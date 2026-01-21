"Mascolinità tossica": sui social emerge la risposta femminista

Sui social media, una controffensiva femminista si sta organizzando contro il discorso maschilista. Con campagne innovative, discorsi stimolanti e strumenti educativi, questa risposta offre una visione diversa della mascolinità: più libera, più rispettosa e infinitamente più desiderabile.

Una crescente influenza maschilista

Da diversi anni, figure autoproclamate di "mascolinità alfa" attraggono molti giovani uomini in cerca di modelli di riferimento. La loro retorica promette potere, dominio e successo, mentre allo stesso tempo ritrae il femminismo come il nemico numero uno. Il risultato: un'immagine di sé basata sulla rivalità, sulla paura del fallimento e su una mascolinità rigida e tutt'altro che appagante.

Studi recenti dimostrano la portata di questa influenza. La maggior parte dei giovani adulti dichiara di conoscere questi creatori di contenuti e una percentuale significativa segue regolarmente i loro video. Molti credono che queste narrazioni "dicono finalmente la verità" e rafforzano l'idea che la società sia diventata ostile agli uomini. Questo clima alimenta un senso di crisi d'identità, in cui la vulnerabilità è percepita come una debolezza e l'empatia come una minaccia.

Quando i codici virali vengono riutilizzati per il bene

Di fronte a questa ondata, la risposta femminista non si limita a denunciarla: innova. Le campagne pensate per i social media sovvertono i codici stessi di questi influencer a predominanza maschile. Utilizzando formati familiari, personaggi carismatici e messaggi brevi, diffondono valori positivi come rispetto, consenso e responsabilità.

Questa strategia è brillante: anziché confrontarsi frontalmente, queste campagne si infiltrano negli stessi spazi digitali e seminano idee positive. L'obiettivo non è instillare sensi di colpa, ma offrire modelli stimolanti in cui la forza è bilanciata dalla gentilezza e in cui la fiducia in se stessi si costruisce attraverso la cooperazione, non il dominio.

Padri che tornano a parlare

Nel frattempo, stanno emergendo iniziative più personali. Ad esempio, l'attore britannico Stephen Graham, creatore della serie "Adolescence", ha lanciato " Lettere ai nostri figli " con la psicologa Orly Klein. Questo progetto invita i padri di tutto il mondo a scrivere ai propri figli sulla mascolinità liberata dalle tradizionali norme di genere, condividendo esperienze e riflessioni personali. Presto pubblicato come libro, il progetto mira a "ripristinare un dialogo autentico e contrastare l'influenza dell'incitamento all'odio online".

Queste parole paterne ci ricordano una verità essenziale: non esiste un unico modo di essere uomo. Esistono tante mascolinità quanti sono gli individui, e ognuna merita di essere abbracciata pienamente, senza vergogna o pressione. È in questa diversità che si trovano ricchezza, creatività ed equilibrio.

L’istruzione, pilastro del cambiamento duraturo

Anche l'istruzione gioca un ruolo centrale in questa trasformazione. Nonostante gli obblighi di legge di educare alla vita emotiva, relazionale e intima nelle scuole, questi programmi rimangono spesso insufficienti. Le associazioni si stanno quindi mobilitando per sottolineare l'urgente necessità di educare i giovani al rispetto, all'uguaglianza e alle relazioni sane. A livello internazionale, alcune riforme educative stanno integrando questi temi fin dalla più tenera età, riconoscendo che la prevenzione inizia con la conoscenza e il dialogo.

In definitiva, combinando azioni digitali, progetti culturali e richieste educative, questa risposta femminista immagina una società più giusta e gioiosa. Invita ragazzi e uomini a liberarsi da aspettative soffocanti, a coltivare la propria sensibilità e ad abbracciare una mascolinità che celebra il rispetto per sé stessi e per gli altri. Perché essere uomini oggi significa soprattutto avere il coraggio di essere pienamente umani.