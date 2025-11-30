"Non sapevo nemmeno fare il bucato": questi improbabili corsi riscuotono successo tra i giovani adulti

Solo pochi anni fa, avreste riso se qualcuno vi avesse detto che stava seguendo un corso per imparare a fare il bucato o a gestire la bolletta della luce. Oggi non è più uno scherzo: è un fenomeno. E molto popolare. I giovani adulti, in cerca di indipendenza, si stanno riversando in massa su questi corsi inaspettati che promettono di trasformare il caos della vita quotidiana in qualcosa di gestibile.

Una riconosciuta mancanza di competenze pratiche

Molti giovani adulti ammettono di non avere le competenze pratiche per orientarsi nel mondo reale. Di fronte a una lavatrice, alcuni esitano ancora davanti al pulsante "cotone", chiedendosi se chiamare un amico, i genitori o semplicemente arrendersi. Altri non sanno decifrare una bolletta, si bloccano di fronte a un contratto di affitto o si ritrovano impotenti di fronte alla misteriosa arte di cucinare qualsiasi cosa che non sia la pasta. Insomma, l'età adulta può arrivare all'improvviso, e non sempre arriva con un manuale di istruzioni.

È proprio per questo che diverse università americane e canadesi hanno deciso di intervenire. La loro osservazione è semplice: sebbene i loro studenti siano in grado di analizzare testi letterari o di programmare un'applicazione, non sono necessariamente attrezzati per gestire la loro vita quotidiana. Quindi, perché non offrire loro corsi "reali" progettati per aiutarli a costruire un'autonomia sana, sicura e sostenibile?

La Generazione Z di fronte al grande salto

La Generazione Z, in particolare, sembra aver bisogno di questo supporto. Essendo cresciuti in ambienti spesso molto protettivi, a volte lasciano la casa di famiglia in età avanzata e, quando finalmente si lanciano, si trovano ad affrontare un muro di responsabilità insolite. Quando tutto è nuovo – compiti amministrativi, finanze, manutenzione della casa, relazioni con i coinquilini – è facile sentirsi sopraffatti. Uno dei punti di forza di questa generazione, tuttavia, risiede nella sua capacità di apprendere e adattarsi rapidamente, soprattutto quando le risorse offerte sono di supporto, accessibili e non giudicanti. Ed è esattamente ciò che questi programmi offrono.

Scuole per adulti: dal Maine alla California

Prendiamo la Adulting School di Portland, nel Maine (USA). Anche se il nome potrebbe far sorridere, il suo successo è concreto. In questi workshop, imparerai come affrontare un colloquio di lavoro senza farti prendere dal panico, come gestire i conflitti senza perdere l'equilibrio, come gestire le tue finanze senza sentirti sopraffatto e persino come prenderti cura della tua casa senza esaurirti. Queste sessioni, spesso interattive, sono progettate per darti sicurezza e ricordarti che sei perfettamente in grado di affrontare la vita con sicurezza, anche quando sei solo agli inizi.

Presso l'Università di Waterloo, in Ontario, Canada, la guida digitale "Adulting 101" è diventata essenziale. Risponde a domande semplici ma cruciali: come fare il bucato senza fare disastri? Come mantenere pulita la casa? Come cucinare con un budget limitato senza sacrificare la salute? Come gestire la convivenza con i coinquilini o mantenere il proprio benessere mentale? L'approccio è pragmatico, positivo e incentrato sul benessere. L'obiettivo non è essere perfetti, ma essere indipendenti, capaci e, soprattutto, sentirsi a proprio agio con se stessi.

A Berkeley, in California (USA), un corso chiamato "adulting" va ancora oltre. Include temi come la gestione del budget, la cucina, la ricerca di lavoro, la gestione del tempo e persino le relazioni interpersonali. In breve, un pacchetto completo per entrare nell'età adulta con sicurezza e facilità. Gli insegnanti non si limitano a trasmettere conoscenze; demistificano le attività quotidiane, dimostrano che sono realizzabili e aiutano gli studenti a sviluppare competenze che saranno loro utili per tutta la vita.

Un'esigenza reale confermata dagli esperti

Queste iniziative rispondono a un bisogno reale, confermato dal lavoro della psicologa Jean Twenge. Secondo lei, le generazioni più giovani sono spesso meno indipendenti di quelle precedenti, non per mancanza di capacità, ma perché sono state meno coinvolte nelle faccende domestiche pratiche. Entrando all'università o nel mondo del lavoro, devono quindi confrontarsi con una serie di responsabilità insolite, che creano notevole stress. I corsi per adulti mirano a dissipare questa incertezza fornendo risposte concrete a domande che sono tutt'altro che ovvie a prima vista.

Cosa impari realmente in questi corsi

In cosa consistono esattamente questi corsi? Sono semplici, essenziali e incredibilmente utili.

Imparerai a leggere un contratto di locazione senza farti cogliere impreparato, a gestire un budget realistico senza sentirti limitato, a cucinare in modo sano anche con un budget limitato, a fare il bucato senza ansia, a mantenere in ordine un bagno o una cucina senza che diventino un compito insormontabile.

Si parla anche di relazioni umane: come vivere in alloggi condivisi, come comunicare senza tensioni, come prendersi cura della propria salute mentale.

Sono tutte competenze che meritano di essere valorizzate, perché contribuiscono a rendere la vita quotidiana più dolce ed equilibrata.

In definitiva, questi programmi dimostrano che "diventare adulti" non è un istinto naturale che si manifesta dall'oggi al domani. È un processo di apprendimento, a volte caotico, ma sempre arricchente. Non c'è niente di male nel non sapere tutto subito. Al contrario: riconoscere di aver bisogno di una mano è già un atto di maturità. Conciliando teoria e pratica, questi programmi offrono ai giovani adulti uno spazio di supporto per esplorare, provare, sbagliare e avere successo.