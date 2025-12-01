"Il mio pane": il nuovo nomignolo che sta conquistando TikTok

Quando la Generazione Z usa l'espressione "mon pain" (il mio pane), non si riferisce alla vetrina del panificio o alla baguette dorata dei parigini. I giovani dicono "mon pain" come le generazioni più anziane dicono "ma mie" (il mio amore). Questo nomignolo orecchiabile, una nuova stranezza linguistica tra gli under ventenni, allude a una storia d'amore in erba. Questo "pain", una dolce alternativa a "crush", soddisfa l'appetito sentimentale dei single preadolescenti.

I giovani, affezionati all'espressione "il mio pane"

Le generazioni più giovani hanno un vocabolario unico. Bisogna essere nati nel XXI secolo per decifrare il loro linguaggio e comprenderne il significato nascosto. Le loro espressioni a volte suonano come un gergo incomprensibile alle nostre orecchie, cullate da frasi come "nickel chrome" e "ça gaze". I single di oggi, coloro che non hanno mai sperimentato il suono dei Tamagotchi o il rumore della televisione, non hanno più una " cotta " per qualcuno; hanno il loro "pane".

Quando i giovani parlano del loro "pane", è più probabile che si riferiscano alla cotta che all'ingrediente principale della colazione. No, non pensano alla pagnotta calda e fresca del panificio, ma al loro attuale vizio sentimentale. "C'est trop mon pain" può essere tradotto come "è proprio il mio stile" nel gergo dei trentenni. I nostri nonni ci chiedevano se avessimo un "fidanzato" o un "buon amico". Ora, i nostri fratelli, che hanno praticamente TikTok nel cuore, paragonano le loro storie d'amore ai dolci.

Non diciamo più "Ho un debole per qualcuno" o "Ho una cotta per lui" ; è considerato "antiquato". Persino il famoso "crush", entrato nel dizionario grazie ai giovani, è scomparso dal loro vocabolario. "Il pane è in offerta", "Quando una pagnotta mi ignora, torno al panificio" ... queste frasi sono diventate virali, deviando il pane dal suo significato originale.

L'origine inaspettata di questa espressione

Il pane ha alimentato l'ispirazione dei poeti e ha conferito una certa freschezza alle espressioni francesi. Eppure, se i giovani hanno adottato questa parola, trasformandola in un codice per indicare l'amore, non è per fame o per passione per il lievito madre. Molti, infatti, non hanno familiarità con pani classici come il pane svizzero, i triangoli di mandorle e il pane all'uvetta. Come ha fatto "pane" a diventare così radicato nel loro vocabolario romantico?

In realtà, il termine "mon pain" deriva da "nouchi", un gergo ivoriano al crocevia delle lingue. Non è la prima parola presa in prestito dal continente africano. Le generazioni più giovani, incomprese dai loro predecessori, stanno già inserendo nelle loro conversazioni espressioni come "je suis en goumin" e "wesh, c'est sah" , che assomigliano a un flusso di onomatopee.

In Costa d'Avorio, la parola "pain" (pane) non si usa solo per riferirsi al cibo. In origine, veniva usata per descrivere un uomo attraente: si diceva che fosse "croccante", come una baguette appena sfornata. Da questa scoperta, il vocabolario dell'amore si è intrecciato con quello della panetteria, e questo non è così insignificante come sembra.

Chiamare qualcuno "il mio pane" è lusinghiero o no?

A prima vista, "il mio pane" potrebbe suggerire che si stia semplicemente cercando di mangiare un boccone o di soddisfare una fame passeggera. Ridurre un essere umano a un alimento può anche sembrare riduttivo, tranne quando quel cibo crea dipendenza, è incredibilmente confortante ed essenziale per ogni pasto. L'espressione "il mio pane" è intrisa di tenerezza e piena di buone intenzioni.

Come la pagnotta che sta in piedi nei panifici, la nostra cotta è croccante fuori e morbida dentro. È il nostro piacere quotidiano, il nostro dolce emozionale, quello che aggiunge un tocco in più alle nostre attività quotidiane. Come il pane sulla tavola, riempie un vuoto e aggiunge un tocco in più alle nostre vite. Un altro vantaggio: il pane non invecchia mai. E a seconda di ciò che la persona ci porta, adattiamo il termine o il dolce. Quando sboccia l'amore, il pane brioche diventa una buona pagnotta di campagna, robusta, autentica e versatile. Un piccolo chiarimento per chi ha quasi quarant'anni: il "pane raffermo", d'altra parte, evoca un amore passato che non è invecchiato bene.

Nella pasticceria, come nell'amore, il processo richiede tempo, proprio come i sentimenti. Trovare la scarpa giusta, o la pagnotta perfetta, non è una questione di etichetta, ma di ciò che accade nel nostro intestino.