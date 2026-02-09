Hanno cambiato carriera dopo i 35 anni: cosa li ha sorpresi

Cambiare carriera dopo i 35 anni spesso sembra un salto nel vuoto. Eppure, molte donne lo hanno fatto e i loro percorsi sono tanto stimolanti quanto rivelatori. Dimostrano che non è mai troppo tardi per riallinearsi con se stesse, i propri desideri e i propri valori.

"Volevo un significato, non solo uno stipendio."

Per molti, un cambio di carriera inizia con una vocina interiore che si rifiuta di essere messa a tacere. È il caso di questa donna che ha lasciato una comoda carriera nell'interior design a 35 anni per dedicarsi al product management e alla strategia digitale. Questo cambiamento non è stato impulsivo: è nato da un profondo bisogno di dare significato e soddisfazione al suo lavoro.

Nonostante i dubbi legati alla sua età e la paura di "ripartire da zero", ha scelto di ascoltare la sua voce interiore. Ha completato la formazione, ha trovato dei mentori, ha iniziato a lavorare come freelance e poi ha trovato un impiego a tempo pieno che le si addiceva davvero. Cosa l'ha sorpresa di più? Sentirsi finalmente in linea con i suoi obiettivi e dimostrare ai suoi figli che è possibile cambiare rotta in qualsiasi momento della vita.

Ritornare a studiare, una sfida che aiuta a crescere

Per alcune donne, cambiare carriera significa tornare all'università. A Strasburgo, donne di 36, 42 e persino 56 anni hanno deciso di riprendere gli studi per cambiare direzione. Dopo anni trascorsi in lavori che non le soddisfacevano più, hanno scelto di investire in se stesse.

Questo ritorno all'apprendimento è stato impegnativo, ma anche incredibilmente stimolante. Descrivono di aver riscoperto una nuova energia, una rinnovata fiducia e un inaspettato senso di legittimità. Cosa li ha sorpresi? La loro adattabilità e la ricchezza di opportunità che si sono aperte loro dopo questo corso di aggiornamento.

Lascia tutto alle spalle per avvicinarsi ai suoi valori

In un blog dedicato all'orientamento professionale, Elorri, ingegnere da oltre 10 anni, racconta come il suo lavoro sia diventato un peso quotidiano. A 35 anni, ha deciso di cambiare tutto. Non per fuggire, ma per avvicinarsi a ciò che contava davvero per lei.

La sua svolta è stata semplice ma potente: "Perché non io?". Ha abbracciato l'idea di ricominciare, imparare un nuovo mestiere e affrontare un periodo di incertezza. Ciò che l'ha sorpresa di più è stata scoprire che il coraggio non è l'assenza di paura, ma la capacità di perseverare nonostante essa.

Molteplici percorsi, un'unica energia condivisa

Sui forum e sui social media , molte donne condividono storie simili. A 35, 38 o persino 45 anni, hanno cambiato carriera, sono tornate a studiare o hanno accettato una posizione di livello inferiore per poi riprendersi più forti in seguito. Alcune hanno lasciato lavori stabili, mentre altre hanno osato perseguire progetti più creativi, imprenditoriali o socialmente impegnati.

Descrivono tutti un periodo di dubbi, ma anche di immensa soddisfazione per essersi dati una possibilità. Cosa non avevano previsto? La rinnovata fiducia, la spinta interiore e l'orgoglio di aver osato.

Cosa hanno in comune questi percorsi

Nonostante la diversità dei racconti, alcuni punti ricorrono:

Bisogno di significato, realizzazione e coerenza personale.

Paure molto reali, ma anche la gioia di aver ascoltato i propri desideri.

Il prezioso supporto dei propri cari, dei mentori o delle comunità.

L'importanza della formazione, sia accademica, online o sul lavoro.

Cambiare carriera dopo i 35 anni non è più un'eccezione, ma un'esperienza sempre più comune e profondamente arricchente. Queste donne dimostrano che è possibile rimodellare il proprio percorso professionale a qualsiasi età, con autocompassione, coraggio e fiducia. La tua esperienza, le tue competenze e la tua storia di vita non sono ostacoli: sono i tuoi più grandi punti di forza per scrivere il prossimo capitolo.