. Tuttavia, gli studi dimostrano che il riposo ci ricarica internamente e allunga la nostra vita.