“Sono la prima della mia stirpe a”: la storia femminista che ispira i social media

I social media non sono solo trend spensierati e coreografie amatoriali. Sono anche teatro di discorsi potenti e di voci femminili che si fanno sentire. In un'ondata di attivismo, le donne proclamano la loro indipendenza e parlano dei loro successi. Nelle loro famiglie, sono pioniere. Non perché hanno inventato una macchina rivoluzionaria, ma perché hanno intrapreso ciò che i loro antenati non erano mai riusciti a fare.

Rompere il ciclo di un'intera generazione

Quando pensiamo ai pionieri, pensiamo spontaneamente a personaggi storici come Marie Curie, la prima donna a ricevere due premi Nobel in discipline scientifiche, o Alice Guy, la prima donna ad affermarsi come regista e a lavorare dietro la macchina da presa. Tuttavia, sui social media, un diverso tipo di pioniere si sta facendo notare tra i pixel, promuovendo i propri successi personali. Non sono al timone di una grande invenzione, né sono gli ideatori di una scoperta rivoluzionaria. Ciononostante, sono la forza trainante del cambiamento all'interno delle loro famiglie. Stanno prendendosi la rivincita sulle tradizioni patriarcali e rivendicando la libertà perduta.

Mentre le donne della loro stirpe hanno quasi sempre vissuto alle spalle dei mariti e sono rimaste prigioniere delle proprie case, stanno riprendendo il controllo del loro destino e riscrivendo la storia a proprio vantaggio. Li stanno vendicando per tutti i sacrifici fatti a causa del loro genere. Concludono la frase "Sono la prima della mia stirpe" con la stessa convinzione di uno slogan femminista. Alcune difendono il loro diritto a viaggiare da sole, mentre altre dichiarano con orgoglio di aver lasciato un lavoro stabile e ben pagato per un lavoro che amano.

Una preziosa libertà ritrovata

Tutto è iniziato come una tendenza umoristica, senza mai essere destinata a diventare un credo di autoaffermazione. Inizialmente, le donne online hanno preso la tendenza alla leggera, senza necessariamente coglierne il potenziale femminista. Hanno raccontato eventi piuttosto aneddotici delle loro vite, dettagli succosi. Una ha affermato di essere stata la prima donna della sua famiglia a guardare una compilation "Heated Rivalry x One Direction", mentre un'altra ha confessato di essere stata la prima a cantare "The Subway" di Chappell Roan vestita da ananas. Al limite dell'autoironia. L'idea iniziale? Rappresentare un'attività eccentrica o molto personale come un evento unico.

Poi, questa frase, inizialmente pensata per essere umoristica, ha assunto un tono più impegnato e serio. Si è trasformata in un grido di battaglia, persino in uno strumento di autoespressione. Così, invece di raccontare i loro piaceri proibiti e i loro passatempi pittoreschi, le donne online ora condividono le loro prime volte simboliche. Una studentessa di medicina di 23 anni ha aperto la strada. Originaria del Kerala, in India , ha adottato questa frase durante un viaggio a tema sorellanza in Kashmir. Indossando un tipico scialle rosso e alzando il dito medio, ha scritto nel suo post: "Prima della mia famiglia a viaggiare senza mio marito".

Questo è bastato per dare vita a un movimento. Donne di tutto il mondo hanno seguito l'esempio della donna indiana e hanno ascoltato le sue parole, ognuna contribuendo con la propria prospettiva unica e incarnando il proprio rinnovamento. Sono state le prime a trasferirsi da sole, a cercare una terapia, a pagarsi gli studi, a comprare una casa in modo indipendente, a fare semplicemente ciò che volevano. Queste donne, succedendo a una generazione oppressa, trattenuta, ostacolata e costretta, stanno rivendicando la propria autonomia e ne fanno un mantra rinfrescante.

Un'ode all'indipendenza femminile

Aprire un conto in banca da sole, iscriversi all'università, andare alle urne, indossare pantaloni, guidare un'auto... queste azioni che oggi ci sembrano "comuni" erano proibite solo pochi anni fa. Mentre in molti paesi sviluppati la libertà non è più un privilegio per le donne, in alcuni paesi l'indipendenza femminile rimane una lontana utopia.

In Afghanistan , ad esempio, le donne sono prigioniere dello spietato regime talebano. Non possono uscire senza velo, lavorare, incrociare lo sguardo di un uomo o passeggiare in un parco. Peggio ancora, un decreto le obbliga a barricarsi alle finestre delle loro case. Le scene della serie "The Handmaid's Tale" riflettono la realtà in alcune parti del mondo. Attraverso questo movimento "Sono la prima della mia stirpe" , le donne non si vantano dei loro successi; sfidano lo status quo, a modo loro, e ci ricordano che i diritti delle donne sono fragili.

Sui social media, alcune tendenze hanno più riscontro di altre. Con questa frase unificante, le donne hanno potuto riaffermare la propria indipendenza. Perché la libertà non dovrebbe essere un privilegio, un colpo di fortuna o addirittura un argomento di dibattito. Dovrebbe essere un dato di fatto.