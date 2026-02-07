Le cheerleader del Super Bowl che stanno già attirando l'attenzione di tutti

Negli Stati Uniti, il Super Bowl è più di un semplice evento sportivo: è un'istituzione. È praticamente parte del patrimonio culturale americano. Anche quest'anno, le cheerleader intratterranno il pubblico tra una partita e l'altra e incoraggeranno le rispettive squadre con pompon scintillanti. Lungi dall'essere semplici comparse, queste ballerine in abiti succinti sono a volte più famose degli atleti in campo.

Queste cheerleader che monopolizzano tutta l'attenzione

Le cheerleader non si limitano a decorare il palco e ad agitare le braccia. Contribuiscono al successo dell'evento sportivo. Offrono una performance artistica e atletica accompagnata da uno slogan incoraggiante. Questo sport, un mix di ginnastica, arti circensi e danza, è incredibilmente fisico. Non sono solo ragazze che agitano pompon indossando i colori della loro squadra. Al contrario, svolgono un ruolo fondamentale e sono universalmente rispettate oltreoceano. Contrariamente a quanto alcuni potrebbero pensare, non è solo spettacolo.

Mentre il re indiscusso del reggaeton, Bad Bunny, darà il via al Super Bowl domenica 8 febbraio 2026, le cheerleader intratterranno il pubblico durante l'intervallo e infiammeranno nuovamente lo stadio. In questa disciplina che unisce acrobazie audaci, coreografie visive e passi sincronizzati, alcune cheerleader sono delle vere star. A volte sono più attese dei rinomati atleti, che dovrebbero essere i protagonisti di questo gioco per eccellenza. Hanno persino i loro fan club e le loro coreografie affascinano il pubblico.

Kylie Dickson

Dimostra che ci vuole più di un bel viso per guadagnarsi un posto in queste squadre altamente competitive. Prima di mostrare la sua flessibilità in campo, ha gareggiato nei Campionati Nazionali Olimpici Junior. Cheerleader delle Dallas Cowboys Cheerleaders (DCC), Kylie è una delle giocatrici più seguite della squadra su Instagram. È ammirata per il suo stile elegante, la tecnica impeccabile e la personalità calorosa. Incarna perfettamente l'immagine "glamour e disciplinata" che il DCC coltiva.

Madeline Salter

Ha iniziato a ballare in tenera età (già a 6 anni) e ha seguito un'intensa formazione in danza agonistica e universitaria prima di unirsi alle prestigiose Cheerleader dei Dallas Cowboys, note anche come America's Sweethearts. Questo talento per la cheerleading sembra essere nei suoi geni. Sua madre faceva parte della squadra negli anni '80. Donna impegnata, voleva rendere pubblica la sua professione online. "Essere una donna nello sport significa indossare molto più di una divisa: portiamo con noi aspettative, pressioni e uno scopo", ha affermato.

Reece Weaver

Reece, che fa parte anche delle Cheerleader dei Dallas Cowboys, è molto attiva sui social media. Con il suo stile rilassato e accessibile, è apprezzata dal pubblico giovane. Il suo sorriso costante e la sua energia la rendono una delle protagoniste delle partite.

Chloe Holladay

Prima cheerleader a unirsi a una squadra della NFL (Tennessee Titans) da decenni, Chloe è esplosa sulla scena TikTok con oltre un milione di follower. Si distingue per il suo stile unico (ispirato alle cheerleader dell'HBCU) e la sua grazia atletica. Rappresenta un'evoluzione della diversità nel cheerleading della NFL.

Ava Lahey

Scoperta nel 2024 nella serie Netflix "America's Sweethearts", Ava è diventata rapidamente una delle preferite dai fan. Recentemente entrata a far parte delle Cheerleader dei Dallas Cowboys, è considerata dal pubblico autentica, determinata e molto espressiva sia sul palco che sullo schermo.

Reparto della fede

Prima neozelandese a unirsi alle Cheerleader dei Dallas Cowboys, Faith ha attirato l'attenzione internazionale fin dal suo arrivo. Indossava gli accessori piumati dei cabaret prima di indossare i pompon. Ex ballerina professionista di Auckland, porta una prospettiva fresca e un tocco multiculturale alla squadra.

Ci saranno cambiamenti imminenti nei criteri di selezione?

Il cheerleading è più impegnativo di quanto sembri. Ma è anche, e soprattutto, uno sport di apparenza. Durante le dimostrazioni del Super Bowl, tutti i corpi sono praticamente identici, con solo lievi variazioni nel tono della pelle. Avere senso del ritmo e arti flessibili non basta per entrare nella squadra di cheerleader e indossare i pompon. Bisogna anche conformarsi a un ideale di bellezza arcaico: quello della donna snella e tonica.

Le cheerleader sembrano soggette a un limite di peso e a misure specifiche. Queste regole piuttosto stereotipate ma accuratamente nascoste aleggiano sui curriculum dei candidati. Infatti, nel 2013, una cheerleader dei Ravens di nome Courtney Lenz è stata messa da parte dopo aver preso un po' di peso. "Ci pesano ogni settimana durante la stagione e non ci si può muovere. Credo di aver preso 800 grammi", ha detto ad Access Hollywood. Secondo lei, l'accaduto non è stato menzionato, ma ha comportato la sua sospensione temporanea. Questo spiega perché i profili sono così "raffinati".

Mentre agli uomini è ora consentito esibirsi con i pompon e aspirare a ruoli diversi da quello di "portatori", la diversità rimane piuttosto astratta. Dove sono le cheerleader con i capelli afro ? Dove sono quelle con le maniglie dell'amore sotto i loro abiti di paillettes? Per ora, è come se stessimo assistendo alla resurrezione degli angeli di Victoria's Secret.