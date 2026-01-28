Dopo essere fuggita dalla Corea del Nord, ha aperto un ristorante in Giappone.

Dieci anni dopo essere fuggita dalla Corea del Nord a rischio della propria vita, Mun Yeon-hui ha trovato in Giappone la pace e il riconoscimento che non aveva mai conosciuto nella sua terra natale. Ora residente a Chiba, a est di Tokyo, gestisce con il marito un ristorante chiamato Sulnoon, rinomato per i suoi naengmyeon, deliziosi noodles freddi originari di Pyongyang. La sua storia, raccontata dal quotidiano giapponese Asahi Shimbun, illustra sia la resilienza che la ricerca della libertà.

Un'infanzia sotto sorveglianza

Come riportato dal quotidiano giapponese Asahi Shimbun , Mun Yeon-hui, nata in Corea del Nord, è cresciuta in un ambiente in cui paura e controllo dettavano ogni aspetto della vita. Da adolescente, è stata costretta ad assistere all'esecuzione pubblica di una donna accusata di aver venduto DVD di serie televisive straniere. Un trauma profondo, ma anche un punto di svolta. Lungi dall'allontanarsi dal mondo esterno, la giovane donna ha iniziato a interessarsene: ha scoperto segretamente i drama sudcoreani e giapponesi, ammirando in particolare l'attore Takuya Kimura, protagonista della serie giapponese Pride.

Questo risveglio la porta a mettere in discussione la natura chiusa del regime nordcoreano. Nonostante la sua formazione imprenditoriale a Pyongyang, si scontra con l'inerzia del sistema: nessuna prospettiva, nessuna libertà. È allora che decide, contro ogni ragione, di fuggire.

Una fuga miracolosa

Nel maggio 2015, Mun Yeon-hui lasciò la Corea del Nord tra le lacrime della madre, che le disse: "Mi dispiace di averti dato alla luce in questo Paese". Attraversò a nuoto il fiume Yalu, il confine naturale con la Cina, portando con sé solo poche banconote, lamette e un po' di oppio per proteggersi, che aveva intenzione di usare se fosse stata arrestata.

Dopo una straziante fuga attraverso la Cina, fu intercettata vicino al confine con il Laos. Contro ogni previsione, le autorità cinesi la rilasciarono il giorno successivo, restituendole persino denaro e beni. "È strano... non può che essere un miracolo", avrebbe detto in seguito. Mun Yeon-hui trovò rifugio presso l'ambasciata sudcoreana in Laos prima di trasferirsi a Seul nel 2016. Lì, si riunì alla madre e al fratello e ottenne la cittadinanza sudcoreana.

Da Pyongyang a Tokyo: l'arte culinaria come filo conduttore

Fu in Corea del Sud, insieme alla madre – ex cuoca in un grande hotel di Pyongyang – che aprì il suo primo ristorante, Sulnoon. Il locale divenne rapidamente famoso per i suoi noodles freddi artigianali, preparati secondo la tradizione nordcoreana, con grano saraceno non sgusciato e un brodo chiaro a base di manzo, maiale e pollo.

Fu lì che incontrò Shigeru Katsumata, un ristoratore giapponese che sposò cento giorni dopo. Insieme, decisero di unire cucina e culture: nel 2024 aprirono un nuovo locale Sulnoon a Chiba, in Giappone. Ogni giorno, una clientela affezionata viene ad assaggiare questo piatto iconico della Corea del Nord, preparato con pazienza e umiltà. "In Corea del Nord non ci sono molti condimenti, ma tutto è fatto a mano", spiega Yeon-hui con un sorriso sommesso.

Una nuova vita e un sogno per il futuro

Oggi quarantenne, la chef parla con franchezza del suo passato. Racconta la sua fuga, la sua guarigione e la sua integrazione nella società giapponese, che descrive come "gentile e accogliente". Su YouTube , ora condivide le sue ricette e la sua storia con sincerità, sperando di ispirare altri rifugiati.

Dal fiume Yalu alla cucina di Tokyo, Mun Yeon-hui incarna la perseveranza di una generazione di rifugiati nordcoreani che hanno trasformato il dolore in creatività. Attraverso il suo ristorante Sulnoon, offre molto più di un piatto: un assaggio di libertà, servito in una ciotola di noodles freddi.