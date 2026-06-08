Il suo fidanzato le ha fatto la proposta di matrimonio, ma la scelta dell'anello l'ha lasciata senza parole.

La storia è diventata virale sui social media. Rochelle Mindrum, una 29enne della Florida, ha accettato la proposta di matrimonio del suo compagno Jak Keller, solo per scoprire che l'anello che lui aveva scelto non era esattamente quello che si aspettava. Questo "incidente" è diventato un fenomeno virale su TikTok.

Una proposta romantica all'aria aperta.

La storia inizia a Tallulah Gorge, uno spettacolare sito naturale in Georgia, dove la coppia era andata a fare un'escursione. Rochelle e Jak parlavano di matrimonio da sei o sette mesi. Rochelle aveva solo una condizione per il suo futuro fidanzato: la proposta doveva avvenire in mezzo alla natura e, soprattutto, doveva essere una vera sorpresa. "Avevo la sensazione che potesse accadere durante la nostra escursione, ma non ne ero sicura. Jak sembrava così nervoso per tutto il tempo che ho capito che c'era qualcosa sotto", racconta. Fu sul bordo di una scogliera, con lo smartphone pronto a immortalare il momento, che il suo compagno si inginocchiò. E il "sì" di Rochelle arrivò, in modo naturale.

#fidanzati #mogliedimilitare #sposa ♬ suono originale - A - 🌊🛩️ @rochelleevelyn14 MODIFICA: Mi dispiace davvero che l'affermazione "è così blu, non sapevo che sarebbe stato così blu" detta 4 minuti dopo che ho detto sì e ho finito di piangere e dire al mio fidanzato quanto sono felice equivalga a che sono ingrata e stia facendo arrabbiare così tanto le persone. È così bello ma a dire il vero non fa per me 😭😭😭 #proposta

La sorpresa del diamante blu

Osservando più attentamente l'anello, Rochelle notò un dettaglio inaspettato: il diamante scelto dal suo compagno era di un blu intenso, mentre lei aveva sempre immaginato il suo anello con un diamante incolore. "Inizialmente, ho pensato che fosse solo un riflesso della montatura, che era di un blu scuro. Ma una volta indossato l'anello, ho potuto constatare chiaramente che il diamante era blu", ha confidato.

La prima cosa che le è venuta spontaneamente di bocca è stata: "È così blu!". Una reazione ripresa in video e ampiamente commentata in seguito. Un dettaglio importante: mesi prima, Rochelle aveva inviato al suo compagno tutte le caratteristiche del suo "anello ideale" (taglio ovale, montatura a cestino di tulipano, montatura a cattedrale), specificando anche la sua preferenza per una pietra incolore. Tuttavia, non aveva mai esplicitamente sottolineato quest'ultimo punto.

Una semplice interpretazione errata

La spiegazione si è rivelata piuttosto toccante. Mentre cercava un diamante di qualità superiore su un sito web specializzato, Jak Keller aveva interpretato erroneamente le immagini del sito, che mostravano diamanti di alta gamma con una leggera sfumatura bluastra (un difetto comune nella fotografia di gioielli). Convinto di regalare alla sua futura moglie una pietra eccezionale, anche lui è rimasto sorpreso nello scoprire il vero colore dell'anello una volta indossato.

«Aveva paura di far cadere il diamante, quindi non aveva mai tirato fuori l'anello dalla scatola prima della proposta», racconta lei. Tornati a casa, la coppia si è finalmente recata dal gioielliere per cambiare la pietra. Hanno potuto conservare la montatura, che Rochelle adora, e hanno sostituito solo il diamante.

Il video di TikTok sta dividendo gli utenti di internet

Il breve video di 16 secondi, pubblicato da Rochelle, ha immediatamente scatenato un putiferio sui social media, sia per motivi positivi che negativi. Alcuni utenti di internet hanno accusato la giovane donna di essere "ingrata", di aver "rovinato il momento" o di essere insensibile allo sforzo del suo compagno.

Altri, al contrario, hanno elogiato la sua onestà e sincerità. "La cosa più difficile da accettare è come le persone costruiscano la propria narrazione a partire da un breve video di sedici secondi", si lamenta Rochelle. Lungi dall'essere un litigio di coppia, sostiene che lei e il suo fidanzato abbiano trovato rapidamente un punto d'incontro e che questa storia rimarrà uno dei loro ricordi più belli.

Al di là dell'aneddoto, la storia di Rochelle Mindrum ci ricorda come la scelta di un anello di fidanzamento possa cristallizzare aspettative intime, a volte espresse in modo inadeguato. E che, dietro la luce dei social media, molte storie d'amore è meglio che restino... tra le due persone coinvolte.