Molte persone bagnano lo spazzolino prima di applicare il dentifricio: ecco perché alcuni dentisti lo sconsigliano.

Benessere
Anaëlle G.
Photo d'illustration : Drazen Zigic/Freepik

Quasi il 70% delle persone sciacqua lo spazzolino sotto l'acqua prima di applicare il dentifricio, credendo che migliori la pulizia dei denti. Tuttavia, diversi dentisti avvertono che questa abitudine riduce l'efficacia della pulizia. Uno studio pubblicato sull'International Journal of Dental Hygiene lo conferma.

L'acqua diluisce i principi attivi del dentifricio.

Bagnare le setole altera la loro tensione superficiale, riducendo l'adesione del dentifricio. Di conseguenza, il fluoro, gli agenti antibatterici e gli abrasivi vengono risciacquati troppo rapidamente, perdendo il 20-30% della loro efficacia, secondo lo studio. La saliva è sufficiente ad attivare il prodotto; pre-inumidirlo con acqua ne disperde i componenti chiave.

I peli si ammorbidiscono e la spazzolatura diventa meno efficace.

Gli spazzolini a setole morbide sono già raccomandati, e le setole bagnate li rendono ancora più delicati. Lo studio ha misurato una riduzione del 15% nella capacità di rimozione della placca. Spazzolare "a secco" (applicando direttamente il dentifricio) rimuove meglio i residui, soprattutto sui molari e sulle gengive.

Schiuma troppo velocemente = risciacquo prematuro

L'acqua crea subito una schiuma eccessiva. Istintivamente sputiamo il prodotto prima, limitando il tempo di contatto tra il fluoro e lo smalto (idealmente 2 minuti). Dopo aver lavato i denti, non sciacquate la bocca: lasciate agire il fluoro per altri 30 secondi.

Una buona routine scientificamente validata

  • Spazzola asciutta + dentifricio.
  • 2 minuti, su tutti i lati, morbidi ed elastici.
  • Non sciacquare immediatamente la bocca.
  • Spazzolare dalla punta verso il basso e lasciare asciugare per 24 ore.

Bagnare lo spazzolino prima di applicare il dentifricio può sembrare igienico, ma questo studio dimostra il contrario: diluizione, setole morbide e perdita di fluoro. Spazzolate i denti a secco per una pulizia ottimale: il vostro dentista vi ringrazierà!

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sono appassionata di moda, sempre alla ricerca di tendenze che riflettano i nostri tempi. Amo osservare come le persone si vestono, perché lo fanno e cosa la moda rivela di noi. Oltre alle passerelle e alle silhouette, sono le storie ad affascinarmi davvero.
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