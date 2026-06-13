6 regole d'oro per evitare litigi tra partner in viaggio durante le vacanze

Potreste essere in trepidante attesa delle vacanze estive, come bambini prima di Natale. Se avete programmato un viaggio in auto con il vostro partner, questa fuga, pensata per rafforzare il vostro legame e riscoprire il vero significato del relax, rischia di trasformarsi in una resa dei conti già nei primi chilometri. Incomprensioni sul percorso, critiche alla guida, lamentele sulla scelta musicale: i litigi finiscono per diventare un tema ricorrente in macchina. Eppure, il viaggio in sé può essere ricco di tenerezza.

Assegnare chiaramente i ruoli prima della partenza

Contrariamente all'immagine idilliaca ritratta nelle commedie romantiche, un viaggio in auto durante le vacanze non è né una gioiosa sessione di karaoke né un musical sdolcinato. I litigi iniziano nel bagagliaio quando le valigie non entrano. Continuano davanti al cruscotto quando il passeggero decide di improvvisarsi istruttore di guida. E si intensificano ulteriormente negli ingorghi, dove, invece di aspettare pazientemente, le coppie si accusano a vicenda di aver sbagliato strada.

Secondo uno studio britannico condotto su 2.000 partecipanti, il 70% degli intervistati ha dichiarato di aver avuto almeno una discussione in auto al mese. Inoltre, secondo un altro sondaggio, un terzo degli automobilisti considera il proprio partner il passeggero più irritabile seduto sul sedile anteriore.

Bisogna ammettere che a volte il copilota prende il suo ruolo un po' troppo sul serio e scruta ogni mossa, dando al partner l'impressione di dover rifare l'esame di guida. Frena bruscamente, come per dire "Devi frenare", critica l'altro per la velocità eccessiva o insufficiente e dispensa consigli che a volte suonano come prediche moralistiche. Per evitare litigi tra partner durante il viaggio verso le vacanze, è meglio assegnare compiti specifici a ciascuno ben prima di mettersi in viaggio. Uno guida, l'altro si occupa del navigatore, della musica o delle prenotazioni. Ognuno sa cosa deve fare.

Fai delle pause regolari

È una regola universale, e non si applica solo alle coppie che non si sopportano. Le organizzazioni per la sicurezza stradale ce lo ricordano ogni anno: bisogna fare una pausa ogni due ore. Soprattutto quando le conversazioni diventano fredde come l'aria condizionata e il caldo estivo non ha più alcun effetto rilassante.

Stanchezza, fame e disagio sono tutte potenziali fonti di conflitto . Per non parlare degli ingorghi stradali visualizzati in rosso sullo schermo, che preannunciano già numerosi litigi in auto. "Gli ingorghi possono essere fonte di stress e ansia, soprattutto se si è alla guida e si deve dividere l'attenzione tra la strada e il partner", avverte Samantha Burns, consulente matrimoniale per ELLE . Invece di lanciarsi a capofitto in quelle interminabili code di auto, fermatevi in un'area di sosta e cogliete l'occasione per ravvivare la passione giocando a giochi da tavolo o facendovi dei massaggi a vicenda. Dopotutto, la vostra casa vacanze non si muoverà da lì. Perché non percorrere strade secondarie per godervi il paesaggio e trovare un po' di pace e tranquillità?

Accettare che non tutto andrà secondo i piani.

Nonostante un'attenta pianificazione e numerosi controlli preliminari del percorso su Google Maps, non si può controllare tutto. A volte, il destino non è dalla nostra parte. Anche con la migliore previsione possibile, si può forare una gomma sul marciapiede all'uscita del distributore di benzina, fare un percorso più lungo, rimanere in panne a metà strada o essere costretti a cambiare percorso a causa di un incidente... Insomma, ci sono imprevisti che accadono al di fuori del nostro controllo e il nostro compagno di viaggio non ne è in alcun modo responsabile.

Prima di partire per una vacanza di coppia, potreste aver bisogno di lavorare sulla vostra capacità di adattamento e sul vostro rapporto con l'ignoto. E se non volete che tutti i vostri piani vengano stravolti, partite senza piani prestabiliti. Mettetevi al volante e lasciatevi guidare dal caso; a volte è la cosa migliore.

Scegliere insieme l'atmosfera del viaggio

Per essere sicuri di essere sulla stessa lunghezza d'onda fin dal momento in cui allacciate le cinture e per evitare che le discussioni rovinino le vostre playlist, preparatele insieme. Se non condividete gli stessi gusti musicali, potete sempre mettervi d'accordo su un podcast, un audiolibro o altri contenuti di intrattenimento.

E se il tuo partner preferisce ascoltare gli avvisi sul traffico in tempo reale in autostrada piuttosto che allegre melodie caraibiche, rispetta la sua scelta. Puoi ballare da solo o lasciarti affascinare da storie di cronaca nera, tenendo un auricolare nell'orecchio e l'altro in modalità radar. Alterna playlist, podcast e momenti di tranquillità in modo che ognuno possa trovare qualcosa di suo gradimento.

Crea un diversivo con oggetti che ti tengano occupato.

Il problema dei litigi tra coppie in viaggio verso le vacanze è che non c'è via di scampo. Non ci si può ritirare in un'altra stanza per calmarsi e tornare rigenerati. A parte mordersi la lingua, ridimensionare le cose o borbottare con la testa china sul telefono, non ci sono molte alternative. Il consulente matrimoniale consiglia di combattere la noia dei lunghi e monotoni viaggi con piccoli piaceri semplici.

Se non vi viene la nausea non appena distogliete lo sguardo dall'orizzonte, potete cimentarvi in un cruciverba, fare dei quiz online o creare braccialetti dell'amicizia. "Potrà sembrare sciocco, ma è un'ottima distrazione da un paesaggio monotono o da conversazioni tese, e vi metterà di buon umore", ci assicura.

Valuta il tuo livello di frustrazione

Mentre le commedie romantiche ritraggono i viaggi in auto come momenti perennemente allegri, pieni di conversazioni profonde, scoppi di risate e sguardi complici, nella vita reale la situazione è ben meno idilliaca. Non ci sono grida di gioia dal finestrino e i dialoghi spiritosi sono raramente improvvisati. Le conversazioni si limitano più spesso a "rallenta", "attenzione agli autovelox" o "devo fare pipì". A volte, quasi si vorrebbe aver prenotato una vacanza diversa o aver scelto un mezzo di trasporto differente.

Per evitare crisi di nervi e capire se perdere la pazienza sia utile o meno, la consulente matrimoniale condivide una tecnica efficace. "Prenditi un momento per valutare il tuo livello di frustrazione su una scala da 1 a 10. Se superi il 5, è probabile che tu esploda o che ti chiuda in te stesso e ignori il tuo partner", spiega Burns. In tal caso, dillo. "È fondamentale comunicare che ti senti sopraffatto e che hai bisogno di qualche istante per calmarti, in modo da poter ascoltare e rispondere davvero senza che la conversazione degeneri", continua.

Con un po' di flessibilità, comunicazione e un pizzico di umorismo, il viaggio può persino trasformarsi in uno dei ricordi più preziosi. Perché tra qualche anno, probabilmente avrete dimenticato le tre ore di traffico in autostrada, ma potreste ricordare quella canzone che avete cantato a squarciagola o quella deviazione inaspettata che vi ha portato in un posto che altrimenti non avreste mai scoperto.