Un gesto semplice da adottare prima di lavorare seduti tutto il giorno (ed è delizioso)

Se svolgi un lavoro sedentario e rimani incollato alla sedia dell'ufficio per quasi sette ore di fila, il tuo corpo sta soffrendo silenziosamente. E una breve passeggiata durante la pausa pranzo non cancellerà il danno. Per sostenere il tuo corpo ed evitare ulteriori sforzi in questa posizione seduta, sostituisci il caffè con una bella tazza di cioccolata calda. Il cacao, oltre ad essere delizioso, è un ottimo alleato per chi lavora in ufficio.

Bere cacao prima di una giornata trascorsa seduti: un consiglio insolito

In genere, una tazza di cioccolata calda è riservata ai pomeriggi caldi sotto una coperta e alle piovose domeniche invernali. Questa bevanda confortante, che evoca incessantemente gli spuntini dell'infanzia, è più spesso associata al bip di Netflix che al clic di una tastiera. Eppure, dovresti tenere una lattina di cioccolata calda nel cassetto della scrivania e iniziare la giornata con una coccola al cioccolato. Questa bevanda è come una pozione, soprattutto quando stai seduto immobile davanti a un computer dalla mattina alla sera. È molto più promettente (e deliziosa) delle bevande analcoliche che ti danno al lavoro.

In Francia, più di un terzo degli adulti combina un elevato livello di sedentarietà con una scarsa attività fisica. Il lavoro può costringerti ad assumere una postura passiva: piedi ben appoggiati a terra e gambe incollate al sedile. Solo i muscoli delle dita vengono allenati costantemente. Il problema è che il tuo corpo non reagisce bene. Malattie cardiovascolari, diabete di tipo 2, cancro, obesità, disturbi muscoloscheletrici (DMS) ed effetti sulla salute mentale: le organizzazioni sanitarie pubbliche sono chiare su questo problema.

Naturalmente, il cacao non sostituisce i diecimila passi giornalieri o l'allenamento che spezza la routine quotidiana. Questa polvere confortante, tuttavia, aiuta attivamente l'organismo, soprattutto quando è sedentario. Questa è la conclusione entusiasmante di un recente studio pubblicato su The Journal of Psychology .

Miglioramento della circolazione sanguigna per un comfort duraturo

Per condurre il loro studio, i ricercatori hanno reclutato 40 uomini, tutti in ottima salute e in perfette condizioni fisiche. Prima di iniziare una sessione di lavoro seduti, hanno tutti consumato una bevanda al cacao, non del tipo che le vostre papille gustative infantili potrebbero ricordare. Una bevanda autentica, non alterata da alcun processo chimico.

Per confermare la loro teoria, hanno osservato la funzionalità dei vasi sanguigni dei partecipanti, e bingo! Dopo due ore di seduta, è stata osservata una diminuzione della funzionalità vascolare in tutti i partecipanti, indipendentemente dalle loro condizioni fisiche. Anche il consumo di una bevanda a basso contenuto di flavonoidi ha portato a un declino di questa funzionalità, mentre una bevanda ricca di flavonoidi ha mantenuto la funzionalità vascolare al suo livello iniziale per tutto il periodo di seduta, con misurazioni che sono rimaste stabili o addirittura in leggero aumento. In altre parole: la vera cioccolata calda, una fonte di flavonoidi, supporta la salute vascolare durante una seduta prolungata.

La cioccolata calda che preparavano le nostre nonne, quella con carattere e sapore, non è solo una bevanda rilassante. È un "elisir di giovinezza" e anche un ottimo rimedio per chi ha bisogno di stimoli mentali. I flavonoidi del cacao stimolano il flusso sanguigno al cervello, favorendo una maggiore attenzione e una mente più lucida. Un motivo in più per gustare questa bevanda semplice e confortante.

Questi alimenti aiutano anche i lavoratori sedentari

Bere cioccolata calda in un ufficio open space non è immaturo. No, è un gesto responsabile, un momento di benessere a portata di mano. Gli amanti del matcha latte e i dipendenti dal caffè potrebbero non essere d'accordo. Nei dettagli dello studio, i ricercatori affermano di aver utilizzato 150 mg di epicatechina, un tipo di flavonolo.

Per godere di questi benefici insieme alla tua tazza di tè, puoi anche aggiungere una generosa manciata di frutti di bosco rossi o una mela grande. E per aggiungere varietà ed evitare un'overdose di cacao, puoi sorseggiare del tè verde, che contiene anch'esso flavonoidi.

Il cacao in polvere non serve solo a riscaldare le papille gustative nel cuore dell'inverno e a soddisfare la voglia di cioccolato in modo sano. È un ottimo alleato per chi lavora da casa. Da un biberon a tema Disney a una tazza con la scritta "dipendente dell'anno", basta un cucchiaino.