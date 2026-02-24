"Sta mentendo sul suo aspetto": questa influencer accusata di "catfishing" dopo un problema con il filtro

La scena è diventata virale sui social media cinesi prima di diffondersi in tutto il mondo: una streamer asiatica ha visto il suo vero volto svelato in diretta dopo un improvviso malfunzionamento del filtro che stava utilizzando sulla sua piattaforma di streaming. Nel giro di pochi secondi, la donna che di solito mostrava un incarnato "filtrato" è apparsa con un volto completamente diverso, suscitando stupore e talvolta scherno da parte dei suoi follower.

Quando la realtà raggiunge il virtuale

Il problema si è verificato durante una diretta streaming su Douyin (la versione cinese di TikTok), secondo diversi media tra cui il New York Post e Yahoo Entertainment . Le clip, condivise su X (ex Twitter), mostrano il momento preciso in cui il filtro si disattiva: il volto della streamer cambia bruscamente, rivelando tratti molto diversi da quelli familiari ai suoi fan.

Una streamer cinese avrebbe perso 140.000 follower dopo che il filtro di bellezza che stava utilizzando ha improvvisamente funzionato male durante una diretta streaming, rivelando il suo vero volto 😶 pic.twitter.com/AvlC8fC2JG — Clown World™ 🤡 (@ClownWorld) 16 febbraio 2026

Un "catfish" accidentale che divide gli utenti di Internet

L'incidente ha rapidamente scatenato una valanga di reazioni. Alcuni utenti hanno accusato la donna di "catfishing", ovvero di aver deliberatamente travisato il suo aspetto. Centinaia di commenti derisori hanno inondato i social media e, secondo quanto riferito, la donna ha perso quasi 140.000 follower in pochi giorni (anche se questa cifra non è stata ancora confermata).

Tuttavia, non tutti si sono uniti alle fila dei critici. Alcuni utenti di internet hanno difeso la stilista: "Anche se mente sul suo aspetto, è molto più carina senza filtri", ha scritto qualcuno. Altri hanno sottolineato quanto sia forte la pressione sugli influencer per apparire al meglio in Cina, dove la perfezione digitale è diventata la norma.

L'ossessione per i filtri, un fenomeno tutt'altro che isolato

L'uso diffuso di filtri "abbellitori" sulle piattaforme asiatiche è oggetto di dibattito da diversi anni. Nel 2019, un'altra streamer nota con lo pseudonimo di "Sua Altezza Qiao Biluo" ha causato scandalo apparendo senza i suoi filtri "magici", rivelando di essere in realtà una donna matura dietro l'avatar di una "giovane dea digitale".

Questi episodi evidenziano il confine sempre più labile tra immagine digitale e realtà. In un contesto in cui la tecnologia consente di rimodellare i volti a piacimento, le questioni di trasparenza, autenticità e persino salute mentale diventano cruciali, sia per gli influencer che per il loro pubblico.

In definitiva, questo caso serve a ricordare come la "bellezza virtuale" possa trasformarsi in una prigione. Mentre alcuni la vedono semplicemente come una storia di illusioni infrante, altri evidenziano una consapevolezza necessaria: dietro ogni volto "filtrato" si nasconde spesso una persona sottoposta a un'intensa pressione per compiacere e sopravvivere in un mondo in cui l'apparenza conta più che mai.