Essendosi sposata cinque volte con lo stesso uomo, incoraggia le coppie a trarre ispirazione dalla sua esperienza.

Il matrimonio è un evento unico. Presentato come il giorno più felice della propria vita, viene ridotto a una singola data sul calendario. Generalmente, si pensa che si debba divorziare per poter indossare di nuovo l'abito da sposa. Eppure, è assolutamente possibile infrangere questa regola e rivivere questo scenario romantico senza fronzoli o una guardia d'onore. Una donna americana ha sposato il suo primo compagno per ben cinque volte. Non ha rinnovato le promesse nuziali come fanno le altre per il primo anniversario di matrimonio; ha celebrato questa unione a modo suo, lontano dalle convenzioni.

Sposare la stessa persona più volte: un'idea insolita

Nell'immaginario collettivo, il matrimonio è un evento simbolico che dura solo 24 ore. Non dovrebbe ripetersi, a meno che la coppia non rompa il fidanzamento a metà della storia d'amore e torni all'altare con un altro partner. In realtà, gli sposi sono pienamente consapevoli di questa realtà e fanno di tutto per vivere la favola che sognano fin da bambini. Dedicano anima e corpo alla cerimonia , affinché diventi un sogno che si avvera. E spesso, sono talmente concentrati sulla riuscita del matrimonio da faticare a godersi il momento presente.

Come racconta Lis Anna-Langston sulle pagine dell'HuffPost , non voleva che il matrimonio fosse un evento statico. Non voleva rimanere con un senso di incompletezza, né avere un solo ricordo della cerimonia. Quando ha pronunciato il fatidico "sì" al suo compagno, sapeva che non sarebbe stata l'ultima volta. Si è sposata secondo la tradizione: ha formalizzato il suo amore presso il tribunale di York, con una piccola cerimonia privata. Sebbene fosse puramente amministrativa, quel giorno ha segnato una vera svolta nella loro storia d'amore.

Niente tovaglie di seta o bouquet di fiori freschi; la discepola di Cupido aveva optato per la semplicità per questo matrimonio senza limiti. Era sicura di potersi rifare un'altra volta. Perché sposare lo stesso partner più volte non è una moda o un capriccio. È una scelta consapevole per darsi più possibilità ed evitare di rimuginare sulle delusioni passate.

Dal tribunale alla grotta sotterranea, ogni matrimonio ha un suono diverso.

Poi, per onorare la sua bambina interiore e realizzare un sogno d'infanzia, optò per un matrimonio più elaborato, degno di una rivista. Avvolta in un abito di pizzo, scambiò le promesse nuziali nella cornice rustica di una locanda del Connecticut. Un momento davvero magico. Gli sposi, mai soddisfatti, ripeterono le nozze a Las Vegas, un paradiso artificiale dove Elvis Presley benedice le coppie con le sue canzoni in cappelle grandi come case delle bambole. Ironia della sorte, la chiesa si trovava proprio di fronte a uno strip club.

Per il loro quarto voto, si sono incontrati in una grotta appositamente allestita e hanno ribadito i loro sentimenti sulle rive di un lago sotterraneo, sotto l'occhio vigile di un conduttore radiofonico. E per il quinto voto, si sono baciati davanti a un prete francese sulla cima di Mont Saint-Michel. Questa coppia desiderava che il proprio matrimonio durasse per sempre e, se potessero rifare tutto da capo, farebbero di tutto per evitare qualsiasi sensazione di déjà vu.

Un modo per comprendere meglio la tua relazione e celebrarla

Per molti, il matrimonio rappresenta un momento culminante. Una giornata spettacolare, pianificata per mesi, poi custodita in un album di foto e in qualche video amatoriale girato dagli invitati. Ma sposando lo stesso uomo per ben cinque volte, questa donna americana promuove una visione diversa dell'impegno : quella di un amore che vale la pena rivivere, riscoprire e adattare alle diverse versioni di se stessi.

Perché una coppia non rimane mai la stessa. Si evolve con traslochi, lutti, promozioni, figli e, a volte, delusioni. I partner cambiano gusti, priorità e ritmo di vita. Rievocare un matrimonio, in questo contesto, è quasi come riconoscere questa metamorfosi, piuttosto che fingere che nulla sia cambiato da quando il primo anello è stato infilato al dito.

Celebriamo compleanni, successi professionali e traguardi importanti della vita. Perché l'amore dovrebbe essere limitato a un unico rituale formale? Alcuni sognano una cerimonia intima dopo un matrimonio sfarzoso e fin troppo formale. Altri, al contrario, desiderano rivivere la celebrazione che non si sono potuti permettere a vent'anni. Come sottolinea la donna in questione: "Per me, risposarsi non significa avere una data di scadenza. Significa ricevere attenzioni."

Naturalmente, non c'è bisogno di prenotare una cappella a Las Vegas o una grotta sotterranea per alimentare questa dinamica. Alcune coppie rinnovano le loro promesse, altre creano le proprie tradizioni: un viaggio annuale, una lettera d'amore in una data prestabilita, una cena simbolica per celebrare i traguardi raggiunti insieme. L'idea non è quella di trasformare l'amore in una performance continua, ma di dargli un ruolo attivo.