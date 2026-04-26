Vivendo insieme, queste donne si offrono una pensione in una sistemazione "condivisa".

Sempre più donne scelgono di condividere la pensione vivendo in una casa condivisa. È un modo per conciliare indipendenza, vita sociale e una routine quotidiana più rilassata. Questo stile di vita, ancora relativamente raro ma in rapida crescita, sta ridefinendo il modo in cui viviamo la terza età.

Vivere insieme per rompere l'isolamento

L'isolamento delle persone anziane è un problema ben documentato, soprattutto tra le donne, che vivono più a lungo e si ritrovano più spesso sole dopo la vedovanza. In questo contesto, la coabitazione si configura come una soluzione concreta e positiva.

La ricerca sociologica dimostra che vivere in una comunità riduce la sensazione di solitudine e aumenta l'interazione quotidiana. Gli studi sul cohousing suggeriscono che questo tipo di abitazione favorisce naturalmente il sostegno reciproco, gli scambi spontanei e un senso di sicurezza, pur garantendo a ciascun residente il proprio spazio personale. L'idea è semplice e rassicurante: avere una casa propria senza sentirsi isolati.

Un'alternativa tra autonomia e struttura collettiva

Il co-living per anziani offre un equilibrio tra due modelli tradizionali: rimanere da soli a casa o trasferirsi in una struttura specializzata. Rappresenta una terza opzione, più flessibile e spesso più attraente.

In termini pratici, questa tipologia di alloggio permette ai residenti di mantenere la propria privacy pur condividendo gli spazi comuni. Pasti, attività e alcune incombenze possono essere condivisi, semplificando la vita quotidiana e favorendo la socializzazione. Alcuni pacchetti includono anche servizi condivisi, rendendo la vita più agevole senza però renderla rigida. Questo modello è particolarmente interessante perché consente ai residenti di rimanere partecipi attivi della vita quotidiana, in un ambiente dinamico e stimolante.

I Babayagas, un progetto pionieristico e stimolante

In Francia, uno degli esempi più noti di questo movimento è la Maison des Babayagas a Montreuil. Ideata da Thérèse Clerc, questa residenza per donne in pensione si basa su un'idea potente: invecchiare insieme senza rinunciare alla propria autonomia.

Le donne che vivono lì condividono molto più di un semplice tetto sopra la testa. Sono organizzate attorno a tre pilastri: autogestione, solidarietà e impegno civico. Ogni donna partecipa alla vita della comunità e al processo decisionale collettivo. Questo progetto va oltre la semplice convivenza. Incarna un modo attivo e gioioso di vivere la terza età, dove ogni donna mantiene il proprio ruolo contribuendo al contempo a un progetto condiviso.

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Perché questo modello è particolarmente attraente per le donne

Diversi fattori spiegano il crescente fascino di queste forme di vita collettiva. Le donne vivono in media più a lungo, spesso hanno redditi pensionistici più modesti e sono più esposte alla solitudine.

Storicamente, modelli simili esistevano già, come i beghinaggi, dove le donne vivevano insieme in uno spirito di mutuo sostegno e comunità. Le attuali soluzioni di co-living per anziani ne sono una versione moderna, adattata alle sfide contemporanee. Soprattutto, offrono qualcosa di inestimabile: la possibilità di scegliere il proprio ambiente di vita e le persone con cui condividerlo.

Benefici concreti nella vita di tutti i giorni

Gli studi sulla coabitazione evidenziano diversi effetti positivi. Dal punto di vista economico, la condivisione di alcune spese riduce i costi. Dal punto di vista pratico, facilita l'accesso a determinati servizi e allevia le difficoltà quotidiane.

Dal punto di vista sanitario, la ricerca in ambito di salute pubblica evidenzia un punto importante: l'isolamento sociale può avere un impatto negativo sul benessere generale. Al contrario, mantenere interazioni regolari e un ambiente sociale attivo contribuisce a una migliore qualità della vita e a un miglioramento della salute mentale. Pur non essendo una soluzione medica, la convivenza tra anziani rappresenta quindi un fattore che incide sul benessere generale.

Una tendenza che si prevede crescerà

Con l'invecchiamento della popolazione, questi modelli stanno attirando sempre maggiore attenzione da parte delle autorità pubbliche e degli operatori del settore abitativo. L'edilizia abitativa inclusiva, che comprende queste soluzioni di convivenza, è ora considerata una soluzione per il futuro. Ci permette di ripensare l'invecchiamento non come un ritiro, ma come la continuazione di una vita attiva, sociale e consapevole.

Vivere insieme, ma ognuno a modo suo

Uno degli aspetti chiave di questi progetti è la libertà. I residenti scelgono i propri coinquilini, definiscono le regole della casa e organizzano la loro vita quotidiana come desiderano. Alcune iniziative, come il progetto Babayagas, si spingono persino oltre, con una gestione collettiva dello spazio. Questa autonomia rafforza la sensazione di essere pienamente coinvolti nella definizione del proprio ambiente.

In definitiva, attraverso queste esperienze, la pensione si trasforma. Non è più semplicemente un periodo di riposo, ma può diventare un momento di connessione, condivisione e progetti comuni. Il co-housing per anziani, promosso da iniziative pionieristiche, offre quindi una visione diversa: una vecchiaia vibrante, scelta e profondamente umana, dove la parola "insieme" assume il suo pieno significato.