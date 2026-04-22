Stava per sposarsi, e il giorno più bello della sua vita si è trasformato in un incubo a causa di sua cognata.

Nel maggio del 2024, quello che avrebbe dovuto essere uno dei giorni più felici della vita di Gemma Monk prese una piega drammatica. Mentre stava per percorrere la navata per incontrare il suo futuro marito, la giovane donna venne schizzata di vernice nera durante la cerimonia. L'incidente accadde presso l'ufficio anagrafe di Oakwood House, davanti a decine di invitati sbalorditi. Inizialmente sorpresa, la sposa si rese presto conto che il gesto era intenzionale.

Dietro l'attacco c'era una cognata.

L'autrice di questo gesto non è altri che la cognata, Antonia Eastwood. Non invitata al matrimonio, si sarebbe introdotta nella location per vendicarsi di una vecchia faida familiare. Secondo quanto riportato, le tensioni tra le due donne erano già presenti, a causa di un precedente disaccordo avvenuto durante un altro matrimonio di famiglia nel 2023.

Un abito rovinato, ma la cerimonia si è svolta comunque.

L'attacco ebbe conseguenze immediate: l'abito da sposa di Gemma Monk, il cui valore era stimato intorno alle 1.800 sterline, fu completamente macchiato. Anche il viso e il corpo di Gemma furono contaminati. Nonostante lo shock, la giovane donna si rifiutò di lasciare che l'incidente le rovinasse la giornata. Dopo essersi ripulita, riuscì a cambiarsi d'abito in fretta, indossandone uno nuovo trovato sul momento, permettendo così alla cerimonia di svolgersi, seppur con qualche ora di ritardo.

Un caso portato dinanzi ai tribunali

L'incidente non è rimasto impunito. Il caso è stato esaminato dalla Maidstone Crown Court, che ha ritenuto Antonia Eastwood responsabile. Si è dichiarata colpevole di "danneggiamento di proprietà". Ha ricevuto una condanna con sospensione condizionale della pena, lavori socialmente utili, un ordine restrittivo che le proibisce di contattare la vittima, Gemma Monk, per diversi anni, ed è stata condannata al risarcimento dei danni.

In definitiva, questo episodio illustra come i conflitti personali possano degenerare, anche durante eventi che dovrebbero essere gioiosi. Nonostante questo attacco umiliante, Gemma Monk ha scelto di continuare il suo matrimonio, trasformando un momento di crisi in una testimonianza della sua resilienza di fronte a una situazione straordinaria.