Una passeggera afferma di essere stata fatta scendere da un aereo a causa del suo peso; le reazioni degli utenti di internet.

Una passeggera americana, Keirstyn Catron, afferma di essere stata impedita di salire a bordo di un volo a causa del suo peso, scatenando indignazione sui social media. Il suo racconto, condiviso su TikTok, ha riacceso il dibattito sulle politiche delle compagnie aeree in materia di spazio in cabina.

Una passeggera afferma di essere stata impedita di salire a bordo.

Una content creator americana, identificata come Keirstyn Catron (@lilcatron), afferma di aver vissuto una situazione che descrive come umiliante su un volo in partenza dall'aeroporto LaGuardia di New York nel novembre 2025. Secondo il suo racconto pubblicato su TikTok, un membro del personale della compagnia aerea le avrebbe chiesto se fosse in grado di sedersi su un sedile standard prima dell'imbarco.

La giovane donna spiega che lo scambio di battute è avvenuto davanti ad altri passeggeri, un'esperienza che descrive come "un'imbarazzante esposizione pubblica". Afferma poi di non essere stata autorizzata a salire a bordo del suo volo, adducendo come motivazione il suo peso. Nel suo video, Keirstyn Catron (@lilcatron) esprime imbarazzo e incomprensione riguardo alla situazione. Crede di essere stata giudicata in base a un pregiudizio sulla sua capacità di entrare in un sedile standard.

Norme che regolano lo spazio disponibile a bordo

Molte compagnie aeree hanno regole relative all'occupazione dei posti a sedere, in particolare quando la corporatura di un passeggero richiede più spazio. Alcune politiche consentono ai passeggeri di acquistare un posto extra per garantire il comfort di tutti i viaggiatori.

Secondo quanto riportato da diverse testate giornalistiche in lingua inglese, la compagnia aerea in questione ha implementato una politica che prevede che "ai passeggeri che necessitano di più spazio possa essere richiesto di prenotare un posto aggiuntivo in anticipo". Queste misure, presentate dalle compagnie aeree come "volte a garantire sicurezza e comfort a bordo", sono regolarmente oggetto di dibattito in merito alla loro applicazione pratica e al loro impatto sull'esperienza di viaggio dei passeggeri.

Un video ampiamente condiviso sui social media

Dopo essere stato pubblicato su TikTok, il video è stato ampiamente condiviso e commentato online. Molti utenti di internet hanno espresso il loro sostegno alla passeggera, denunciando quella che consideravano una situazione stigmatizzante. Altri commenti hanno sottolineato la necessità di migliorare l'accoglienza e l'accessibilità dei viaggi aerei per le persone con diverse corporature. Il video ha totalizzato centinaia di migliaia di visualizzazioni, secondo i media che hanno riportato la notizia.

Alcuni utenti di internet ritengono che questo tipo di situazione evidenzi una mancanza di adattamento nel settore aereo alla diversità della propria forza lavoro. Altri sottolineano che le compagnie aeree devono anche rispettare vincoli di sicurezza e logistici.

Un dibattito ricorrente sull'accessibilità del trasporto aereo

La questione dello spazio disponibile a bordo degli aerei è regolarmente oggetto di dibattito pubblico, in particolare per quanto riguarda le cosiddette dimensioni standard dei sedili. Diverse associazioni si battono per una "maggiore considerazione della diversità corporea nella progettazione delle cabine".

Gli esperti del settore sottolineano che "la graduale riduzione dello spazio per le gambe nel corso degli anni risponde a esigenze economiche, ma può anche creare difficoltà per alcuni passeggeri". La testimonianza di Keirstyn Catron (@lilcatron) si inserisce quindi in un dibattito più ampio sull'accessibilità dei viaggi aerei e su come le compagnie aeree possano conciliare vincoli tecnici, comfort dei passeggeri e prevenzione delle discriminazioni.

La viralità della testimonianza di Keirstyn Catron (@lilcatron) illustra la crescente importanza dei social media nel mettere in luce le esperienze di viaggio individuali. Sottolinea inoltre l'attenzione del pubblico alle questioni di inclusione e rispetto dei passeggeri. Il dibattito sull'accessibilità dei viaggi aerei è destinato a proseguire, man mano che il settore si evolve per soddisfare la crescente domanda globale.