Una cameriera ferita al volto durante il suo turno: il video sconvolge gli utenti di internet.

Un'aggressione avvenuta in pieno giorno in un caffè di Melbourne, in Australia, ha scatenato l'indignazione sui social media. Il 25 aprile 2026, giorno dell'Anzac Day, una cameriera francese di 19 anni, Anaïs Poupon, è stata colpita al volto da un passante mentre portava del cibo a un tavolo sulla terrazza. Il filmato delle telecamere di sicurezza, recentemente pubblicato online dal locale, è stato visualizzato milioni di volte, suscitando indignazione diffusa e una grande ondata di solidarietà.

I fatti: un'aggressione avvenuta durante il servizio

L'aggressione è avvenuta intorno alle 13:00 davanti al caffè La Vallée, situato su Keilor Road nel quartiere di Essendon, nella zona nord-ovest di Melbourne. Le immagini delle telecamere di sicurezza diffuse dal locale mostrano la giovane cameriera che esce dal caffè con tre piatti per servire i clienti seduti in terrazza. Una donna che passava di lì in quel momento colpisce improvvisamente il fondo dei piatti, che colpiscono la cameriera in faccia prima di frantumarsi a terra. La passante si allontana senza fermarsi, lasciando la giovane donna ferita e sotto shock.

Un video che sta suscitando scalpore in Australia.

Il caffè La Vallée ha pubblicato le immagini sul suo account Instagram, insieme a un appello ai testimoni: "Aiutateci a identificare questa donna". Il video è stato rapidamente ripreso da numerose testate giornalistiche australiane e internazionali. Secondo il proprietario del locale, Josh Rabie, la sua cameriera è entrata piangendo, ferita e sporca di cibo. Ha espresso la sua indignazione per la violenza della scena, definendo l'atto incomprensibile.

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La testimonianza di Anaïs Poupon

Intervistata dal programma australiano A Current Affair, Anaïs Poupon ha fornito un resoconto sconvolto dell'accaduto. "Ho visto che avevo i denti rotti e c'era molto sangue", ha dichiarato la giovane cameriera. Secondo il suo racconto, il suo aggressore le avrebbe detto : "È colpa tua", prima di andarsene. "Le ho risposto: 'Cosa? Non ho fatto niente. Sto solo facendo il mio lavoro. No, mi dispiace, ma non è colpa mia'", ha raccontato. Anaïs Poupon ha spiegato di aver inizialmente temuto di perdere i denti, prima di essere rassicurata dalle cure ricevute. Sua madre, rimasta in Francia, ha detto di essere stata "molto preoccupata" dopo l'aggressione.

È in corso un'indagine.

La polizia di Victoria ha confermato l'avvio di un'indagine. Gli investigatori stanno cercando di identificare la donna ripresa dalle telecamere di sorveglianza. Secondo la dichiarazione ufficiale riportata dai media australiani , la sospetta indossava una maglia nera a maniche lunghe, jeans azzurri, occhiali da sole e una collana d'argento con un ciondolo. Portava con sé bottiglie di plastica di caffè freddo e una giacca nera. Le autorità invitano chiunque abbia informazioni a farsi avanti.

Un ampio movimento di solidarietà locale

L'aggressione ha scatenato un'ondata di solidarietà a Melbourne. Una clinica dentistica nelle vicinanze, Healthy Smiles, si è persino offerta di coprire gratuitamente le spese dentistiche della giovane cameriera. Anche altre attività commerciali si sono mobilitate: un ristorante ha offerto una cena gratuita e un club di jiu-jitsu ha offerto un abbonamento annuale a un corso di autodifesa. Un imprenditore locale, Adrian Portelli, ha annunciato una ricompensa di 5.000 dollari australiani per informazioni che portassero all'identificazione dell'aggressore. Nel frattempo, una campagna GoFundMe lanciata da un'amica della vittima, Anaïs Poupon, ha raccolto diverse migliaia di dollari per aiutarla a coprire le spese mediche e la convalescenza.

Una dichiarazione che sfida il settore della ristorazione.

L'incidente ha suscitato anche la reazione pubblica di John Hart, presidente di Restaurant and Catering Australia, che lo ha condannato definendolo un "attacco inaccettabile" a una professionista che stava semplicemente svolgendo il suo lavoro. Ha sottolineato che i lavoratori del settore dell'ospitalità svolgono un ruolo vitale nella vita della comunità locale e non dovrebbero mai essere oggetto di simili atti. Questo attacco ha riportato alla ribalta la questione della sicurezza del personale di sala, particolarmente vulnerabile a causa delle interazioni con il pubblico.

Sebbene Anaïs Poupon sia riuscita a tornare al lavoro, secondo quanto riferito dalla sua famiglia, ha confidato l'intenzione di lasciare il Paese in seguito a questa traumatica esperienza. Al di là dello shock provocato dalle immagini, questo caso ha messo in luce sia la vulnerabilità dei giovani lavoratori stranieri all'estero, sia la capacità di una comunità di stringersi attorno a una vittima di violenza gratuita.