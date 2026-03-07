Un mondo senza uomini per 24 ore: satira o autentico grido del cuore?

E se gli uomini scomparissero dalla faccia della Terra per un giorno intero? Le internaute hanno immaginato la loro vita in caso di estinzione della specie maschile, e questo rasenta l'utopia. Camminare di notte in abiti succinti, fare jogging nei boschi senza spray al peperoncino, dormire con le finestre aperte, uscire senza reggiseno... tante attività apparentemente semplici e innocenti che si proibiscono in presenza di uomini. Una triste realtà, riflessa in un argomento di tendenza.

Un mondo senza uomini… e senza problemi

Sui social media, le donne si chiedevano come sarebbe stato un mondo senza uomini, e non hanno dovuto guardare lontano con la fantasia per immaginarselo. Niente più fischi per strada, niente più figure incappucciate che ci pedinavano nei tunnel della metropolitana. Niente più sguardi indiscreti o mani che vagavano sui mezzi pubblici. Senza uomini, la vita quotidiana delle donne sembra idilliaca e serena. Almeno, questo è ciò che si deduce dai commenti lasciati sotto il post X (ex Twitter) da Em Razz, una femminista praticante.

La sua domanda è semplice: "Cosa faresti in un mondo senza uomini per 24 ore?" – una frase lanciata come una bomba. L'idea non è quella di sradicare gli uomini o di spedirli su un altro pianeta, ma semplicemente di isolarli per un giorno. In ogni caso, non è questo il punto principale del post. L'obiettivo? Dare voce alle donne e permettere loro di dire ad alta voce ciò che tacciono quando è presente il sesso opposto. E un soffio di libertà soffia attraverso i pixel.

No, la loro prima azione in una società da " Barbielandia " non è fare shopping senza limiti o chiacchierare interminabilmente davanti a una tazza di tè. Questo è ciò che gli uomini immaginano. Solo che le risposte a questo scenario sono molto più concrete e meno impegnative. "Passeggiare davanti a un cantiere senza avere un leggero attacco di panico", "Ballare in città alle 3 del mattino senza temere per la mia vita", "Indossare quello che voglio senza sentirmi in pericolo". Sono tutte azioni dolorosamente ordinarie che le donne considerano "sogni".

Gli uomini sono sulla difensiva seguendo questa tendenza

Gli uomini, spesso ritratti come cavalieri in armatura scintillante e salvatori nelle storie per bambini, sono più inquietanti che rassicuranti. Questa è la conclusione a cui si giunge da questa sceneggiatura romanzata, ma per il resto illuminante. Inoltre, molti utenti online hanno interpretato questa tendenza come un attacco personale e si sono sentiti in dovere di reagire. Si sono risentiti di essere stati rimossi dalla narrazione e di vedere la loro assenza celebrata.

"Compra una pistola, impara a difenderti, non camminare da sola di notte", ha suggerito un utente di internet, mentre le donne stanno già prendendo lezioni di autodifesa e ricavando tirapugni dalle chiavi di casa. Ironicamente, una di loro ha chiesto: "Ma chi ti proteggerebbe?" per rafforzare il suo senso di determinazione. Il termine "maschio" qui sembra avere un doppio significato.

Più di una donna su tre in tutto il mondo ha subito violenza fisica per mano di un uomo. È stato persino coniato un termine per descrivere gli omicidi di donne a causa del loro sesso: femminicidio. Non c'è da stupirsi, quindi, che le donne si censurino quotidianamente e limitino le loro uscite e le loro scelte in fatto di abbigliamento.

Uno scenario inventato che illustra un senso di insicurezza

Immaginare la scomparsa temporanea degli uomini è un modo quasi gentile per esprimere qualcosa di molto più duro: la vigilanza costante. Questo peso mentale di sicurezza che molte donne portano con sé senza nemmeno pensarci. Inviare un messaggio mentre tornano a casa, condividere la propria posizione, fingere di essere al telefono mentre camminano, attraversare la strada , regolare la lunghezza di una gonna a seconda dell'ora del giorno. Queste sono le micro-strategie invisibili che la tendenza mette in luce.

Lo scenario "24 ore senza uomini" agisce come una satira sociale. Ci costringe a porci una domanda semplice ma profonda: perché la libertà femminile sembra subordinata all'assenza maschile? In definitiva, questa tendenza non è né un appello all'estinzione né una battaglia tra i sessi. È un esperimento mentale, un laboratorio emotivo. Immaginare un mondo senza uomini per 24 ore ci permette di misurare tutto ciò che tratteniamo, tutto ciò che modifichiamo, tutto ciò che taciamo.

E forse il vero problema non è eliminare nessuno, ma creare un mondo armonioso in cui questa fantasia non sia più una fantasia. Le donne non chiedono di vivere in un mondo da Orsetto del Cuore, ma solo di avere lo stesso accesso allo spazio dei loro colleghi maschi, senza dover stare costantemente in guardia. Invece di inventare nuovi dispositivi di protezione per le donne, forse è il momento di affrontare la radice del problema ed educare gli uomini?