Reddito pensionistico: le casalinghe al centro del dibattito sul lavoro invisibile

Hanno orari frenetici e enormi responsabilità familiari, eppure lavorano gratuitamente, senza alcun riconoscimento salariale. Le casalinghe svolgono contemporaneamente i ruoli di segretaria, tata, governante e cuoca. Il problema è che questo lavoro non viene dichiarato. Logicamente, non dovrebbero ricevere una pensione.

Un lavoro invisibile, difficile da quantificare durante la pensione.

La pensione è un sogno per tutti i lavoratori, ma solleva anche alcune preoccupazioni. Molte donne temono di non avere "abbastanza". All'età pensionabile, donne e uomini non sono uguali. Chi ha dovuto interrompere la carriera a causa di una o più nascite deve recuperare i trimestri persi, e la propria pensione, guadagnata con fatica, è meno generosa di quella degli uomini.

Secondo i dati , le donne ricevono pensioni inferiori del 28% in media rispetto agli uomini. Le ragioni? Scelte di carriera in settori dei servizi meno prestigiosi, persistenti disparità salariali e congedi di maternità di durata variabile. Le madri casalinghe, nel frattempo, subiscono una doppia penalizzazione e si ritrovano in una posizione scomoda, quasi "fuori dal sistema".

Nonostante anni di lavoro domestico, preparazione dei pranzi per tutta la famiglia e cura dei figli dai primi passi fino al loro ultimo saluto, le madri casalinghe non ricevono il giusto riconoscimento. Sebbene si dica che "ogni lavoro merita una paga" , piegare il bucato, passare l'aspirapolvere o cambiare i pannolini sembrerebbe essere considerato lavoro volontario o semplicemente "buona volontà". Eppure, in Francia, alle madri casalinghe non viene negata la pensione. Semplicemente, non assume la stessa forma di quella dei lavoratori dipendenti.

La somma che le casalinghe possono aspettarsi al momento del pensionamento

Il sito web Ma retraite en clair (La mia pensione chiarita) ha compilato un elenco dei diritti di queste donne, spesso trascurate nel processo previdenziale. Con una semplice registrazione presso France Travail (l'agenzia francese per l'impiego), è possibile convalidare fino a sei trimestri di contributi pensionistici. Tuttavia, ciò non ha alcuna incidenza sulla pensione di vecchiaia finale. Le madri casalinghe possono invece beneficiare dell'assicurazione di vecchiaia per genitori casalinghi (AVPF).

Ciò consente al CAF (Fondo per gli Assegni Familiari) di coprire i loro contributi pensionistici. Tuttavia, tale affiliazione è soggetta a determinate condizioni, come ad esempio la percezione del supplemento familiare – concesso in particolare alle famiglie con almeno tre figli – o l'assistenza a un figlio o a un adulto con disabilità permanente pari ad almeno l'80%.

Senza contributi pensionistici, normalmente non esiste una pensione standard. Tuttavia, una casalinga può ricevere l'ASPA (pensione minima di vecchiaia) a partire dai 65 anni, a determinate condizioni di reddito. Questa corrisponde a circa 1.043 euro lordi al mese per una persona single nel 2026 e a 1.620 euro lordi al mese per una coppia.

E se le casalinghe ricevessero uno stipendio?

Mentre in passato il ruolo di casalinga era imposto piuttosto che scelto con piena consapevolezza, oggi è una decisione molto personale. Accanto alle " tradwives ", quelle controverse casalinghe online che perpetuano un ideale patriarcale, ci sono madri che desiderano vedere crescere i propri figli e si dedicano completamente alla loro educazione. Spesso chiamate "dee del focolare", non si limitano a guardare "Desperate Housewives" mentre stirano le camicie. Sono ovunque. Gestori del budget, insegnanti, tutor, addette alla lavanderia... una sola pagina del loro curriculum non basterebbe a elencare tutte le loro competenze.

Secondo l'INSEE (l'Istituto Nazionale Francese di Statistica e Studi Economici), questo lavoro domestico, spesso considerato banale e ripetitivo, equivale praticamente a una settimana lavorativa di 34 ore. In un mondo utopico che purtroppo non esisterà mai, le madri casalinghe guadagnerebbero quindi tra i 50.000 e i 60.000 euro all'anno. Una cifra pari a quella di un dirigente nel settore finanziario. Per arrivare a questa stima, gli esperti hanno sommato gli stipendi medi per ciascuna posizione lavorativa ricoperta dalle madri casalinghe.

Il dibattito non riguarda semplicemente quanto queste donne dovrebbero ricevere una volta raggiunta l'età pensionabile. Mette in discussione il nostro modo collettivo di valutare la cura, l'istruzione e l'organizzazione domestica: ruoli essenziali che troppo spesso vengono relegati nell'ombra delle cosiddette carriere "produttive".