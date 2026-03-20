Al matrimonio di sua nipote, questa nonna infiamma la pista da ballo e il video diventa virale.

Matrimonio
Anaëlle G.
@taylorwellss / TikTok

Al matrimonio della nipote Taylor Wells, la settantanovenne Estine Wells ha infiammato la pista da ballo, e il suo video è diventato virale sui social media. Con un'energia inesauribile e passi di danza impeccabili, ha conquistato tutti gli invitati, dimostrando che l'età è solo un numero quando si tratta di divertirsi e celebrare l'amore. Condiviso migliaia di volte in rapida successione, il video ha riscosso ammirazione e sorrisi da tutto il mondo.

Regina della serata fino all'1:30 del mattino

Al matrimonio di Taylor Wells e Jordan Lazarus, celebrato il 21 febbraio 2026 in Florida, Estine Wells, soprannominata "Mommom", ha trasformato il ricevimento in una festa. Tra i 215 invitati, tutti gli occhi erano puntati su questa energica nonna che ha ballato senza sosta fino all'1:30 del mattino. "Tutti erano ossessionati da lei", ha raccontato la sposa alla rivista People , aggiungendo che gli ospiti l'avevano implorata di ballare tutta la notte.

Un look "glamour" che ha conquistato il cuore di tutti.

Estine è arrivata indossando un abito azzurro pallido senza maniche, impreziosito da paillettes e motivi floreali, abbinato a delicati gioielli. Il rossetto e lo smalto coordinati aggiungevano un tocco di raffinatezza. "È la regina del glamour", scherza Taylor, che riceve regolarmente prodotti Sephora dalla nonna. Questo elegante outfit non ha fatto altro che amplificare il suo naturale carisma in passerella.

Un video virale che sta facendo impazzire internet

Il video di TikTok che Taylor ha pubblicato il 6 marzo ha totalizzato 20.000 visualizzazioni e 50 commenti entusiasti: "Finirà nella mia bacheca dei desideri 😍" , "Balla come la regina che è" , "È proprio una ragazza fantastica 💁‍♀️" . La nonna, molto attiva sui social, legge ogni messaggio con gioia. "È ossessionata dai commenti", dice Taylor sorridendo.

@taylorwellss La mamma è un'icona... 🫢🤩 #ricevimentodimatrimonio #nonneditiktok #ispirazionematrimonio ♬ No Broke Boys - Disco Lines & Tinashe

Un forte legame con la nipote.

Molto legata a Estine, Taylor la vede diverse volte all'anno e condivide con lei passioni comuni: i fiori (che Estine ha contribuito a scegliere per il matrimonio), il trucco, il Pilates e l'ospitalità. "Illumina ogni stanza in cui entra; è l'anima della festa", riassume la sposa Taylor.

A 79 anni, Estine Wells dimostra che l'età è solo un numero: la sua energia contagiosa, il suo stile e la sua gioia di vivere l'hanno resa la star indiscussa di questo matrimonio. Questa nonna "iconica" ispira migliaia di utenti di internet, ricordando loro che la festa non ha età quando il cuore batte al ritmo giusto.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sono appassionata di moda, sempre alla ricerca di tendenze che riflettano i nostri tempi. Amo osservare come le persone si vestono, perché lo fanno e cosa la moda rivela di noi. Oltre alle passerelle e alle silhouette, sono le storie ad affascinarmi davvero.
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