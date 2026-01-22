Bellezza, moda: come il 2016 è diventato l'"anno del comfort" per una generazione

Converse ai piedi, una canzone sognante dei Chainsmokers nelle orecchie, una camicia a quadri legata in vita, un piercing visibile e il balsamo EOS sempre a portata di mano. Ciò che ieri era imbarazzante, oggi è una dichiarazione. Mentre il 2026 promette di essere più ansiogeno e incerto che mai, guardiamo volentieri al passato. Celebriamo il 2016, un anno in cui i nostri selfie portavano il marchio Retrica e le nostre storie erano piene di tazze di Starbucks e palme.

Uno sguardo al 2016: un anno pieno di colori

"Buon Anno 2016." No, non è stato un errore di battitura, né il risultato di un Capodanno particolarmente alcolico. Le dita non sono scivolate sulla tastiera nell'euforia del conto alla rovescia. È stato intenzionale. In questi tempi difficili, il 2016 è una specie di anno fortunato per noi, il nostro rifugio collettivo. È l'anno della "sfida del manichino", del filtro per cani eccessivo, delle Vans al profumo di fragola e delle foto in cui ci siamo tatuati "Forever Young" sugli avambracci. Ripensando a tutti quei codici colore e a quei codici di abbigliamento massimalisti, ci ritroviamo a dire quella frase quasi sintomatica: "Le cose andavano meglio prima".

Non c'è bisogno di una macchina ad alte prestazioni di "Ritorno al Futuro" per infilarci di nuovo i nostri pantaloncini strappati e riscoprire la sensazione di un girocollo di velluto sulla pelle. Basta una rapida occhiata ai nostri archivi, quelli che i giovani d'oggi considererebbero "imbarazzanti" o "imbarazzanti". Molti negano il 2026 e preferiscono rivivere quell'epoca, che agli adolescenti di oggi sembra l'età della pietra. Il 2016 è stata una specie di età dell'oro, un anno cruciale in cui i social media non avevano ancora invaso le nostre vite ed eravamo indifferenti alle opinioni degli altri.

Era l'anno in cui "swag" non era uno slang dei boomer, ma l'hashtag più usato sotto i post dai colori saturi. Era anche l'anno in cui ogni foto veniva modificata da Retrica e ci truccavamo le sopracciglia sulle note di "Lush Life" di Zara Larsson. Ricordiamo ancora l'impronta fruttata delle baby lips sulle nostre labbra e il profumo Victoria's Secret sulla nostra pelle abbronzata. Era l'anno delle istantanee, improvvisate ma spontanee, con i capelli a forma di cuore e le dita che componevano la parola "LOVE".

Riscoprire il comfort estetico di un'epoca passata

Nel 2016, tutto sembrava più tranquillo, più semplice, più leggero. Il 2016 è stato un po' come il nostro paradiso in mezzo al caos attuale, il nostro Eldorado emotivo nell'instabilità generale. Scattavamo foto per divertimento, non per ottenere "Mi piace" o obbedire a dei dettami. E le nostre storie su Snapchat erano più simili a un vlog casuale che a uno shooting attentamente sceneggiato e meticolosamente pianificato. Instagram e Snapchat erano ancora spazi per una creatività delicata, Tumblr una mood board collettiva. Tutto ciò ha creato un bozzolo emotivo, dove ognuno poteva definirsi, riconoscersi e sentirsi in contatto con gli altri senza pressioni. Non c'è da stupirsi che il 2016 sia diventato un grido di battaglia.

Gli adulti pro-2016 che stanno riscoprendo le magliette con la scritta "I love NY", cedendo di nuovo al tie-dye e riscoprendo la voce di Charlie XCX sono quegli stessi adolescenti che, nel 2016, non avevano altre priorità che ammirare i tramonti e finire la loro pellicola Polaroid. Sono anche quelli che sognavano di girovagare per le strade di Palm Springs, di acquistare la borsa Alma di Louis Vuitton e di avere una piscina interrata solo per esercitarsi nei salti mortali. Il 2016 è stato un anno in cui abbiamo visto la vita attraverso lenti rosa, e non solo a forma di cuore.

Il 2016 è stato un anno cruciale, non eccessivamente digitale, ma sufficiente a riempire un feed di Instagram. È stato una sorta di felice via di mezzo tra modernità e un tocco vintage. Inoltre, nella cronologia, il 2016 cade dopo la crisi finanziaria del 2008 e prima della pandemia di Covid-19. Questo spiega la palpabile gioia di vivere e l'entusiasmo contagioso. E, per caso o no, non avevamo bisogno di libri di auto-aiuto per coltivare la positività: era innata.

La nostalgia, il miglior rimedio di fronte all'incertezza

Se conserviamo un ricordo dolce e sereno del 2016, è perché è stato un anno di scoperte, di abbandono, di autentica freddezza e di autoaffermazione. Eppure, la nostra memoria sembra aver eclissato alcuni dettagli di quell'anno, che è stato anche l'anno della Brexit e della prima vittoria di Trump.

In realtà, il 2016 è un punto di riferimento, proprio come lo erano l'anno 2000 e i suoi jeans a vita bassa. Questo mondo ci è familiare; ci parla e conforta il nostro bambino interiore. Ci aggrappiamo a esso, non per rimpianto, ma per protezione. Il 2016 è la nostra linea di emergenza in tempi di pericolo. Riflette anche una nostalgia quasi terapeutica.

La nostalgia non è una debolezza d'animo; è una rete di sicurezza quando tutto è instabile. In breve, il 2016 torna come un anno di conforto, non per i suoi oggetti o look specifici, ma per ciò che ha rappresentato: un delicato equilibrio tra creatività e sicurezza, espressione personale e appartenenza collettiva. Nel 2026, diventeremo la ragazza Tumblr che volevamo essere nel 2016, rivivendo quell'anno come il ritornello "Forever Young".