Ecco quante vacanze all'anno servono per evitare la depressione, secondo i ricercatori

Chi non ha mai provato un'ondata di benessere nei primi giorni lontano dal lavoro? La scienza conferma che questa sensazione non è solo un'illusione: prendersi più pause durante l'anno protegge davvero da stress e depressione.

Sette parentesi per preservare l'equilibrio mentale

Secondo diversi studi , in particolare uno dell'Università di Pittsburgh, il numero ideale di vacanze per un benessere mentale ottimale è... sette all'anno. Ricercatori americani hanno seguito diverse migliaia di partecipanti per diversi anni e hanno osservato un legame diretto tra frequenza dei viaggi e salute psicologica. Coloro che hanno trascorso almeno sette periodi di vacanza, che si trattasse di weekend lunghi o viaggi più lunghi, hanno avuto un rischio ridotto del 30% di depressione.

Anche i loro livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, erano più bassi e il loro umore era più stabile. Queste pause ricorrenti agiscono come "reset emozionali", contribuendo a interrompere il ciclo della stanchezza cronica.

I benefici fisiologici ed emotivi delle pause regolari

Anche le vacanze brevi hanno un effetto misurabile sull'organismo: abbassano la pressione sanguigna, migliorano la qualità del sonno e rafforzano la regolazione emotiva. I ricercatori spiegano che il semplice fatto di cambiare scenario stimola i circuiti di ricompensa del cervello, aumentando i livelli di dopamina e serotonina, essenziali per il buon umore. La prospettiva di una fuga, anche imminente, a volte è sufficiente ad alleviare gli effetti dello stress lavorativo.

Perché più brevi pause sono meglio di un lungo viaggio

Contrariamente alla credenza comune che un lungo viaggio all'anno sia sufficiente per ricaricare le batterie, la ricerca dimostra che è più vantaggioso distribuire diverse brevi fughe durante l'anno. Queste pause interrompono la routine e consentono un frequente riequilibrio del ritmo circadiano, spesso alterato dal superlavoro. Una breve pausa è quindi preferibile a lunghi mesi senza riposo: mantiene la resilienza mentale e la produttività a lungo termine.

Ricarica le batterie senza necessariamente andare lontano

Andare dall'altra parte del mondo non è necessario: un semplice detox digitale, un weekend nella natura o qualche giorno in una città vicina producono già benefici tangibili. I ricercatori sottolineano l'importanza di una pausa psicologica, più che del contesto fisico: rallentare, camminare, ridere, esporsi alla luce naturale. Queste semplici azioni contribuiscono tutte a prevenire il burnout.

Questi studi ribadiscono quindi un punto cruciale: la salute mentale non si mantiene solo con la prestazione o lo sport, ma anche con il riposo e il relax. Le vacanze non sono un lusso, ma una leva psicologica e biologica fondamentale. Sebbene sette viaggi all'anno possano non essere fattibili, stabilire delle pause regolari – vere e proprie pause dalla routine quotidiana – è già benefico.