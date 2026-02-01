La pillola influenza le nostre scelte sentimentali? Gli esperti distinguono la realtà dalla finzione

La pillola anticoncezionale, per quanto piccola, ha ripercussioni significative sull'organismo. Ci vorrebbe quasi mezza giornata per leggere tutti i suoi effetti collaterali. Ma tra tutte quelle clausole scritte in piccolo, non una sola riga menziona il suo impatto sulla vita sentimentale. Da nessuna parte si legge: "Attenzione, la pillola può interferire con le tue scelte sentimentali". Eppure, secondo alcune teorie virali, la pillola sconvolge non solo il nostro organismo, ma anche le nostre relazioni sentimentali.

Un cocktail di ormoni che non lascia nessuno indifferente al cervello

Mentre il mondo scientifico sta perfezionando una pillola anticoncezionale maschile senza ormoni, le donne devono ancora accontentarsi di formule chimiche che hanno numerosi effetti collaterali dannosi, come se il sacrificio fosse nei loro geni. Sebbene la pillola riduca al minimo i dolori mestruali e regoli il ciclo per evitare spiacevoli sorprese in vacanza, ha anche la sua parte di svantaggi. Basta aprire il foglietto illustrativo allegato per rendersene conto. Il foglio è quasi pieno fino alle ginocchia e contiene numerose avvertenze.

Oltre a perdite di sangue, nausea, sbalzi d'umore e altri campanelli d'allarme, si dice che la pillola rovini anche le nostre relazioni sentimentali. Non c'è bisogno di usare la lente d'ingrandimento: non è uno degli "effetti collaterali ufficiali". Eppure, secondo alcune indiscrezioni online, la pillola potrebbe ingannarci nel flirtare e complicare la nostra ricerca dell'amore. Lungi dall'agire come una pozione d'amore, la pillola tenderebbe a modificare le nostre attrazioni (e non necessariamente in meglio). I maschi alfa del web credono che la pillola ci impedisca di assorbire il testosterone e ci condanni a vivere con quelli che chiamano "subumani". Ovviamente, la loro argomentazione non regge e riflette principalmente un senso di frustrazione. Fortunatamente, la comunità scientifica ha una spiegazione più plausibile.

Se la pillola può influenzare la libido e intorpidire temporaneamente il nostro desiderio, perché non potrebbe alterare anche le nostre preferenze sentimentali? Uno studio del 2019 pubblicato su Psychology Today solleva un'ipotesi affascinante: le donne che assumono la pillola potrebbero sviluppare preferenze diverse per quanto riguarda il partner. Ad esempio, alcune ricerche suggeriscono che le donne che assumono la pillola potrebbero essere meno sensibili a segnali biologici come l'odore. E come sappiamo, l'odore naturale del corpo è più attraente di qualsiasi profumo artificiale.

Sono stati documentati cambiamenti nelle preferenze, ma non sono universali.

Gli uomini che propagano questa convinzione e credono di avere tutte le risposte sul corpo femminile, pur continuando a confondere utero e vagina, si basano su studi su piccola scala. Questi studi, più psicologici che biologici, presuppongono che la pillola, bloccando l'ovulazione, influenzi l'attrazione primordiale e istintiva delle donne.

In altre parole, mentre prendi la pillola, preferisci volti alla Harry Styles a mascelle squadrate alla Brad Pitt. Secondo loro, non è la tua mancanza di sicurezza a farti scegliere un uomo dal corpo morbido rispetto a un culturista con un fisico atletico, ma piuttosto i componenti della pillola. In altre parole, implicano che selezioniamo gli uomini come la frutta matura su una bancarella del mercato: con gli occhi e l'olfatto, non con la mente. Ma non viviamo più nell'età della pietra, un'epoca in cui le persone si annusavano a vicenda come animali prima di accoppiarsi.

Inoltre, nessuno studio su larga scala conferma nulla di tutto ciò. Secondo la Dott.ssa Sarah Tang, intervistata da SELF , non ci sono prove che la pillola diminuisca l'interesse per gli uomini mascolini, né che i nostri gusti cambino effettivamente con il ciclo mestruale. Quindi non si può certo dare la colpa alla pillola per tutti i propri problemi sentimentali. Inoltre, la mascolinità è ben lungi dall'essere una priorità per le donne di oggi. Dal loro punto di vista, non riflette "buoni geni", ma piuttosto un sintomo del patriarcato.

Innamorarsi non è solo una questione di mascelle quadrate.

Come sottolinea giustamente la Dott.ssa Tang, siamo più che semplici ormoni e geni. Attrazione, desiderio, compatibilità: tutto questo va ben oltre i criteri genetici o l'aspetto fisico. Solo perché qualcuno ha un aspetto "mascolino" non significa che sia più sano o più " compatibile " con te. E per fortuna, il successo di una relazione non dipende dal viso o dal fisico.

Inoltre, non tutte le donne sono attratte dagli uomini e non tutte cercano di concepire. È quindi rischioso cercare di ridurre l'amore e il desiderio a un rigido schema biologico. E come afferma giustamente la Dott.ssa Tang: "Puoi trovare qualcuno attraente, poi sentirlo parlare e improvvisamente non provare più nulla per te". Ciò che ci fa innamorare sono anche i valori condivisi, la gentilezza, l'umorismo, l'ascolto – in breve, cose che né una pillola né uno studio possono prevedere.

Anche se la pillola a volte può causare problemi e rimane controversa, non è responsabile della tua sfortuna in amore. Se il tuo partner ti irrita in certi momenti, è probabile che sia un riflesso della sindrome premestruale o un segno di squilibri ormonali.