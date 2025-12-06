Vuole sposare un personaggio dei cartoni animati giapponesi e sta suscitando polemiche.

L'amore tra umani e personaggi di fantasia non è più una curiosità riservata al Giappone. Nel dicembre 2025, una giovane donna francese conosciuta con lo pseudonimo di Lucie (@hikari_sunshine su TikTok) si prepara a celebrare quello che definisce il suo "matrimonio ufficiale" con Mami Nanami, un personaggio del famoso anime "Una ragazza in affitto".

Una passione che è diventata un impegno

Lucie, appassionata di animazione giapponese da diversi anni, condivide regolarmente la sua vita virtuale su TikTok. In un video recentemente diventato virale, racconta di avere una "relazione" con la giovane eroina bionda della serie Mami Nanami da "quattro anni e mezzo" e che "finalmente si sposeranno". Tra la sua impressionante collezione di merchandising e i suoi numerosi viaggi in Giappone, la giovane donna sta chiaramente portando la sua passione oltre lo schermo.

#selfship #rentagirlfriend #夢女子#推し結婚♬ Inno del fidanzato di ALTON KIING - ALTON KIING @hikari_sunshine Sì, è vero, mi sposerò con la mia oshi Mami di Rent a girlfriend il 13 dicembre 2025💛 Mancano appena due settimane, quindi seguitemi se siete interessati a vedere le foto del matrimonio! In qualche modo così tante persone che non conosco hanno iniziato a postare su questo come se fosse loro compito annunciarlo, quindi ho voluto fare un post vero e proprio a riguardo 🙂‍↕️ Sono una Mami oshi da 4 anni e mezzo ormai ed è sicuramente il mio personaggio preferito in assoluto! Come yumejoshi è un sogno assoluto poter indossare un abito da sposa per lei 🤭 siamo entrambe nate di un 13, quindi il 13 dicembre mi è sembrata la data perfetta (è anche il giorno di Santa Lucia!) La cerimonia si terrà in Giappone, il suo paese d'origine e dove vivo ora! Condividerò di più sulla posizione più tardi💕 Continueremo a essere più felici insieme, per favore dacci le tue benedizioni 💐海外のメディアで勝手に載せられたのですが、本当です!年の12月13日で麻美ちゃんとの結婚式を夢女子として推しのためにウェディングドレスを着るなんてまさに夢みたいな話!これからの私達のこと、どうかよろしくお願いします🙇‍♀️💒 #yumejoshi

Reazioni dalla comunità online

Sotto il video, gli utenti di Internet hanno reagito con emozione e sorpresa. Alcuni si sono indignati, definendo l'iniziativa "folle", mentre altri hanno espresso profonda empatia. "Finché lei è felice, chi siamo noi per giudicare?" si leggeva in uno dei commenti.

Lucie (@hikari_sunshine su TikTok) non è la sola ad adottare questo approccio: una piccola comunità di "otaku romantici" si è formata attorno a queste unioni simboliche tra amanti e personaggi di fantasia. Queste cerimonie, spesso ispirate ai matrimoni tradizionali, permettono a questi fan di esprimere un sincero attaccamento a figure immaginarie che li accompagnano nella loro vita quotidiana.

Il confine tra finzione e realtà è labile.

Questo tipo di unione, tuttavia, sfida le nozioni tradizionali di coppia e mette in discussione il concetto stesso di connessione emotiva. Per alcuni, è una forma di evasione o di espressione artistica. Per altri, è un modo per dare un senso a una relazione alimentata dalla finzione. Lucie, da parte sua, dice semplicemente di voler "celebrare un amore che la rende felice".

Che ne siate sorpresi o commossi, questa storia dimostra in definitiva come i confini tra virtuale e reale continuino a confondersi. Attraverso Lucie e la sua "sposa in 2D", un'intera generazione connessa sta ridefinendo le possibili forme di attaccamento e felicità condivisa.