Crans-Montana: la compagna di Tahirys Dos Santos fa la sua prima apparizione pubblica.

Società
Fabienne Ba.
@tahirys3 / Instagram

Alla cerimonia di premiazione dei Trofei UNFP (che riconoscono le figure chiave del calcio professionistico francese), il giovane calciatore dell'FC Metz, Tahirys Dos Santos, ha fatto una notevole apparizione insieme alla sua compagna Coline. La ragazza, sopravvissuta all'incendio del Constellation, ha scelto di lasciare visibili le ustioni sulle braccia.

Una forte presenza pubblica ai trofei UNFP

È stato durante la cerimonia di premiazione dei Trofei UNFP, tenutasi al Palais Brongniart nel 2° arrondissement di Parigi, che Tahirys Dos Santos è salito sul palco insieme alla sua compagna, Coline. Il giovane giocatore dell'FC Metz, che ha recentemente firmato il suo primo contratto da professionista, è apparso mano nella mano con la sua compagna, a diversi mesi dalla tragedia che li ha colpiti.

La comparsa della coppia ha immediatamente suscitato un'ondata di emozioni nella stanza. Per Coline, si è trattato di una delle sue prime dichiarazioni pubbliche dopo l'incendio. La giovane donna ha chiaramente scelto di accettare le sue ferite, senza cercare di nascondere le cicatrici su braccia e gambe.

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L'incendio di Crans-Montana

La sua apparizione giunge sulla scia di una tragedia che ha sconvolto l'opinione pubblica. La notte di Capodanno, un incendio è divampato nel bar Constellation di Crans-Montana, in Svizzera. Tahirys Dos Santos, gravemente ferito, ha salvato la sua compagna Coline dalle fiamme, un gesto che ha ricevuto ampia copertura mediatica. Entrambi hanno riportato ustioni sul 30% del corpo. Le conseguenze fisiche, commisurate alla violenza dell'evento, hanno richiesto cure mediche intensive e un programma di riabilitazione che continua ancora oggi.

Le parole di Tahirys Dos Santos

Sul palco della cerimonia di premiazione dei Trofei UNFP, il giovane giocatore dell'FC Metz ha ripensato alle settimane strazianti successive all'incendio. "Oggi sto meglio, dopo alcune settimane difficili in ospedale", ha detto. Oltre alla sua esperienza personale, ha voluto inviare un messaggio di sostegno alle altre vittime: "Vorrei mandare un messaggio alle famiglie delle vittime che sono ancora in ospedale: offro loro il mio pieno supporto". Le sue parole sono state misurate, improntate al riconoscimento dei progressi compiuti e a un pensiero per coloro che sono ancora in cura.

Le parole di Coline, incentrate sulla sua ricostruzione

Anche il discorso di Coline ha profondamente commosso il pubblico. Ex studentessa di comunicazione, la giovane donna ha parlato della natura devastante della prova che aveva dovuto affrontare. "È stata un'esperienza molto difficile, che ha lasciato segni indelebili sulla mia salute", ha confidato. Invece di guardare al futuro, ha scelto di concentrarsi sul presente: "Per ora, non penso necessariamente al futuro; mi concentro sulla mia salute".

Questa dichiarazione serve a ricordare che, dietro l'immagine mediatica della "coppia sopravvissuta", la loro realtà quotidiana rimane quella di un'impegnativa ricostruzione fisica e psicologica. Al termine di questo segmento carico di emozioni, Tahirys Dos Santos e Coline hanno consegnato un trofeo al giocatore del Lione Melchie Dumornay, concludendo così la loro apparizione sul palco.

Presentandosi insieme alla cerimonia di premiazione dei Trofei UNFP, Tahirys Dos Santos e Coline hanno regalato uno dei momenti più toccanti della serata. Mostrando le sue cicatrici e parlando apertamente, la giovane donna ha dato un volto e una voce a una tragedia che fino ad allora era stata raccontata principalmente attraverso l'atto eroico della sua compagna. Questa apparizione è servita da crudo monito, senza scadere nel melodramma, sul processo di guarigione ancora in corso.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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