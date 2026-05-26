Questa abitudine, spesso criticata, è in realtà una forma di meditazione.

Sui dehor di un caffè, in metropolitana o seduti su una panchina, pratichiamo costantemente quest'arte. Quando non siamo incollati ai nostri telefoni, proviamo un piacere malizioso nell'osservare gli sconosciuti che ci passano accanto a passo svelto. Ci ritroviamo persino a immaginare le loro vite, le loro routine quotidiane o a indovinare le loro professioni. Dal punto di vista di un estraneo, questo semplice passatempo potrebbe sembrare un giudizio fuori luogo o un pettegolezzo. Eppure, questa attività contemplativa, spesso associata alla vecchiaia o ai più famigerati cattivi della narrativa, ha qualcosa di profondamente rilassante.

Osservare le persone è tanto benefico quanto una sessione di yoga.

A volte distogliamo lo sguardo dai nostri telefoni per riconnetterci con la realtà che ci circonda. Che si tratti di aspettare il prossimo treno in stazione o di sorseggiare un matcha latte in una strada affollata, osserviamo il film che si svolge davanti ai nostri occhi, e a volte sentiamo quasi il bisogno di una confezione di popcorn per accompagnare questo rituale particolarmente piacevole. Osservare persone come James Bond dietro i suoi occhiali da sole è un passatempo universale praticato in ogni momento libero.

È uno spettacolo quadridimensionale che rivaleggia facilmente con i discutibili video di TikTok e i contenuti virtuali che si incontrano scorrendo i social. Durante questa ispezione degli spazi ricreativi, vediamo coppie innamorate che si tengono per mano, gruppi di amici in bicicletta le cui borse sferraglianti lasciano presagire una serata brava, e uomini d'affari in giacca e cravatta intenti a esaminare piani aziendali dai loro sellino. Proviamo un moto di compassione per una donna dell'età di nostra nonna che dà da mangiare a uno stormo di piccioni e sorridiamo ingenuamente alla vista di una bambina con delle graziose treccine che soffia con tutte le sue forze sui denti di leone.

Chi viene osservato con la coda dell'occhio si sente scrutato dalla testa ai piedi e si immagina spontaneamente una sessione di pettegolezzi come quelle dei film per adolescenti. Eppure, questa attività, di cui gli anziani sono i migliori ambasciatori, non è sempre accompagnata da sussurri o risate beffarde. È un momento di abbandono, in cui il cervello si spegne davvero. "Osservare le persone è come meditare ad occhi aperti", afferma la dottoressa Stephanie Steele-Wren, psicologa clinica, in un'intervista a Bustle . E continua: "Non ci si pone alcuna aspettativa; si osserva semplicemente il mondo che scorre".

Come possiamo trasformare questo semplice gesto in una vera e propria attività per il benessere?

Osservare le persone comodamente seduti, su una sedia traballante o persino su un filo d'erba appena tagliato è una pratica spirituale ampiamente sottovalutata. Non c'è bisogno di sedersi nella posizione del loto su un tappetino di gommapiuma o di ritirarsi in un monastero tibetano per sperimentare la tranquillità. Questo rituale, che non richiede altra abilità se non quella di calmare i pensieri, è praticamente automatico. Sebbene non ci siano modi giusti o sbagliati per osservare i passanti durante la pausa pranzo o una gita domenicale, è comunque possibile ottimizzare questa passeggiata mentale.

L'esperta offre alcuni consigli per trasformare questo momento ordinario in un intermezzo rigenerante, un momento di riflessione. Innanzitutto, consiglia di accomodarsi in un luogo confortevole con un ampio campo visivo: un bar con ingresso sulla strada, una panchina all'ingresso di un parco o il bancone di un ristorante. È necessario avere sufficienti distrazioni per evitare di essere sopraffatti da pensieri intrusivi. Tenete il telefono in borsa per concentrarvi sul momento presente.

Prenditi del tempo per immergerti in ciò che ti circonda. Movimenti, sguardi, atteggiamenti o persino il ritmo con cui le persone si muovono possono diventare semplici punti di attenzione. L'idea non è di interpretare o trarre conclusioni, ma piuttosto di accogliere ciò che percepisci con curiosità e leggerezza. Invece di giudicare la donna che cammina come se fosse ne "Il diavolo veste Prada" o l'uomo con i pantaloni alla turca che cerca disperatamente una sigaretta, limitati a osservare. "Invece di sforzarti di 'svuotare la mente', lascia che il mondo intorno a te eserciti la sua magia. Poi non ti resta che sederti e osservare", spiega l'esperto.

Per dimostrare che la meditazione può assumere diverse forme

Nell'immaginario collettivo, la meditazione viene spesso ridotta al sedersi nella posizione del loto su un tappetino di gommapiuma, inalando incenso e ascoltando il suono delle campane tibetane. Eppure, la serenità non deriva solo da una playlist intitolata "Pioggia Torrenziale" o da una postura che dimostra flessibilità. Mentre sui social media la parola "meditazione" evoca immagini di donne che si inchinano al sole, stimolano i chakra e si allungano come gomme da masticare, in realtà esistono decine di modi per trovare la pace interiore. E non implica necessariamente fontane zen, statue di Buddha e il suono di campanelli.

«Molte persone associano la meditazione al sedersi in silenzio sul pavimento per qualche ora, come fanno i monaci buddisti», aggiunge Steele-Wren. «Ma questa è solo una forma di meditazione tra le tante», rassicura. Osservare le persone si inserisce perfettamente in questo approccio al benessere. Questo passatempo, che riempie le giornate monotone dei pensionati e che ci è stato insegnato da Gossip Girl, è simile alla meditazione passiva.

In un mondo saturo di notifiche, contenuti e continue richieste, alzare lo sguardo diventa quasi un atto di lieve resistenza. Osservare gli altri è anche, indirettamente, un modo per riconnettersi con se stessi: con il proprio ritmo, la propria capacità di attenzione, il proprio modo di vivere il mondo senza filtri digitali. In questo gesto c'è una sorta di radicamento discreto, quasi invisibile, eppure molto reale. Contemplando gli insetti in natura o osservando le persone che svolgono le loro attività quotidiane, si percepisce ovunque un senso di calma.