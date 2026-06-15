In un'abbazia storica, questa cerimonia, circondata da migliaia di fiori, ha suscitato grande scalpore.

Una cerimonia straordinaria ha avuto luogo nel cuore di uno dei monumenti più iconici di Francia. Il 1° giugno 2026, l'abbazia di Mont-Saint-Michel ha ospitato un evento spettacolare, orchestrato dalla modella cinese Ming Xi e dall'imprenditore Mario Ho, in una cornice da fiaba.

Una cerimonia spettacolare a Mont-Saint-Michel

Il 1° giugno 2026, l'abbazia di Mont-Saint-Michel, gioiello del patrimonio francese e sito UNESCO dal 1979, è stata la cornice di un evento raro e sontuoso. La modella cinese Ming Xi e suo marito, l'imprenditore Mario Ho, vi hanno celebrato una cerimonia, le cui immagini sono diventate virali sui social media. Condivise sull'account Instagram della supermodella, le foto mostrano un'ambientazione spettacolare, quasi fiabesca: decorazioni lussuose, una schiera di ospiti prestigiosi e un contesto architettonico senza eguali al mondo.

Migliaia di fiori per un'ambientazione da sogno

Il dettaglio più sorprendente delle immagini rimane senza dubbio la composizione floreale, vero e proprio segno distintivo dell'evento. Una profusione di migliaia di fiori ha trasformato l'interno dell'abbazia in un giardino da sogno, creando un'impressione quasi surreale. Tanto che alcuni utenti di internet, vedendo le foto, si sono chiesti se fossero state generate dall'intelligenza artificiale. Questa installazione floreale ha immediatamente riscosso l'ammirazione degli appassionati di eventi di alto livello in tutto il mondo.

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Una "privatizzazione a fini filantropici", non un matrimonio ufficiale.

Sebbene le immagini suggeriscano un'unione, l'ente che gestisce il sito respinge espressamente il termine "matrimonio". Il Centre des Monuments Nationaux (CMN), che amministra l'abbazia, ha voluto chiarire pubblicamente la situazione: secondo loro, si è trattato di una "privatizzazione per un evento privato", che ha reso necessaria la chiusura dell'abbazia al pubblico per l'intera giornata del 1° giugno.

Il CMN chiarisce che questa privatizzazione è stata concessa "a un generoso mecenate" e che si trattava di un contratto di locazione a pagamento che contribuiva alla manutenzione dell'abbazia e dei 110 monumenti gestiti dal Centre des Monuments Nationaux. L'istituzione sottolinea inoltre: "Non si è trattato di una cerimonia religiosa".

Una coppia già legalmente sposata dal 2019

Sebbene la natura ufficiale dell'evento sia rimasta piuttosto limitata, è importante sottolineare che Ming Xi e Mario Ho non hanno formalmente celebrato un'unione civile quel giorno. La coppia, che si frequenta dal 2017, aveva già celebrato un'unione civile nel 2019. La cerimonia a Mont-Saint-Michel è stata quindi più simbolica e personale che legalmente vincolante. Ming Xi ha voluto ribadirlo condividendo le immagini sui suoi profili social, dove conta oltre due milioni di follower.

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Ming Xi e Mario Ho, due figure di spicco asiatiche

Ming Xi è una vera star in Asia. Laureata in moda presso l'Università Donghua di Shanghai, si è fatta conoscere nel settore nel 2009 grazie al concorso Elite Model Look, dove si è classificata terza. Da allora, ha sfilato per le più grandi case di moda, da Givenchy a Balmain, ed è stata, tra gli altri, il volto della fragranza Flower by Kenzo nel 2015 e un angelo di Victoria's Secret.

Al suo fianco c'è Mario Ho, membro della rinomata famiglia Ho di Macao, una delle più influenti della regione. Oltre a questa eredità, si è affermato come imprenditore di successo in diversi settori, tra cui gli eSport. La coppia è quindi tra le persone più importanti e ricche di Hong Kong e della Cina continentale.

Un attaccamento consapevole alla Normandia

La scelta di Mont-Saint-Michel non è stata casuale per la coppia, che ha un legame speciale con la Normandia. Ming Xi ha dichiarato a una rivista di moda di aver apprezzato particolarmente cenare a Deauville, che definisce "la città natale di Chanel". "Questo ha reso la scelta ancora più simbolica", ha spiegato. Sul loro account Instagram, la coppia aveva anche condiviso, quasi un anno prima, le foto di una vacanza invernale a Mont-Saint-Michel, scattate al tramonto.

Tra migliaia di fiori, una cornice da cartolina e ospiti accuratamente selezionati, la cerimonia organizzata da Ming Xi e Mario Ho a Mont-Saint-Michel rimarrà uno degli eventi privati più significativi del 2026. Mentre l'istituzione rifiuta il termine "matrimonio" e preferisce parlare di "operazione di mecenatismo", le immagini continuano a circolare in tutto il mondo, trasformando l'abbazia millenaria nello scenario di una fiaba contemporanea.