"Dovresti tagliarti i capelli": dopo i 40 anni, ecco le frasi che non vogliamo più sentire

Società
Fabienne Ba.
Dami Daramol/Pexels

Festeggiare i 40 anni dovrebbe essere una cosa naturale, ma nella vita di tutti i giorni, così come in contesti professionali e sociali, alcune frasi ricorrenti rivelano stereotipi profondamente radicati. Molte donne e uomini tra i 30 e i 40 anni affermano che frasi apparentemente innocue riflettono pregiudizi legati all'età e che preferirebbero non sentirle più. Queste affermazioni sono spesso indicative di sessismo o ageismo: atteggiamenti che riducono una persona alla sua età o a norme estetiche e comportamentali legate all'aspetto e al genere.

Cos'è l'età?

L'etàismo si riferisce alla discriminazione o al pregiudizio nei confronti di una persona a causa della sua età, simile al sessismo o al razzismo, ma incentrato sull'età. Nelle società occidentali, l'enfasi sulla giovinezza, sulle prestazioni e sulla bellezza contribuisce alla stigmatizzazione e al giudizio negativo sull'invecchiamento.

Dai quarant'anni in poi, molte persone avvertono una crescente pressione a "sembrare più giovani" o a evitare qualsiasi segno esteriore dell'età, il che si traduce in ingiunzioni implicite o esplicite nelle interazioni quotidiane.

Sono frasi che non vogliamo più sentire.

1. "Dovresti tagliarti i capelli"

Questo tipo di osservazione, spesso fatta con il pretesto di un consiglio benintenzionato, riflette l'idea che i capelli lunghi o grigi non siano "appropriati" dopo una certa età. Illustra un'aspettativa sociale implicita sull'aspetto delle persone over 40, in particolare delle donne. La pressione a cambiare il proprio aspetto spesso riflette standard estetici influenzati da discriminazione basata sull'età e sul sessismo.

2. "Dovresti tingerti i capelli"

Questo tipo di commento si può trovare in molti forum e discussioni online, dove le persone condividono la loro frustrazione nel sentirsi dire che dovrebbero nascondere i capelli grigi per apparire più "professionali" o attraenti.

3. "Sei troppo vecchio per..."

Che si tratti di determinate attività, tendenze nell'abbigliamento o attività ricreative, questo tipo di formulazione presuppone che l'età limiti ciò che una persona *dovrebbe* fare. È un classico esempio di stereotipo che riduce una persona a una caratteristica biologica piuttosto che alle sue preferenze o capacità individuali.

4. "Dovresti avere un figlio/stabilire le priorità familiari adesso"

Anche se non è strettamente correlato all'aspetto fisico, questo tipo di osservazione riflette le aspettative socialmente costruite sulle fasi della vita "attese" a certe età. Rivela un'età normativa che molte persone non riconoscono più come rilevante per le proprie scelte.

5. "Non dimostri la tua età."

Sebbene spesso intesa come un complimento, questa espressione rafforza l'idea che l'età sia *visibile* o che l'aspetto debba conformarsi a uno stereotipo legato all'età. Ciò contribuisce a perpetuare l'idea che l'invecchiamento sia negativo.

Perché queste osservazioni provocano una reazione?

Nel caso delle donne in particolare, la società esercita una doppia pressione in termini di aspetto e di età: la giovinezza è valorizzata, mentre i segni dell'invecchiamento sono spesso associati a una perdita di valore o di attrattiva. Questo si traduce nella richiesta di nascondere i capelli grigi, adottare stili "appropriati" o persino evitare determinati abiti o attività ritenuti "troppo giovanili".

L'età come stereotipo sociale

Termini o suggerimenti basati sull'età spesso riflettono pregiudizi culturali e aspettative normative. Il semplice fatto di menzionare l'età di qualcuno in un commento può rafforzare l'idea che l'invecchiamento sia un "periodo da gestire" piuttosto che una fase naturale della vita.

Cosa dice chi vive queste situazioni

Su forum e discussioni online, alcune persone condividono aneddoti su commenti relativi ai loro capelli, al loro aspetto o alla loro età. Ad esempio, molti si chiedono se i loro capelli, soprattutto se grigi, ostacolino le loro opportunità di carriera o se debbano conformarsi alle aspettative in termini di aspetto per essere presi sul serio.

Frasi come "dovresti tagliarti i capelli" o "dovresti tingerti i capelli" possono sembrare innocue, ma spesso ricorrono in un contesto sociale in cui età e aspetto fisico vengono giudicati e standardizzati. Dietro queste osservazioni si celano stereotipi legati all'età o al sessismo, che continuano a influenzare il modo in cui la società percepisce le persone over 40, in particolare le donne.

Spesso rifiutare o mettere in discussione queste frasi non significa essere ipersensibili, ma piuttosto sfidare le ingiuste norme sociali e affermare il diritto di vivere la propria epoca come si desidera, senza ingiunzioni implicite.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
