Le coppie che possiedono un animale domestico sono più felici: lo studio sorprendente

Émilie Laurent
Alcune coppie accolgono il loro primo figlio, mentre altre preferiscono una cuccia per cani o un tiragraffi alla culla. L'animale domestico, spesso coccolato come un bambino, funge da ponte tra i partner e diventa un adorabile mediatore nella loro relazione. Ecco cosa rivela un nuovo e illuminante studio: l'arrivo di un animale domestico può trasformare la vita amorosa.

L'animale contribuisce all'armonia della coppia

Il tuo bambino non tuba né balbetta; annusa, grugnisce e fa le fusa. Non ha rughe sulla pelle, ma una pelliccia setosa sulla schiena. Il tuo bambino non ha biberon o vasetti di omogeneizzato, ma una ciotola di crocchette sempre a portata di mano. Da quando il tuo animale domestico ha varcato la soglia di casa, la vostra coppia è diventata una bella famigliola.

È una decisione presa insieme, senza sospettare che questo animale domestico potesse portare vitalità alla vostra relazione. È la reincarnazione felina e sbavante di Cupido. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, le coppie non litigano su chi pulirà la lettiera o chi porterà a spasso il cane alle 22:00 al freddo gelido. No, l'animale domestico non è solo un'altra fonte di conflitto; è il guardiano dei sentimenti, la sentinella dei cuori.

Secondo uno studio pubblicato sulJournal of Social and Personal Relationships , le coppie che condividono un animale domestico sono più unite, ridono più della media e preferiscono le discussioni tranquille alle discussioni aperte. Questo, naturalmente, a patto che l'animale non sia solo una "comparsa" da coccolare ogni volta che se ne ha voglia. Come spiega Ece Beren Barklam, psicologa intervistata da PsyPost , la semplice adozione di un animale domestico non trasformerà magicamente una relazione. Tuttavia, quando l'animale domestico gioca un ruolo nella storia d'amore, come Gus in "Cenerentola", i partner sperimentano una maggiore appagamento nella loro vita quotidiana.

Quando l'animale favorisce la complicità

Le coppie che hanno un animale domestico non passano il tempo a litigare per il cane o a cercare di conquistare il gatto con qualche pacca egoistica. No, un animale domestico vi avvicina. Portate a spasso il cane mano nella mano e quella passeggiata quotidiana diventa un tenero incontro . Giocate con il gatto per ore, dimenticandovi completamente delle vostre serate Netflix e relax.

L'animale porta un senso di calma e conforta la coppia. I ricercatori parlano addirittura di "presenza cognitiva". Quando l'animale non c'è, i pensieri si rivolgono spontaneamente a lui e la relazione si arricchisce della sua energia positiva. Non è tanto l'atto di organizzare attività attorno all'animale a giovare, quanto semplicemente la presenza che il vostro compagno a quattro zampe irradia.

Più calma e serenità in casa

Un animale domestico non è pensato per "salvare" la vostra relazione. Non dovrebbe essere l'ultima spiaggia per riparare ciò che è rotto. Se la vostra relazione è già sull'orlo del collasso, adottare un animale domestico non è la migliore idea. Rischiate di litigare per una ciotola vuota, una lettiera piena, un giocattolo smarrito... e l'animale diventerà un danno collaterale nei vostri conflitti.

Tuttavia, lo studio dimostra che non è tanto il numero di gesti verso l'animale (carezze, cibo, ecc.) a fare la differenza, quanto piuttosto il modo in cui ogni persona vive il momento. I partecipanti che hanno sentito l'animale presente, attento o "connesso" a loro hanno provato più piacere e conforto nell'interazione. Ciò conferma un concetto ben noto in psicologia: ciò che conta di più non è solo ciò che accade realmente, ma la qualità del legame così come viene percepito. L'animale svolge quindi un ruolo di supporto emotivo: aiuta a rilassare l'atmosfera, facilita la comunicazione e crea un clima favorevole a una connessione stretta.

Con un animale, la coppia forma un trio vincente e si ritrova intrisa di una nuova forza. Cane, gatto o coniglio, gli animali hanno molto più da offrire che semplici leccate mattutine.

Un'artigiana delle parole, mi destreggio tra i vari espedienti stilistici e perfeziono quotidianamente l'arte delle battute femministe. Nel corso dei miei articoli, il mio stile di scrittura vagamente romantico vi riserva delle sorprese davvero accattivanti. Mi diverto a dipanare questioni complesse, come una moderna Sherlock Holmes. Minoranze di genere, uguaglianza di genere, diversità corporea... Giornalista sempre sul filo del rasoio, mi immergo a capofitto in argomenti che accendono il dibattito. Stacanovista, la mia tastiera è spesso messa a dura prova.
