A 74 anni, vive nella sua auto per un motivo che in pochi capiscono.

Società
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : cottonbro studio/Pexels

Marie-Françoise Forey, 74 anni, ha lasciato la sua casa a Glos-sur-Risle (Eure) per dormire nella sua Twingo. L'installazione di una vicina torre di trasmissione cellulare le sta scatenando gravi sintomi che lei attribuisce a un'allergia ai campi elettromagnetici.

Un incubo iniziato nell'ottobre 2025

Tutto cambiò quando l'antenna temporanea di Freneuse-sur-Risle divenne permanente. Molto rapidamente, iniziò a soffrire di mal di testa incessanti, epistassi e svenimenti. Nonostante le misure di protezione installate nella sua casa (vernice anti-radiazioni, cablaggio schermato), i sintomi persistevano e peggioravano. Il 7 novembre 2025, disperata, mise un materasso nella sua auto, parcheggiata a 2 km dall'antenna. "Entro in casa solo per 15-30 minuti al massimo per motivi igienici. Quest'antenna è incredibilmente tossica", ha dichiarato a L'Éveil Normand .

Ipersensibilità elettromagnetica, scarsamente riconosciuta

A Marie-Françoise è stata diagnosticata un'ipersensibilità elettromagnetica (EHS), e si unisce alle migliaia di persone convinte che le onde elettromagnetiche le facciano ammalare. Sebbene scientificamente controversa, si dice che questa sensibilità spinga il 4% della popolazione a modificare le proprie abitazioni o spazi abitativi. In Francia, a volte vengono create delle "zone bianche" per queste persone. Tuttavia, spostare una torre cellulare, un'infrastruttura strategica, si rivela praticamente impossibile nonostante i ricorsi amministrativi.

Vivere in una Twingo in inverno

Nonostante il freddo pungente (con temperature che raggiungono i -8°C a volte), la pensionata si rifiuta di andare a vivere con la figlia: "Sarebbe il mio quinto trasloco, ne ho abbastanza". Alterna le notti in macchina con rare permanenze in casa quando i sintomi si attenuano temporaneamente. Il suo veicolo diventa il suo rifugio di sopravvivenza: coperta termica, thermos, radio a batteria. "In macchina mi sento di nuovo viva. È la mia libertà", dice, rifiutando soluzioni palliative come l'alloggio temporaneo.

Una battaglia solitaria contro la modernità

Marie-Françoise Forey incarna la difficile situazione di chi soffre di ipersensibilità elettromagnetica, intrappolato tra il progresso tecnologico e il peggioramento della salute. La sua scelta – auto contro casa – solleva interrogativi sulla nostra dipendenza dalle onnipresenti onde elettromagnetiche e sulla mancanza di riconoscimento ufficiale della loro sofferenza.

Mentre gli operatori stanno implementando il 5G, migliaia di persone continuano a fuggire, letteralmente, dalle onde che ritengono tossiche. Un paradosso del XXI secolo: dormire in macchina a 74 anni per recuperare la salute.

