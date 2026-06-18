"Pesce palla": il nuovo atteggiamento tossico che preoccupa i single

Amare la vita
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Keira Burton / Pexels

Credevi di aver trovato la persona giusta con cui entrare in sintonia. Le conversazioni scorrevano fluide, si creava un legame... poi, all'improvviso, l'altra persona si allontana. Questo comportamento, sempre più diffuso, ha un nome: il "pesce palla". Una tendenza relazionale che incuriosisce tanto quanto inquieta.

Quando l'interesse improvvisamente diventa un problema

Ispirato al famoso pesce palla che si gonfia di fronte al pericolo, il termine "pufferfishing" descrive un comportamento paradossale: una persona si ritira proprio quando una relazione inizia a farsi seria. All'inizio, tutto sembra promettente. Poi, man mano che il legame si approfondisce, i messaggi si fanno meno frequenti, i segnali contraddittori e la vicinanza lascia il posto alla distanza. Per l'altra persona, questo improvviso cambio di atteggiamento può risultare particolarmente destabilizzante.

Una reazione difensiva piuttosto che un rifiuto

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, questo comportamento non è necessariamente motivato dal desiderio di infliggere dolore. Gli specialisti della psicologia relazionale lo considerano piuttosto un meccanismo di autodifesa. Alcune persone vivono l'intimità emotiva come una forma di vulnerabilità. Quando il legame si approfondisce, possono inconsciamente cercare di riprendere il controllo creando distanza. Di conseguenza, fuggono da una relazione che speravano di costruire.

Perché l'intimità può spaventare

Il paradosso del "pesce palla" è questo: questi individui spesso desiderano una connessione autentica, ma la loro percezione della vicinanza emotiva è diversa. Mentre alcuni trovano conforto nell'impegno, altri provano pressione o una perdita di libertà. Questa sensazione li porta a proteggersi diventando meno disponibili, a volte senza nemmeno comprendere cosa li spinga ad agire in questo modo.

Il ruolo dello stile di attaccamento evitante

Gli psicologi spesso associano questo comportamento allo stile di attaccamento evitante. Gli individui con questo stile tendono a dare grande valore alla propria indipendenza e possono percepire la vicinanza emotiva come una minaccia alla propria autonomia. Per ritrovare un senso di sicurezza, si ritirano, diventano più critici o creano confusione all'interno della relazione. Questo riflesso può purtroppo compromettere relazioni altrimenti promettenti.

Un atteggiamento amplificato dalle app di incontri

Anche il contesto degli incontri online moderni può contribuire a questo fenomeno. Le app di incontri offrono accesso a una moltitudine di profili, creando l'impressione che ci sia sempre una nuova opportunità disponibile. Di fronte alla minima difficoltà o al primo segno di disagio emotivo, alcune persone preferiscono voltare pagina piuttosto che approfondire la relazione. Questa logica di "scarica emotiva" perpetua un circolo vizioso in cui i legami spesso rimangono superficiali.

Abbiamo davvero bisogno di parlare di tossicità?

Il termine "tossico" è oggetto di dibattito. Sebbene le conseguenze possano essere dolorose – sentimenti di rifiuto, perdita di fiducia in se stessi o dubbi sul proprio valore – gli esperti sottolineano che spesso si tratta di un meccanismo di difesa profondamente radicato, piuttosto che di una "intenzione di nuocere". Comprendere questa sfumatura non cancella la sofferenza, ma permette una migliore interpretazione della situazione.

Come dovresti reagire alla vista di un pesce palla?

Se ti imbatti in questo comportamento, la prima cosa da ricordare è che questo distacco non definisce il tuo valore. Riflette piuttosto le difficoltà emotive dell'altra persona, più che le tue qualità o il tuo fascino. Inoltre, evita di compensare sommergendola di attenzioni o facendo sforzi eccessivi. Infine, ricorda di rispettare i tuoi limiti: una relazione equilibrata richiede un impegno reciproco.

Il fenomeno del "pesce palla" mette dunque in luce una realtà complessa delle cosiddette relazioni moderne: è possibile desiderare l'amore e al contempo temerne le implicazioni . Dietro questi comportamenti, a volte dolorosi, si celano spesso meccanismi di difesa che meritano di essere compresi, sebbene non possano essere giustificati quando impediscono a una relazione di fiorire.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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