Con umorismo, questa atleta racconta la vita quotidiana delle donne nello sport

Con autoironia ed energia, la lottatrice francese Myriam Benadda (@mimi_bnd_) sovverte gli stereotipi per raccontare la vera esperienza delle donne nello sport. Il suo umorismo strappa un sorriso, i suoi messaggi fanno riflettere e il suo percorso ispira una nuova generazione di atlete sicure di sé e forti.

Una sportiva che rompe gli schemi con un sorriso

Dietro lo pseudonimo @mimi_bnd_ c'è Myriam Benadda, lottatrice di MMA, imprenditrice e content creator impegnata. Ex professionista della finanza, ha scelto di dedicare la sua vita alle sue passioni: gli sport da combattimento e l'imprenditorialità. Oggi detiene diversi titoli nazionali e si è affermata come figura ispiratrice in un mondo ancora fortemente maschilista. Sui social media, si descrive come una "business girl che ama combattere" e, soprattutto, come una donna pienamente sicura della sua forza e libertà.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Mimi (@mimi_bnd_)

"Perché lo fai? Sei una donna?" Spoiler: esatto.

Uno dei suoi post più popolari ruota attorno a una domanda che molte atlete conoscono fin troppo bene: "Perché pratichi sport da combattimento se sei una donna?". La sua risposta semplice e brillante: "Perché sono una donna". In una frase, Myriam Benadda (@mimi_bnd_) riassume tutto. Ci ricorda che il genere non è un limite, ma una risorsa, e che ogni corpo merita di essere celebrato per ciò che sa fare meglio: correre, tirare pugni, ballare, sollevare pesi, respirare, vivere.

Con umorismo, Myriam trasforma commenti a volte pesanti in battute leggere, accessibili e potenti. I suoi contenuti permettono a molte donne di sentirsi comprese, comprese e supportate nelle loro scelte sportive, qualunque esse siano.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Mimi (@mimi_bnd_)

Tra formazione, imprenditorialità e vita reale

La vita quotidiana di Myriam è un mix di intense sessioni di allenamento, riunioni professionali, gestione del suo brand e momenti di profonda umanità. Dimostra che disciplina e ambizione possono coesistere perfettamente con occasionali procrastinazioni, insicurezza, risate e duro lavoro. Dimostra che non esiste un solo modello di atleta, ma un numero infinito di percorsi, tutti validi.

Il suo marchio di abbigliamento, pensato appositamente per le donne che praticano sport da combattimento, nasce da un'esigenza reale: offrire capi tecnici adatti alle forme del corpo femminile, comodi, resistenti e che valorizzino la figura. Myriam Benadda (@mimi_bnd_) si impegna affinché ogni donna si senta a proprio agio nella propria pelle, sia sul tatami che nella vita di tutti i giorni.

Forza e femminilità: un binomio vincente

Attraverso i suoi video, mette in luce situazioni che molte atlete conoscono bene: dover giustificarsi, sentirsi dire che un determinato sport "non fa per loro" e trovarsi di fronte a uno stupore quando eccellono nelle discipline fisiche. Trasforma questi momenti in scene comiche, senza mai banalizzarne l'impatto. Il suo messaggio è chiaro: hai il diritto di essere forte, veloce, potente, sensibile, gentile, determinata, tutto in una volta.

Myriam Benadda (@mimi_bnd_) promuove una visione inclusiva dello sport, in cui ogni corpo è valido, capace e degno di rispetto. Ci ricorda che la performance non è incompatibile con l'eleganza e che la sicurezza non dipende né dalla taglia, né dal peso, né dal genere.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Mimi (@mimi_bnd_)

Una comunità prima di tutto

Oltre alle prestazioni individuali, Myriam attribuisce grande importanza alla sorellanza, al sostegno reciproco e alla comunità. Parla spesso delle sue compagne di allenamento, delle sue amicizie sportive e dell'energia collettiva che le spinge a eccellere. Per lei, lo sport non è solo una questione di risultati, ma anche di connessioni, condivisione e rispetto.

Con umorismo, chiarezza e gentilezza, Myriam Benadda (@mimi_bnd_) racconta la quotidianità delle donne nello sport per come è realmente: a volte assurda, spesso intensa, sempre stimolante. Ci ricorda che ogni donna ha il diritto di scegliere il proprio campo di gioco, celebrare il proprio corpo e tracciare la propria strada con sicurezza, audacia e gioia.